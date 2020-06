Most Readily Useful Consiliere Psihologica Cabinet Psihoterapie For People Role 2

In orice rela?ie exista cineva care domina ?i care este dominat that is cineva.

Domina cel care ini?iaza discu?ia, cel care o conduce, cel care o finalizeaza, cel care ocupa mai mult spa?iu fizic, cel care este mai relaxat, cel care prive?te in ochi versus cel care prive?te in jos sau in lateral, cel care vorbe?te mai mult daca o face din prorpie ini?iativa ?i nu ca raspuns la o intrebare etc. Persoana dominanta, intrucat conduce conversa?ia, are ?anse mai mari sa-?i implineasca nevoile. Intr-o rela?ie echilibrata, ambii protagoni?ti schimba aceste roluri, fiecare ajungand intereseaza pe el that is unde-l. Sau, tot intr-o rela?ie echilibrata, una dintre persoane poate sa aiba ca scop doar sa dea celeilalte persoane informa?ia ceruta. A ne lasa domina?i nu inseamna, neaparat, a ne lasa umili?i.

Umili?i suntem cand nu putem prelua deloc controlul conversa?iei neputandu-ne urmari scopul ?i, totodata, oferind mai mult decat have always been fi vrut. O persoana umila va tinde sa-?i ceara scuze excesiv, sa se) minta ca nu are nevoie de ceva, decat sa ceara, sa se sacrifice pentru oricine ?i sa-i fie foarte mila de alte persoane care, ca ?i ele, nu primesc lucruri in via?a. Cum putem ie?i dintr-o astfel de situa?ie? Preluand controlul. Daca sim?i?i ca nu face?i fa?a cand sunte?i lua?i pe nepregatite, pregati?i-va! Stabili?i o intalnire sau o intrevedere cu persoana in fa?a careia vre?i sa va face?i auzit/a. Spun?i-i despre ce va vorba that is fi stabili?i impreuna data ?i ora. Apoi face?i o lista cu informa?iile pe care a?i vrea sa le imparta?i?i ?i cu ce ?i nu sunt satisfacute that is nevoi ave?i. Desigur, lasa?i timp ?i celeilalte persoane sa-?i spuna punctul de vedere, dar avand grija sa ramane?i pe subiect.

Aceasta intrevedere este mai eficienta nu that is daca agresiva, ci ferma.

Fara acuza?ii, fara judeca?i, ci cu polite?e, cu observa?ii obiective, cu folosirea insisten?ei atunci cand este nevoie, a exprimarii plenare a nevoilor ?i, mai ales, a fricilor. Nu este nevoie sa fie o singura intrevedere. Chiar daca ajunge?i la o decizie finala, pute?i discuta aplicabilitatea ei in practica intr-o alta intalnire. Odata ce v-a?i facut auzit, pute?i sa va satisface?i nevoile doar prin insisten?a asupra deciziilor luate ?i ca subiectele importante pentru voi sa fie abordate primele la fiecare discu?ie scurta.

In general, a?teptarile sunt inofensive. Devin ofensive cand ne ata?am prea tare de ele. Daca cerem unei persoane o cana de apa, ne a?teptam sa ne-o aduca, altfel n-am cere. Daca spune nu, iar noi nu ne ata?am de a?teptari, mergem ?i ne luam singuri sau cerem altcuiva. Daca ne ata?am o luam personal. Putem ajunge sa credem ca nu ne-a respins doar cererea, ci toata persoana. Caz in care putem sa ne suparam, sa manipulam, sa obligam, pentru a primi o confirmare pe care nici macar nu have always been pierdut-o. A?teptarea face diferen?a intre cerere ?i preten?ie. Preten?ia inseamna ca este de datoria ta satisfaci that are sa-mi. Cererea da posibilitatea celuilalt sa refuze. Chiar o cerere insistenta este tot o cerere. Devine preten?ie cand incercam sa-l facem pe celalalt sa se simta vinovat ca nu ne ajuta.

Formularea trebuie sa ?ina cont de scop, de ce suntem dispu?i sa dam la schimb, de nivelul de dominare ?i de a?teptari. Cea mai potrivita formulare urmare?te un scop (direct sau indirect), men?ioneaza ce poate oferi la schimb, nu este umila ?i nu se ata?eaza de a?teptari. Aceasta este o formulare asertiva. Mai multe informa?ii gasi?i in sec?iunea anterioara: Cum este o rela?ie sus?inatoare.

Antrenamentul

Prima a?teptare de care este eficient sa nu va ata?a?i este ca o sa va iasa din prima. Nici in that is modul real?iona?i acum nu v-a ie?it din prima. ?i pe el l-a?i antrenat, a?i observat ce merge ?i ce nu, a?i inva?at ce sa manifesta?i ?i ce sa inhiba?i, care sunt reac?iile pentru diferite ac?iuni ale voastre ?i a?a a?i ajuns sa „fi?i” a?a cum va defini?i acum. O schimbare necesita cel pu?in la fel de mult antrenament. Vi se va parea fals, inautentic la inceput, dureaza pana ve?i reu?i sa integra?i acest comportament, dar majoritatea incercarilor vor fi incununate cu recompense care vor face drumul mai placut.

Un alt truc pe care il pute?i face pentru a va men?ine procesul este sa folosi?i un declansator la care sa aveti acces regular. De exemplu, mesaje precum: „CA ?I CEILAL?I, have always been DREPTUL SA-MI SATISFAC NEVOILE”; „AM DREPTUL SA CER”; „ASTAZwe AM OBSERVAT CAT DE IMPORTANTA PENTRU MINE ESTE NEVOIA X. OARE CUM POT SA MI-O SATISFAC MAI Diverses? ”. Aceste mesaje pot fi puse pe o foaie lipita de perete, de usa, de tavan, ca wallpaper la calculator sau la telefon etc.

Evident, persoana care v-ar ajuta cel mai mult ar un psihoterapeut that is fi. El putea that is v-ar cu intrebari cheie, cu gestionarea unor situatii unice care apar sau cu furnizarea unui model de comportament si de relationare.

