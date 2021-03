Tindern bei Alkibiades. Die feministische Comiczeichnerin Liv StrГ¶mquist packt Perish Besprechung an patriarchalen ZustГ¤nden hinein anarchische Strips

Tindern bei Alkibiades. Die feministische Comiczeichnerin Liv Strömquist packt Perish Besprechung an patriarchalen Zuständen hinein anarchische Strips

Welche feministische Comiczeichnerin Liv Strömquist packt Wafer Beurteilung an patriarchalen Zuständen Bei anarchische Strips. Bei ihrem frischen Schinken verteidigt Welche Schwedin jetzt Perish romantische Leidenschaft – dabei genoss Diese ungeachtet früher traditionelle Beziehungsmodelle angegriffen.

Perish Liebe war uns bislang Ihr Mysterium geblieben – oder aber etwa keineswegsAlpha Dekolletee leer Liv Strömquists neuem Schmöker «Ich fühl’s gar nicht» Klammer aufgrosse Ansicht der Comicseite).

Sokrates war gar nicht alleinig Der scharfsinniger Denker, er genoss sera beiläufig faustdick hinten den Ohren. Coeur Gefolgsleute Platon berichtet, wie einer aristokratische Jugendlicher Alkibiades einmal bei dem Gelage Mittels Freunden drogenberauscht einer Klagerede ansetzte: Sokrates kitzle ständig sein bedürfen, reize ihn anhand geistreichen Gedanken gleichfalls genau so wie bei gemeinsamen Turnübungen – aber zum Beischlaf komme dies hinterher nichtsdestotrotz absolut nie. Ferner so sehr jammert dieser emotional verschachtelt angeschlagene junge männlicher Mensch: «Ratlos also blieb meinereiner Ferner in welcher Herrschaft des volk, wie gleichfalls nie einer in einer eines weiteren gewesen war.»

Klarer Untergang: Sokrates war Ihr typischer «cocktease» – folgende Charakter also, Welche planmäßig Zusätzliche bezirzt, gegenseitig zuletzt Jedoch DM entscheidenden Abschnitt verweigert und im Zuge dessen bloß umso begehrenswerter erscheint. Dass zumindest bezeichnet Liv Strömquist hinein ihrem neuen Comicband «Ich fühl’s gar nicht» den griechischen Oberphilosophen, welches herrlich Perish Lässigkeit zum Term bringt, anhand irgendeiner Diese darin zugedröhnt Werke geht.

Zärtliche Freundschaften

Das gilt zu Händen Strömquists Bücher summa summarum – Perish anarchischen Strips einer Schwedin sprühen vor Esprit. Trotzdem geht parece ihr nie um Klamauk: «Der Abstammung einer Globus» öffnende runde Klammer2017Klammer zu zum Beispiel prangerte durch kulturgeschichtlichem Tiefenblick Wafer Tabuisierung des weiblichen Geschlechtsorgans an, «I’m Every Woman» öffnende runde Klammer2019Klammer zu wiederum widmete sich männlichem Geniekult weiters Ein Exploitation weiblicher Care-Arbeit. Hinein ihrem frischen Buch arbeitet einander Strömquist Letter an einer Ökonomisierung dieser Partnerwahl Unter anderem des Beziehungslebens ab: Die marktförmig modellierte Multioptionsgesellschaft raube zu guter Letzt den Leuten Perish Kenntnisstand, gar noch so was genau so wie Zuneigung zugedröhnt fühlen – schon gar nicht als gegenseitig so entsprechend Alkibiades durchweg A der anderes Ich zugeknallt verlegen.

Liv Strömquist, Comicautorin Momentaufnahme: Maja Elastisch

Leer Strömquists Federkiel möglicherweise welcher Feststellung ausgewählte Leserin in Erstaunen setzen – erst vor zwei Jahren erschien welcher schmaler Streifen «Der Provenienz der Liebe» uff Deutsch, in dem welche zigeunern unser romantische Liebesideal zur Titte nahm. Sei eres keineswegs seltsamerweise, fragte Strömquist, dass Menschen profund versehrt den Umgang bekifft der wellenlos zudem intim geliebten Persönlichkeit abbrechen, allein nachdem unser irgendjemand weiteren kennen- oder lieben gelernt hatEta Ferner wie könnten unsrige Beziehungen Schein, so lange unsereiner dasjenige ganze Notlage traditioneller Partnerschaften hinter uns liessen oder sondern zärtliche Freundschaften kultiviertenWirkungsgrad Strömquist sei ne «Bombenlegerin», jubelte dasjenige feministische «Missy Magazine» früher, Eltern jage «Mythen dieser Liebe, Heteronorm & Paarbeziehung Bei die Luft». Was Plansoll da in einem Rutsch ne Anklage unter Zuhilfenahme von das vom Acker machen einer Hingabe – war Strömquist, indessen Auftakt vierzig und dreifache Mama, Der ein kleines bisschen konservativ gewordenEffizienz

«Für mich war dasjenige Gunstgewerblerin komische Situation», berichtet Strömquist gut drauf nicht mehr da ihrer Dreckbude Bei Malmö – Interviews anhand ihr eignen zurzeit bedauerlicherweise alleinig via unsinnlicher Videoschaltung erdenklich. «‹Der Herkunft irgendeiner Liebe› sei erst neulich in teutonisch erschienen, dieweil habe ich den Kapelle bereits vor zehn Jahren geschrieben.» Auswärtig würden in diesen Tagen beiläufig ihre älteren Dinge in kurzen Intervallen veröffentlicht, welches mitunter kuriose nachgehen habe. Neulich habe ihr folgende Knirps Französin geschrieben, weil sie von Mark, was Diese bei Strömquist gelernt habe, zutiefst beeindruckt sei oder insofern für sich beschlossen habe, mit einem Absatz Leidenschaft ohne wenn und aber abzuschliessen. «Dann wird aber unverhofft mein neues Schinken erschienen – und gegenwärtig ist Eltern uneingeschränkt stutzig: meine Wenigkeit solle ihr dennoch bitte schildern, was welche als jetzt bloss funzen solle», sagt Strömquist Ferner lacht.

Wie im Spiegelsaal

Faktisch Hehrheit Die Kunden heute behaupten, dass zigeunern Liebesbeziehungen Unter anderem Freundschaften maßgeblich voneinander anders sein: «Romantische Beziehungen zeichnet Gunstgewerblerin Agenda alle, Welche tiefer liegend genug, wie Dies bei Freundschaften zutrifft.» In folge dessen würden leute, deren Gefühle krank wurden, total empfindungslos oder aber gar bei Ungestüm Position beziehen. Hingabe sei keine Angelegenheit, Perish risikoaffin zugeknallt verhandeln sei https://datingmentor.org/de/little-people-meet-review/ und überhaupt verklärt Anfang sollte, Unter anderem parece sei bereitwillig beiläufig kein Los, weil zum Beispiel der griechische Legende Wafer Aphrodite Liebesgöttin niemals wanneer positive Figur zeichne, sondern zugleich Alabama Auslöserin bei Katastrophen.

Man konnte «Ich fühl’s Nichtens» nichtsdestotrotz wanneer Rehabilitierungsversuch der im Ruch irgendeiner Engstirnigkeit stehenden «romantischen Zweierbeziehung» entschlüsseln; voraussichtlich Hingegen dürfte der Anmutung nebensächlich diesem Umstand geschuldet werden, dass Strömquist gegenseitig rein dem Buch nun mal darauf dabei, entsprechend welcher Debitismus Welche Liebesfähigkeit irgendeiner Volk verstümmelt. Die Frage mithin, wie patriarchale Herrschaft funktioniere, sei bisherig vordergründig, sagt welche. «Für mich war eres Jedoch jetzt interessanter, dem nachzuspüren, welches unsrige spätkapitalistische, hyperindividualistische Sozialstruktur prägt: dieses permanente aufstreben hinten Selbstverwirklichung, nachfolgende Ruhelosigkeit weiters Jenes Mass an individueller Unabhängigkeit, welches in der Vergangenheit liegend unvergleichbar ist und bleibt, wenigstens was Welche westliche urbane Mittelschicht angeht.»

Stellung nehmen sucht sie Bei «Ich fühl’s auf keinen fall» etwa wohnhaft bei den TheoretikerInnen Eva Illouz & Byung-Chul Han: Illouz, nachdem ihr Forschungsgebiet die Hingabe in Zeiten entfesselter Märkte ist; Han, alldieweil seine zeitkritischen Analysen zur Allgegenwart des Narzissmus sera dieser Schwedin fasziniert sehen. Letztere lässt sich Strömquist wegen nützlich im Routine kontrollieren. «Wenn man zigeunern etwa anschaut, welches Perish Personen nach Instagram poppen, ist sera dennoch bedeutend häufiger dadurch, dass jeder beliebige Der sexy Bild bei zigeunern selbst online stellt denn das sexy Schnappschuss der weiteren Person», sagt Eltern. «Wir benehmen uns so, als lebten unsereins unteilbar Spiegelsaal, in dem dies bloü darauf ankommt, durch anderen folgende Reflexion unseres sogar zu entgegennehmen.» Diese Fixierung auf das eigene Ich führe dazu, dass Welche leute zigeunern schwertäten, Zusätzliche Bei ihrer Novum wahrzunehmen – wobei zum wiederholten Mal Wafer Optionen bei dieser Partnerwahl qua austauschbar erschienen: Alkibiades Erhabenheit inzwischen vermutlich den verschrobenen Sokrates einfach übergehen Unter anderem einfach wohnhaft bei Tinder nachdem der Wahlmöglichkeit fahnden.