Maschio oppure Femmina ? Ricchezza e Transiti Lunari La Metodo del Dott.Eugen Jonas

Premesso giacchГ© nel caso che si decide di sentire un fanciullo, c’è innanzitutto da appianare un pensiero primario:” perchГ© genitrice e papi si amino follemente”. Risolta lietamente questa rischio, in quell’istante tanto affinchГ© l’astrologia puГІ intromettersi con abile potere a causa di porsi lucidamente sulle frequenze d’arrivo di una magica cicogna, dominata dalla abbondante Madre, La satellite. Ricordando verso tutti, affinchГ© di in loro, i transiti lunari durano pochissimo, e cosicchГ© quindi in preveggenza, gli stessi, svolgono nondimeno e semplice una destinazione integratrice, perchГ© va obbligatoriamente inserita per un pittura sommario assai oltre a abbondante, organizzato dai temi di origine dei due futuri genitori, dai transiti a cui gli stessi sono soggetti con un fermo tempo nello spazio-tempo e dunque dal rango di corrispondenza chiaro dalla comparazione dei paio temi presi durante questione. Volendo perciГІ torcere un attenzione all’astrologia previsionale in mezzo a i principali aspetti, significatori di gestazione, si possono segnalare:1) significative congiunzioni insieme la mese lunare nativo di Lei, anzitutto dato che per mezzo di Giove, Urano oppure sirena retrograda, di traffico; 2) significativi pianeti di transito insieme la Venere nativitГ di Lei; 3) importanti aspetti nella quinta edificio nativitГ di entrambi i genitori; 4) significativi e/o prolungati passaggi di importanti pianeti blackcupid come si usa nella scena casa nativitГ di ambedue i possibili futuri genitori (non per evento il accenno del Leone, cosignificante con la “quinta dimora Astrologica”, sembrerebbe sentire nel adatto glifo, la immagine simbolica di singolo spermatozoo); Luna di varco per epoca progressivo, per portamento di collegamento, ovverosia malgrado ciГІ eufonico, con la mese lunare nativitГ di Lei. Nei tempi antichi, chiaroveggenza, astronomia e medicina erano una cosa sola votata al incarico degli uomini a causa di lenire le loro sofferenze, parecchio affinchГ© Ipparco (460-377 A.C.), il abbondante medico greco, autore della medicina, tanto scriveva : “Chi ignora l’astrologia, deve capitare apprezzato non un curativo, perГІ qualcos’altro”.

Oggi, le cose vanno parecchio diversamente, la scienza e l’astrologia, nella maggior porzione dei casi, si trovano contro posizioni antitetiche, addensato (a apparire dello scrivente), verso l’assoluta privazione di chiacchierata mutuo entro i cosiddetti addetti ai lavori, fuorchГ© alcune eccezioni. verso la metГ degli anni 50, Carlo Gustav Jung, unito dei padri della psicanalisi, invitava la “cosiddetta scienza” a non ricevere preconcetti nei confronti dell’astrologia e cosГ¬ scriveva: “del residuo devo notare in quanto la cosiddetta cognizione non ha alcun furbo di affermare a priori perchГ© certi fatti non esistono… ГЁ eccedente rivelare che non si fa scienza unitamente l’indignazione e che argomenti di esasperazione virtuoso stanno bene al moralista perchГ© questo fa dose del conveniente professione, perГІ non all’uomo di cognizione, la cui modello ГЁ la certezza e non il sentimento morale”. A causa di cui Jung, per il miglioramento della conoscenza, ammonendo gli scienziati ad portare dubbi sulle conoscenze raggiunte, li invitava per correggere la loro posizione, del insieme negativa nei confronti dell’Astrologia, e a guardare verso attuale parte della ricognizione umana per mezzo di raritГ e desiderio di accertamento. Difatti nell’antichitГ la farmaco cercava, per la livello degli astri, il miglior periodo per realizzare un risoluto azione. La Luna ГЁ abitualmente associata ai cicli umani da parte a parte il proprio manovra rivista e le sue differenti posizioni. Per nessuno sfugge la reggenza lunare sui cicli femminili, essenzialmente il serie mestruale in quanto coincide correttamente mediante la estensione dell’orbita della mese lunare intimo alla Terra (28 giorni). Nessuno discute l’influenza lunare sulle maree e circa alcune meraviglia cosicchГ© dipendendo dalle fluttuazioni nei fiumi e nei mari , di accaduto dipendono fondamentalmente da queste. Da costantemente gli scienziati, nelle loro diverse specializzazioni, concentrano i loro sforzi a causa di comprendere una istruzione cosmica a fatti della attivitГ fisica affinchГ© risultano ancora non spiegabili. Si conosce la vincolo tra la Luna e l’agricoltura, la botanica, la zoologia e la meteorologia, tuttavia si dubita da continuamente qualora si parla di esseri umani (verso lo piГ№ costituiti d’acqua), appena nell’eventualitГ che gli stessi, vivendo per un “Iper-Uranio”, fossero poi estranei ai cicli di corrente intero. Non per caso i contadini, da perennemente legati alle fasi naturali, raccomandano di imbottigliare il vino insieme la Luna Piena. E’ un verifica che si ripete ormai dalla ignoranza dei tempi: il vino imbottigliato insieme la Luna piena presenta caratteristiche migliori di quello imbottigliato insieme la mese lunare sbagliata. Da perennemente l’Astrologia associa la mese lunare alla fascino e al seno materno; infatti la consuetudine astrologica ha da nondimeno appropriato la mese lunare in aumento maniera circostanza migliore a causa di concepire un frutto. In precedenza Tolomeo, nell’antichitГ , osservando una oppressione connessione frammezzo a i transiti lunari e il secondo del concezione, affermava: “ L’Ascendente ovvero il nato di albori corrispondono alla Posizione che la mese lunare aveva al minuto del concepimento”.

Il Regola del Dottor Eugen Jonas

E cosi ancora lo psichiatra e ginecologo cecoslovacco Dr. Eugen Jonas, nel movimento della sua lunga vicenda serio, pur patendo da posizioni lontane dall’Astrologia, riscontrГІ insieme sua stessa incanto “una sfilza di correlazioni frammezzo a i cicli lunari e il fecondazione e il erotismo del nascituro”. Difatti il Dr. Jonas tanto affermava :”la inclinazione dell’embrione e anche il genitali dei figli dipendono durante lineamenti decisiva dalla situazione della Luna nel circostanza del elaborazione. I risultati dell’indagine hanno reso realizzabile immediatamente organizzare anzitempo i giorni con l’aggiunta di adeguati attraverso il concezione al sagace di poter provocare il sessualitГ della persona in quanto nascerà ”. Il Dr. Jonas evo il primario di psicologia di un prestigioso nucleo demografico della cittГ di Nagysurany (Cecoslovacchia – ai tempi del Patto di Varsavia) e la sua norma causГІ una ingente rinnovamento nei circoli scientifici dei paesi dell’ovest, ebbene, di oltre-cortina. Le sue ricerche scientifiche confermavano colui in quanto durante molti astrologi evo da sempre chiaro: la dipendenza fra i processi biologici della terreno insieme i fenomeni cosmici (anzitutto quelli legati al Sole e alla satellite). D’altronde altolГ volere ad un medio imprenditore di un policlinico di ostetricia e ginecologia, verso avere la prova cosicchГ© la maggior congerie dei parti si produce immediatamente posteriormente un cambio di fase lunare. Codesto lo sanno quantitГ adeguatamente le infermiere e le ostetriche, affinchГ© con molti casi non ce la fanno unitamente i turni di attivitГ e devono differire i parti affinchГ© le gravidanza si accavallano per quei giorni, intanto che negli prossimo, ove non ci sono cambi di fase, compiutamente procede serenamente. Quando si chiese al Dott. Jonas perchГ© ad unito psicanalista interessassero questioni di ostetricia, lui disse :”come psicanalista osservo cosicchГ© molte donne, giacchГ© hanno un istituzione agile sensibile, manifestano a volte un’attivitГ del sesso moderatamente cittГ , la come si ripete indubbiamente ad intervalli di 30 giorni, malgrado il periodo mestruale, e cominciai per agognare una insegnamento. Mi sono e attirato al questione delle nascite di creature deformi, anormali ovvero con crescita impreciso, perchГ© nel nostro sezione siamo per contiguitГ insieme molte creature, e da ciГІ iniziai a ambire una insegnamento di queste nascite.