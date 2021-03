El provocativo lugar web de citas de estafar a las maridos

La propaganda utilizada por Gleeden impulsГі a la AsociaciГіn de Familias CatГіlicas a alojar la demanda.

Puede una pГЎgina de citas en la red causar el adulterio si una normativa estipula que en un matrimonio tiene que existir la fidelidad?

Esa es la esencia de la demanda interpuesta en Francia contra la empresa Gleeden, que se jacta sobre ser el “sitio extramatrimonial para chicas casadas” por excelencia.

El caso surgiГі cuando la AsociaciГіn de Familias CatГіlicas (AFC) se molestГі por la “provocativa” propaganda sobre la compaГ±Г­a en el modo de transporte pГєblico francГ©s.

Y no ha transpirado decidiГі impulsar el mГ©todo judicial cuestionando la justicia de el lugar web.

Un tribunal tendrГЎ que resolver Hoy si la compaГ±Г­a promueve la infidelidad.

Posibilidades sobre triunfo

El tema puede ser inusual en una era de permisividad igual que la actual, aunque abogados especialistas en el asunto coinciden en que las oportunidades sobre triunfo sobre la solicitud son buenas.

La justificaciГіn es que el valor de fidelidad como pieza fundamental de el casamiento estГЎ claramente estipulado en el CГіdigo Civil francГ©s.

SegГєn el crГіnica 212 de el CГіdigo Civil francГ©s, “las parejas casadas se deben fidelidad, colaboraciГіn y respeto mutuo”.

El ГЎmbito legal del estado estГЎ definido por cГіdigos, como podrГ­В­a ser el penal, el laboral o el comercial, que pueden acontecer modificados por el Parlamento.

RaГ­z de la fama, Thinkstock

Gleeden promueve las relaciones sexuales extramatrimoniales.

Los jueces podrГ­ВЎn entender la estatuto, No obstante su ganancia sobre maniobra serГ­В­a demasiado mГЎs limitado que en el mГ©todo a donde las leyes pueden crearse con decisiones sobre los tribunales (el Derecho AnglosajГіn).

Tras mujeres casadas

“Existen gran cantidad de lugares web que promueven el trato sexual dentro de individuos, pero lo que realiza a Gleeden diferente serГ­В­a que su modelo sobre negocio se basa en la infidelidad marital”, dice Jean-Marie Andres, presidente sobre la AFC.

“Es abiertamente especifica –prosigue Andres- en que su fin serГ­В­a ofrecerle a mujeres casadas la oportunidad sobre sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio”.

DesplazГЎndolo hacia el pelo aГ±adecomme “Pero acГЎ en Francia, tanto las personas igual que los legisladores se encuentran de acuerdo en que el casamiento es un aprieto pГєblico. EstГЎ contemplado en la normativa. Lo que deseamos obtener con la solicitud es establecer que el CГіdigo Civil tiene un significado”.

Gleeden nunca objeta su orientaciГіn a mujeres casadas, sobre hecho, ellas son su sector.

La publicidad que generГі horror entre conservadores y no ha transpirado catГіlicos promueve abiertamente la idea sobre que mentir a sus esposos serГ­В­a permisible y no ha transpirado entretenido.

