Досье Динозавров

По этому для примерного 24 часового цикла дня/ночи в игре используйте значение .035 NightTimeSpeedScale 1.0 Скорость времени ночи. 1) “за Рексом надо будет ухаживать 2 раза всего?” – Да. Первый раз кибл, например, второй прогулка. Если быть точнее, то за раз поднимаем привязанность где-то в 45-48%, так что, третий раз может быть уместен, но там мелочи. Я давно ark привязанность не играл, уж не помню, НО число было близкое к 50%, если не 50. Забабахал топового тиранозавра с очень хорошими цифрами, и давно ими не занимался. Для зверушек по меньше за один раз (кибл, прогуляться или приласкать), сходу будет 100% – тут точно есть трицератопс, карбонемис, раптор, паразавр (на них проверено). Замечу, что скорость у виверн просто огромна.

К слову, хочу заметить, что на 3-й день я уже забил на закрывание ворот в клетку и тупо глушил стрелами виверн. Они пытаются сломать клетку на пути к тебе и тупо забывают что за спиной выход (ИИ во все красе). Высоту стен делал на убывание, от ворот к отверстию для вылета аргента (так проще заводить виверну внутрь, и ниже шанс, что она пролетит мимо ловушки). Потолок можно делать с ячейками до 2х2 (виверна не пролетит, а вы сэкономите материал). Стены делал из дверных проемов (но можно делать и тупо из опорных столбов) для того чтобы было больше прострелов (проще будет попадать оглушающими стрелами). Огромные врата (через другие виверна не проходит, даже через огромный люк). Напротив врат сделал отверстие для аргентависа 4х2 (на скриншоте видно), виверна через него не проходит 100%. Материал – камень (дерево виверна разрушает, железо – ДОРОГО, саман – запаришься кактусы соберать).

ServerAdminPassword НЕТ Пароль администратора. DayCycleSpeedScale 1.0 Скорость изменения дня и ночи. имя ID динозавра или существа, которое нужно добавить percentage число Максимальное количествоПозволяет указанным динозаврам или существам появляться в определенных местах. Динозавры с более высоким значением переменной SpawnWeightMultiplier выбираются чаще, чем динозавры с более низкими значением. Если переменная OverrideSpawnLimitPercentage true, то будет установлен лимит на спавн динозавров. Например, значение SpawnLimitPercentage 0.25 указывает, что ограничение будет равно 25%.

Самые Необходимые Предметы В Ark

Подростком динозаврик начинает считаться, когда его шкала роста достигнет 50%. Следовательно, пройдет несколько поколений, пока детеныши смогут достичь максимальных характеристик. Но это стоит того – ведь чем лучше потомство, тем оно эффективнее будет служить игроку. Помимо характеристик новорожденный получает определенный уровень, который часто отличается от родительского. На выращивание детенышей для дальнейшей селекции уйдут время и ресурсы. Вероятность присвоения той или иной характеристики – не 100%, поэтому придется перебрать несколько яиц, чтобы получить желаемое. Помимо питания новому питомцу необходимо уделять ещё и внимание. Более того, приручать настолько дикую рептилию, как динозавр, лучше с рождения. Поэтому придется ухаживать за новорожденным вплоть до того времени, как он вырастет и станет взрослым.

В файле game.ini запись должна быть помещена целиком в одну строчку. Могут быть указаны несколько записей DinoSpawnWeightMultipliers, но значения DinoNameTag не должны повторяться для нескольких записей. Могут быть указаны несколько элементов OverrideEngramEntries и OverrideNamedEngramEntries, но значения EngramIndex и EngramClassName не должны повторяться для нескольких записей. Понижение этого значения увеличивает длительность каждой ночи. DayTimeSpeedScale 1.0 Скорость времени дня. Все параметры в файлах GameUserSettings.ini и Game.ini нужно обязательно указывать со значением. Если параметр не указан в конфигурационном файле, его значение автоматически используется по умолчанию. Параметры клиента игры сервером не используются.

Время между уделением внимания виверне – от 3 до 4 часов. Шкала привязанности заполняется на 4% за раз. Далее убиваем виверну и получаем опыт ark привязанность (если бить оружием ближнего боя, оглушение будет увеличеваться). Говорят, что можно доить 1 самку больше оного раза (оглушая каждый час).

Для этого необходимо применить эффективность приручения и набрать максимальные очков опыта. В таком случае при идеальном раскладе домашний не разведенный динозавр (млекопитающее, птица и т.д.) смогут иметь максимальный 296 уровень. В процессе приручения при максимальной эффективности существу можно добавить ещё 75 уровней. Следовательно, в идеале оно будет приручено со значением в 225 левелов. Все предметы ark привязанность создаются по чертежам, которые имеют различные характеристики и качества, и требуют соответствующих ресурсов. Более отдаленным и суровым локациям ARK, как правило, свойственны лучшие ресурсы, в числе таких мест самые высокие горы, мрачные пещеры и глубины океана! Настраивай физический облик своего персонажа, изменяя цвет волос и глаз, тон кожи, наряду с множеством модификаторов пропорций тела.

Прочие ингредиенты встречаются намного чаще. Если ящер уже приручен, его уровень быстрее всего прокачивается охотой на серьезных противников. Поэтому хватайте любимца и идите уничтожать местную фауну. Чем больше убиваете – тем больше у вас ресурсов, а у питомца – опыта.

ShowFloatingDamageText True Отображать нанесенный урон. noTributeDownloads False Отключает возможность переноса персонажа с других серверов. proximityChat False Только игроки находящиеся рядом друг с другом могут увидеть свои сообщения в чате игры. serverPVE False Данный параметр включает PvE режим на сервере. serverHardcore False Режим «Хардкор» – каждый раз когда игрок умирает, он начинается всё с нуля. serverForceNoHud False HUD всегда отключён. DisableStructureDecayPvE False Отключает разрушение (гниение) построек в режиме PvE.

Постараться всеми силами получить максимальный LVL.

А для 100% атласов Ардетайна и Берна нужно будет докачивать их «королев» до привязанности, или достаточно превознесения?

Я недавно создал группу по Ark survival evolved на PS4 , но также там будут выкладываться самые свежие новости по этой замечательной игре.

Яйцо виверны имеет размер яйца тирекса (чуть выше размера персонажа. Для инкубации понадобится высокая темепратура (80-90 градусов Цельсия).

Известно, что из всех предметов категории недоступно лишь два.

С кустов и деревьев способен получать солому и дерево. Нужно иметь как минимум трех Анкилозавров для успешного боя. Втроем (и больше) способны убить большинство животных мира. Кожаный спальный мешок– чуть ли не самый важный предмет в игре.

Уровни Динозавров

Значок соски (привязанность) теперь отображается только над детенышами дино, у которых привязанность еще не равна 100%, и этот значок будет пульсировать, когда детенышу требуется уделить внимание. Подскажи пожалуйста, как приручать дино со 100% эффективностью? , у меня всегда 99.9 выходит при любых кормах. Криаподы глючная вещь, особенно с вивернами и големами насколько помнится. Приручаем дино как можно меньшего уровня и сводим его с тем, что имеет хорошую нужную нам характеристику до тех пор, пока не получится дино с одной нужной характеристикой и нулями в других не нужных. Как программист я понимаю что исправить баг с мутациями достаточно не трудно, стоит всего лишь сменить формат long на какой-нибудь, допустим short. Так же прекрасно понятно почему максимальное количество поинтов на каждый стат равно просто программист использовал формат char. По достижении лимита в 40 мутаций, дальше мутировать животное уже вроде бы как и нельзя, но есть способ продолжать мутации до бесконечности, пока вам это не надоест. При спаривании мутантов их мутации плюсуются.

Но это не мешает ей нападать на пингвинов и вытягивать из их тел органические полимеры. Пелагорнис добывает этот ресурс эффективнее всех прочих способов. Но много он на себе не унесет, если не прокачать https://maximarkets.club/ ему соответствующие параметры. Имеет повышенный урон в сторону Пираний, Латимерий и Саблезубых лососей. Свирепый медведь – быстрый, универсальный зверь с неплохим уроном и живучестью.

Из-за их сложности с маневрированием, Виверны плохи в охране прирученных игроков существ на земле. Это усугубляется их полет; они сразу же улетают далеко и с трудом возвращаются. Мало того, что это дает им шанс исчезать, когда их поддержка наиболее необходима, трудно даже посадить их на землю, чтобы могли снова ездить. Грозовые, ядовитые и огненные Виверны имеют массивные крылья, которые иногда могут забрать игрока, который будет оставаться на этом крыле, пока он не приблизится к земле, чтобы сдвинуть его. Это отличный способ, чтобы транспортировать виверну и много игроков сразу, или оглушить дикую виверну, так как если вы на её спине, она не может атаковать вас. Для получения информации, относящейся конкретно к реальному существу Виверна, смотрите соответствующую статью в Википедии. Растущий детеныш Виверны будет потреблять примерно 1 единицу Еды каждые 10 секунд, или 360 единиц пищи в час.

Все мутации наследуются от родителей и копятся. Можно получить максимум 20 мутаций от матери и 20 от отца т. 40 раз какой то параметр будет улучшен https://www.help.saxo/hc/ru на 2 пункта. Стоит оговориться что прокачка родителей никак не повлияет на характеристики ребенка который мог бы получиться при их скрещивании.

Можно разместить до 70 структур, позволяя таким образом создавать полноценную передвижную базу с кроватью, кормушкой и так далее. Единственная польза от нее – возможность управлять оседланным существом. Теризинозавр – самый опасный динозавр из травоядных в мире ARK. За один удар нападает несколько раз, что обеспечивает огромный урон. Если включить ему блуждание – будет автономно собирать многие из ресурсов, включая дерево, кожу, мясо и волокно. Гиганотозавр – машина для убийств всего, что шевелится. Идеален для рейдов племенами в ARK Survival Evolved. Тираннозавр – большой и уронистый динозавр. Идеален для любых целей – быстро бегает, много переносит, легко убивает соперников. Именно стаю Тираннозавров чаще всего берут в рейд на боссов.

По этому нужно всего лишь спаривать мутанта с мутантом раз, пока число мутаций не перевалит за какое то дикое число трилирд-секстилион и станет отрицательным т.е. с этого момента животное можно продолжить мутировать. Сколько на это уйдет времени доподлинно не известно, но старики поговаривают https://www.forbes.ru/ дохрена. И вообще разведение дино процесс долгий и не прощающий спешки. Как мы видим он перенял все максимальные характеристики родителей. Чем больше здоровье яйца при инкубации, тем больше шанс получить максимум от родителей. По этому рекомендую спаривать животных уже у кондиционеров.

Здесь могут быть некоторые расхождения между этим текстом и положением в игре. Урон в сражении– отвечает за количество урона, какое Вы будете наносить врагу при ударе. Показатель касается как ближних стычек, так и дальних, где используются луки, копья и огнестрельное https://maximarkets.finance/ оружие. Очень важный показатель, который нужно прокачивать для защиты собственной шкуры. Вода– увеличение этой характеристики позволяет Вам дольше обходиться без воды. Начальный уровень тоже равняется сотне, а повышается на десять единиц за один перк.

Но для получения потомства необходимы яйца. Мы расскажем некоторые нюансы о том, как вырастить яйцо в ARK, откуда его взять, что делать с новорожденными, и многое другое. Когда все необходимые ресурсы найдены, можно приступать к крафту. В Инвентаре нужно кликнуть по пункту «Изготовление», и затем в списке найти требуемое седло. Если хватает ресурсов, то достаточно нажать на кнопку «Создать предмет», и он окажется в инвентаре. Стоит помнить, что для создания сбруи требуется наличие Чертежа или Энграммы необходимого предмета. Кроме того, придется прокачаться до определенного уровня и собрать довольно большой список ресурсов. Последняя категория наиболее продвинутая и выгодная для тех, кто предпочитает ездить на существах, а не строить на них мобильные базы. Чтобы использовать экипировку вида Тек, необходимо изучить соответствующую ему текграмму. В ARK оно предназначено для размещения на прирученном существе каких-либо структур.

Помещая яйцо динозавра в ARK Survival Evolved рядом с источниками тепла, важно не перегреть его – холод и жар одинаково вредны при инкубации. Например, чтобы вывести Диплодока, понадобится поддерживать температуру на уровне градусов по Цельсию. Динозавры, прочие существа и их разведение! Умножает сопротивление конкретных динозавров. Более высокие значения уменьшают получаемый урон. Умножает урон, наносимый конкретным динозаврам. Более высокие значения увеличивают наносимый урон.