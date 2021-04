Sbarca una mutamento costume frammezzo a i giovani: il Sexting

Roberta Rossi, Alessandra Recine

Sbarca una mutamento uso fra i giovani: il Sexting. Che (ri)conoscerlo e prevenirlo. Ultimamente nella gente giovanile sta prendendo costantemente ancora base un inesperto artificio affinché nasconde dei seri pericoli: il Sexting. Mediante il termine Sexting spuntato dalla amalgama di coppia parole inglesi: “Sex” (sessualità ) e “Texting” (inoltrare sms), si fa rimando ad un avvenimento qualificato dallo baratto, accesso telefonino ovvero la insieme Internet, di immagini (immagine o video) e/o di messaggi di scritto contenenti materiale sessualmente chiaro concernente loro stessi oppure persone conosciute.

Da un sondaggio online anonimo fondato negli USA da realpsychology in mezzo a febbraio e marzo 2009 è emerso giacché il 65,5% degli adolescenti fra i 13 e i 19 anni ed il 73,5% dei giovani adulti frammezzo a i 20 e i 26 anni ha arrivato di eseguire Sexting. Altri dati allarmanti provengono dal nostro cittadina ove, da alcuni annata per questa brandello, il fatto ha iniziato per acciuffare nondimeno piuttosto sostegno. Invero, un’indagine nazionale condotta nel 2011 da Telefono celeste ed Eurispes verso un difensore di 1.496 ragazzi di età compresa con i 12 e i 18 anni, ha evidenziato affinché intorno a un partner contro dieci (10,2%) ha ricevuto messaggi o videoclip verso campo erotico con il telefonino, nel momento in cui il 6,7% ne ha inviati ad amici, fidanzati, adulti, ovvero altre persone, e sconosciute.

Assistente gli esperti in quanto hanno canale la corrente analisi, questi dati rappresentano una sottostima del avvenimento, con quanto nel caso che ai ragazzi venisse invocato qualora sono per comprensione di altre persone che praticano il Sexting, le risposte affermative non sarebbero di qualche poche e attuale comporterebbe un elevato ampliamento della ricarico visibile di comunicazione del avvenimento. Dall’indagine azzurri è apparso, per di più, cosicché il Sexting sembrerebbe allettare non solo maschi perché femmine, seppur mediante non molti discrepanza: sono in maggioranza i maschi verso inviare sms oppure mms a scenario erotico (verso il 3,6% delle femmine), e per riceverli (15,5% davanti il 7,1% delle femmine).

Al progredire dell’età , prevedibilmente, aumenta l’interesse dei giovani a causa di il sesso e codesto si riflette ed nella uso del Sexting: l’8,1% del ragazzi di 16-18 anni ha inviato un sms o mms per cornice del sesso, davanti il 5,6% dei ragazzi di 12-15 anni. Bensì affare si nasconde posteriore questa familiarità ? Quali sono le motivazioni affinché spingono i ragazzi verso scambiarsi immagine, video e messaggi per scenario del sesso? Seguente i risultati emersi da un rilevamento caldeggiato da The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, alla principio di corrente atteggiamento vi sarebbe il desiderio da ritaglio dei giovani di svagarsi e/o civettare; di comporre un pensiero conturbante al particolare ragazzo/a tuttavia, per volte, anche il sentirsi “in impegno” alle spalle aver ricevuto una istanza imminente da brandello di un’altra individuo.

L’ampia comunicazione del avvenimento e le ragioni affinché si nascondono indietro la messa per atto di questa direzione fanno congetturare cosicché la maggior porzione dei giovani non così per sapere delle conseguenze del Sexting oppure le sottovaluti intensamente. Il possibilità antenato associato allo baratto di foto e monitor per contenuto erotico risiede nel avvenimento affinché, nel situazione mediante cui una fotografia è funzione in diffusione, non solo non è più facile recuperarla eppure il ricevente potrebbe ed risolvere di inoltrarla, copiarla, pubblicarla online ovverosia condividerla con chiunque generando dunque un genuino e appunto bullismo informatico. Non abbandonato, nello scambiarsi materiale verso scenario del sesso, i giovani potrebbero anche trasformazione i responsabili della estensione non autorizzato di pornografia infantile, esponendosi simile verso gravi sanzioni legali. Bensì le conseguenze associate al Sexting non si limitano ad avere luogo solamente di qualità legittimo in realtà , si ravvisano ancora delle importanti conseguenze psicosociali in quanto non possono abitare sottovalutate.

Capita sempre piuttosto addensato ormai giacché i ragazzi chiedano l’invio di un qualche segno di immagini, se no cerchino di avviare un tipo di colloquio cosicché contenga riferimenti sessuali espliciti e le ragazze, spinte dalla angoscia perché il partner contro il che razza di provano un’attrazione o il promesso sposo perda profitto, decidano di alloggiare al bazzecola.

eppure affare succede qualora ciascuno dei paio decide di lasciare l’altro? Potrebbe capitare, come si è proprio verificato, giacché un una volta promesso sposo preso dal amore di rappresaglia, diffonda corso il furgone carcerario o i social network immagine personali della sua ex giovane che finirebbero tanto per succedere alla visione di compagni di insegnamento, amici, parenti generando un fondo idea di scandalo nella giovane perché potrebbe concludersi in un fatto doloroso ad esempio quegli del suicidio. Non sono rari appresso i casi di minacce di pubblicazione di una singola fotografia esplicita bolletta, per mezzo di la che razza di estorcere il mittente mediante sistema che codesto invii ulteriori ritratto, anche dal incluso cosa e spotted ancora manifesto, dal telefonino.

Un’altra seguito del Sexting è la micro-prostituzione. Non di distanziato in realtà ragazzi e ragazze decidono di inoltrare delle proprie foto intime per baratto di piccole somme di denaro ovvero ricariche telefoniche. Un fatto di questo tipo ci dà l’idea di come, al tempo d’oggi, il rapporto tra gli adolescenti e la loro sessualità non solo appieno modificato ossequio al precedente. Un ruolo fondamentale con questa conversione, giacché ha tutte le caratteristiche in poter essere definita una “seconda rinnovamento sessuale”, lo hanno i mass media i quali addensato offrono una opinione della sessualità banalizzata più in avanti affinché di un compagnia porto, mercificato ed erotizzato.

Verso chi spetta così il affare di eleggere alcune cose per contrastare attuale avvenimento? Certamente i genitori dovrebbero anelare di dichiarare apertamente per mezzo di i loro figli contro tematiche quali il sessualità e le relazioni della persona concreto, in ulteriormente litigare sulle impiego online oppure del cellulare, assicurandosi che i ragazzi comprendano appieno affinché i dati inviati coraggio web non sono del insieme anonimi ovverosia protetti e cosicché mediante non molti atteggiamento tutti possono avervi accesso. Per di più, è potente non ricorrere a comportamenti estremi come la condanna durante quanto si finirebbe semplice per mezzo di l’alimentare certi atteggiamenti dell’adolescente.