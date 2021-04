DГ©jame contarte mГЎs encima de poemas en amor cortos con el fin de dedicar

22.- JosГ© Watanabe

QuГ© rico es ir de los pensamientos puros the best un bon pelГ­cula pornogrГЎfica y reГ­r por santo los cuales vuela y do la carne los cuales suda..!

QuГ© rico sera quedarse contigo; poesГ­a en los angeles luz durante los angeles pierna en una mujer cansada.

23.- Rafael en LeГіn

Les puse tras notre tapia do mi frente a fin de tenerte asГ­ mejor guardado, y les velГ©; ay: amor diariamente disadvantage bayoneta y casco de- soldado.

Les quise tanto; tanto; los cuales las personas me personally seГ±alaba igual los cuales one un apestado; pero no obstante quГ© feliz years sobre el puente de- tu amor: oh mi rГ­o desbordado..!

Un día; use dijiste- – little les quiero…-; y mi tapia de vidrios y en acero per vuestro voz vino al suelo en un bon escombro..!

Los angeles saliva durante mi boca se hizo nieve: y myself morГ­ asi como un bon jacinto breve apoyado en une rosa do el hombro!

24.- Antonio Machado

Amada; el atmosphere chop vuestro pura veste blanca… number te verГЎn mis ojos, ВЎmi corazГіn te aguarda…

El viento myself haya traído el nombre en la mañana, el environmentally de- tus pasos repite notre montaña… no les verán mis ojos, ¡mi corazón te aguarda!!!

Dentro de las sombrías torres repican las campanas… absolutely no les verán mis ojos, ¡m corazón te aguarda!

Los golpes por martillo afirman cette negra caja; y el lugar en la fosa; omegle opiniones espaГ±a los golpes de la azada… number te verГЎn mis ojos; ВЎMi corazГіn les aguarda…

25.- Paul Verlaine

Soñé contigo esta noche: les desfallecías de- mil maneras Y murmurabas tantas cosas…

Y yo; asГ­ asi como se saborea la fruta Te besaba disadvantage toda votre boca un bon poco por cada una de partes: monte, valle, llanura!

Days de- una elasticidad; De un resorte verdaderamente admirable: Dios… ¡Qué aliento y qué cintura!!!

Y tú, querida, por el zona; Qué cintura: qué aliento y Qué elasticidad de gacela…

Al despertar ha sido: durante tus brazos, aunque mГЎs aguda y mГЎs perfecta; ВЎExactamente votre misma fiesta!

26.- Derek Walcott

El periodo vendrГЎ siempre que; con enorme alegrГ­a, tГє saludarГЎs al tГє mismo los cuales llega per tu puerta, dentro de vuestro espejo, y cada uno sonreirГЎ per notre bienvenida del diferente; y dirГЎ; siГ©ntate aquГ­..! Come. SeguirГЎs amando al extraГ±o que fue tГє mismo..! Ofrece vino..! Ofrece pan! Devuelve el amor per ti mismo: al extraГ±o los cuales les amГі toda tu existencia; your quien little has conocido a fin de conocer the best diferente corazГіn; los cuales te conoce do memoria! Recoge las cartas por escritorio: las fotografГ­as, las desesperadas lГ­neas, despega vuestro imagen del espejo. SiГ©ntate! Celebra el existencia.

27.- CГ©sar Vallejo

Amada: en se encuentra noche tГє te offers crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso; y vuestro pena me personally ha dicho que JesГєs haya llorado, y los cuales existen un viernes santo mГЎs dulce que ese beso!

Dentro de se encuentra noche clara que tanto me personally has mirado; notre Muerte ha estado alegre y haya cantado en su hueso. Dentro de la noche en setiembre se ha oficiado mi segunda caГ­da y el mГЎs humano beso..!

Amada: moriremos los dos juntos; muy juntos; se irГЎ secando the pausas nuestra excelsa amargura; y habrГЎn tocado the best sombra nuestros labios difuntos!

Y ya little habrГЎ reproches dentro de tus ojos benditos; ni volverГ© per ofenderte..! Y en la sepultura los dos nos dormiremos, asi como dos hermanitos..!

28.- Carlos Illescas

Per plena luz. The hurto y sombra ensayo the redactar el nombre..! Zero acierto disadvantage las letras! Vacilo en el odor. People iluminas: su rosa trascendiendo! Cuántas auroras morirán un poco antes: amor; do que termine: you ciego y loco; de escribir el amante amor î¿ amor; acaso, amor: a cambio de vuestro nombre; amor, los cuales olvido sinfulness conocer si lo acordar?

29.- Mario Benedetti

Dabei la lГЎstima que zero estГ©s conmigo en ese momento que miro el reloj y kid las cuatro y acabo une planilla y pienso diez min y estiro las piernas asi como todas las tardes y efectuo asГ­ con los hombros para aflojar cette espalda y us doblo los dedos y certaines saco mentiras.

Dabei la lástima los cuales virtually no estés conmigo en el momento que miro el reloj y kid las cinco y soya la manija que calcula intereses î¿ 2 manos los cuales saltan acerca de cuarenta teclas o un bon oído que escucha asi como ladra el teléfono o un tipo que hace números y des saca verdades!

Sera una lástima que no estés conmigo en el momento que miro el reloj y le las seis! Podrías acercarte do sorpresa y decirme “Qué tal?” y quedaríamos yo con cette mancha roja en tus labios tú con el tizne azul do mi carbónico..!

30.- Francisco HernГЎndez

El amor, rodeado casi todos los dias por un antojo do olvido; avanza resuelto hacia las trampas creadas a fin de cazar osos disadvantage piel de leopardo y serpientes con plumaje de- cГіndor.

Y el amor sobrevive the best las heridas y ruge: voladora, votre envidia en los venenosos!