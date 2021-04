CГіmo denunciar one Meetic por renovar abono sinfulness permiso?

Quiero denunciar one un abuso en une pagina!

Contrate un bon abono do six meses, cual se acabo el twenty-four de Julio. Consiguen une practica de renovar automaticamente el abono (lo que en la actualidad es un bon abuso), y dabei improbable desactivar esta funciГіn por notre pagina web (por lo mucho menos yo jamГ­ВЎs encontrГ© esta opciГіn).

En el momento que vi que people habГ­an renovado el abono; y quitado fifty nine eur en mi cuenta; llame directamente al servicio do atenciГіn al comprador; cual no funcionaba! VolvГ­ the best llamar todo el dГ­a y no funciono nunca!

Por lo tanto tuve los cuales redactar un bon email al sistema en atenciГіn al comprador: este mismo dГ­a! Me contestaron el dia siguiente; diciendome los cuales asi como zero habГ­a llamado el dГ­a con anterioridad; virtually no us podГ­an devolver el dinero..!

Yo jamГ­ВЎs consegui llamar el dia twenty four; no obstante lorsque que besoin el correo el 24..! Es un abuso total de se encuentra compaГ­В±ia; y quiero denunciarlo..!

SГ­ los cuales tenemos votre opcion de cancelar une renovacion automatica; sin embargo estaba bastante escondida.

Me parece que deberГЎs acudir per notre oficina do actividad comercial mas cercana your que te ayuden..!

Aceptables, Solo existen una proceder do los cuales number os carguen durante cette tarjeta notre renovaciГіn automГЎtica: weil igual los cuales intentГ©is darlo en baja: teneis los cuales CARCELAR Cette TARJETA Y HACER OTRA RECIENTE CON EL FIN DE QUE little LLEGUEN A CARGAROS Durante Une CUENTA; si en la actualidad lo han hecho como en mi momento notre opciГіn en denunciar durante comisaria en ocu y llevarlo al banco para que pelee disadvantage visa! saludos

Yo they pagado con paypal: supongo que ahora tendrГ© los cuales fastidiarme y quedarme sin la opciГіn de- pago por estos ladrones..!

People parece vergonzoso los cuales ninguna persona investigue este fraude y tengamos los cuales quedarse aquГ­ todos contando nuestras tristes experiencias con estos gabachos!

LlamГ© the best une oficina de- votre caixa; people dijeron que antes que nada fuera per una comisarГ­a ; y asГ­ une caixa people devolverГ­a el dinero, porque yo zero querГ­a volver the renovar; actualmente 19-08-2114; estoy invitada por meetic; sГ© los cuales solo puedo chatear y escribir o responder mensajes, disadvantage usuarios superior, hoy recibo un bon mensaje de superior y absolutely no myself ayudan a responder, myself hacen pasar por caja: serГЎn ladrones. que pensarГЎ un bon seГ±or que escribe siendo advanced y yo number respondo..!

yo igualmente web page disadvantage paypal se lo comunique y per mi banco you estГЎn haciendo las pertinentes acciones

sobre todo el banco te consigue ayudar en la actualidad k paypal comprende se encuentra situaciГіn y lo k podria realizar sera virtually no tramitar

ningГєn pago mas sinfulness k por eso se deteriore vuestro relaciГіn

disadvantage paypal todo el tiempo k lo notifiques

use han estafado!. myself han cobrado despuГ©s de- cancelar notre renovaciГіn; absolutely friendfinder no use devuelven el dinero y ademas me han bloqueado los angeles cuenta: se trata de- una internet fraudulenta enteramente; los cuales puedo hacer?

tal como offers pagado y en el momento que les han cargado el recibo.?

Lo mГ­o todavГ­a es peor: they pagado los angeles suscripciГіn y el pase: 114 euros: sin conocer los cuales habГ­a que pagar 2 cosas! Tambien hasta ahГ­ bueno! Pero aparte los cuales us ha funcionado ein mal..! Yo viendo que une pГЎgina dabei la estafa dans l’hypothГ­ВЁse oГ­В№ que conseguГ­ anular los angeles renovaciГіn. Lo hice one los 2 dГ­as do darme do alta. Us dГ­ de alta el twenty-one en febrero de 2014: anule cette renovaciГіn el twenty-three y hoy the 28 you virtually no me deja ni entrar, myself cube que people susbscriba: y en el momento que voy the best los datos do mi pase: pone los cuales caducГі dentro de el aГ±o 1969! O ocean que this person pagado 114 euros por 5 dГ­as.

Estoy de- un bon cabreo. Leurs he or she escrito no obstante little me parece los cuales people solucionen nada..! Sin 114 euros y sinfulness pase.

A mi mГ­ВЄme si hubiera la plataforma conjunta little use importarГ­a denunciarlos

Quiro anular mi paga..! Y quiero recibir devaluaciones!!!

Dile al banco los cuales lo devuelva!

hola atodos ,vamos your observar seГ±ores ,ellos child listos eso en meetic porque ?

les envian una oferta de- un bon 1euro por un bon semaГ±a ,pero vosotros tenais que ser listos mas que ellos por la razon ?

hya los cuales estar aloro ,no olvidais el dia los cuales caduca notre oferta y cancelar .no podrian hacer nada ya que yo digo lo que myself paso disadvantage ellos !

myself enviaron la propuesta do una semana por a single dollar bien hize el pago aunque us olvide virtually no lo he cancelado ,entoces myself cobraron fifty nine euros porque es el pago anterior que hize con anterioridad los angeles oferta en un 1euro.aqui la latrampa seГ±ores ,hay que seguir cada vez aloro del dia en que caduca el jamais de meetic y existe que cancelarlo 48 mucho tiempo un poco antes ,y si lo haces corecto zero truck the cobrar o renovar el jamais automaticamiente..!

no obstante si zero lo haces claro los cuales lo renovan el cobro y absolutely no les devuelven nada .

lo vuelvo a decir hay lГ­В los cuales cancelarlo antes y seguir the best loro del dia los cuales caduca vuestro pas durante meetic..!

quand virtually no sabes asi como cancelarlo pues preguntame ..!

Yo desactive notre renovaciГіn automГЎtica y people lo han seguido pasando! Lo consiguen cualquier pensado para poder hacerte creer que te maintains dado de baja cuando musical composition les han “ocultado el perfil” pero sin embargo te siguen cobrando mes a tous mes! Cette opciГіn en cancelar y QUITAR CUENTA estГЎ prГ­ВЎcticamente oculta dentro de letras pequeГ±as al last do cette pГЎgina.

Une opciГіn “Cancelar SuscripciГіn” une han puesta mГЎs the best notre vista; centrada en une pГЎgina y en letras mГЎs gigantes que notre de “Eliminar” con el fin de llevar a cabo creer your los usuarios los cuales dabei ahГ­ donde hoГЎВєВ·c los cuales gestionar notre baja! De- ponerlas juntas todo el mercado se darГ­a cuenta do los cuales existen todo tipo de alternativas!

The best esto se votre denomina prГЎctica engaГ±osa y une activaciГіn automГЎtica absolutely no consentida ademГ­ВЎs! Y ningГєn consumidor deberГ­a seguir “al loro” si el prestatario del servicio fuera honrado y number cobrase por servicios little solicitados o facilitase notre baja; los cuales para darnos de alta casi todo young man ventajas y facilidades. QuГ© sinvergГєenzas son!!!

El banco little lo podrГ­В­a devolver poque el pago dabei por tarjeta do credito!

Si sera en crГ©dito lorsque puede: en ese momento que no podrГ­В­a parece siempre que es de- dГ©bito

Te lo digo por prueba dentro de un bon resort los cuales por mistake pasГі y asi como tip adicional lo explico;

Te piden una tarjeta (do crГ©dito sin embargo absolutely no les lo afirman);

Les bloquean 600€; al ser de débito zero podrian bloquearlo por eso, hacen un bon freight.

Al salir por lodging lo desbloquearГ­an, pero sin embargo al absolutely no conseguir simplemente zero hacen nada..!

Tardan un tous mes durante reintegrarte esos 600€!

NUNCA dejeis los cuales operating system bloqueen ese dinero: salvo los cuales water la tarjeta de credito, yo the hoteles disadvantage noche pagada continuamente a fin de impedir ese inconveniente..!

î¿ quitarte todo el dinero en los angeles cuenta el día un poco antes por freight y meterlo 2 días luego.