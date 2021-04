le cose da parere, le leggi da riconoscere

Consigli utili in appianare un e commerce con Svizzera

Vorreste manifestare il vostro e commerce in Svizzera?

Fondo questo segno di spettacolo, la Svizzera è un nazione florido affinché l’acquisto di proprietà e servizi collegamento Internet è familiarità ordinario e ben consolidata.

Vedete quali sono le norme da conoscere durante succedere mediante misura e assopirsi sonni tranquilli. Inoltre vi daremo addirittura alcuni piccolo consiglio competente preso chiaramente dalla nostra bravura sul ambito: non perdeteveli!

Introduzione

Questo scritto si rivolge a cittadini svizzeri, domiciliati, ovvero ad aziende giacché vogliono scortare alla propria impiego mercantile un impianto di vendita on line.

La espansione dell’e commerce sopra Svizzera

Dal base di spettacolo dell’e commerce, la Svizzera è un cittadina robusto. In realtà rifornirsi contatto Internet mediante Svizzera è una uso alquanto diffusa.

Basti badare giacché con presente cittadina, qualora la popolazione è di 8 milioni, gli acquirenti on line abituali sono 5 milioni , ossia oltre a del 60% (Netcomm Suisse). Oltre a ciò abbandonato nel 2013 il importanza modesto delle transazioni on line per Svizzera è ceto ugualmente verso 10 miliardi CHF (Netcomm Suisse).

Appianare un e commerce sopra Svizzera attualmente significa quindi accedere ad un imponente potenziale , con continua miglioramento.

Nondimeno, parecchie aziende non hanno al momento istruito completamente codesto potenziale. Molte attività difatti non possiedono ora un traffico on line affinché sono troppo legate ad un stima di commercio usuale.

Poi, nell’eventualità che la vostra intenzione è quella di manifestare un e commerce, trarrete sicuramente agevolazione dalla sua imponente estensione sopra corrente nazione.

PS: quasi adesso non lo sapete, ciononostante aprendo un e commerce forse vi state già mettendo con una livello privilegiata stima alla vostra competitività . Complimenti!

Le leggi svizzere

Vediamo ora quali sono le normative da familiarizzare e osservare a causa di poter fare con un e commerce sul ambiente svizzero.

Posizioni fiscali

Con Svizzera la bottega contatto e commerce è consentita a tutte le aziende giacché contemplano nel loro regola la negozio diretta di prodotti ovvero servizi. Ai privati l’apertura di una ditta unico di un attività online è consentita astuto per volumi di affari inferiori ai 100.000 CHF annui, la regolazione all’IVA è facoltativa. Durante volumi superiori è fondamentale comunicare l’impresa all’IVA . In corrente casualità , per tutte le transazioni si applica l’IVA standard del 7,7%.

Mediante Svizzera le transazioni on line sono regolate apertamente dal combinazione delle Obbligazioni e da coppia Leggi Federali, quella addosso la emulazione perfido (2012) e la Legge Federale sulla Protezione dei Dati.

Il etichetta delle Obbligazioni è il onesto svizzero, e frammezzo a le varie norme comprende anche quelle affinché si applicano per generale a ogni compromesso di cessione, comprese le transazioni elettroniche. Oltre a ciò sopra un e commerce è facile indovinare un contratto addizionale diffuso dall’esercente (le “Condizioni Generali di Vendita”).

Le “Condizioni Generali di Vendita” possono annullare o cambiare quanto atteso dal combinazione delle Obbligazioni a intesa cosicché il cliente abbia avuto la possibilità di prenderne atto al periodo della argomentazione del concordato (ossia davanti del click di convalida).

Con esclusivo consigliamo di avere luogo particolarmente chiari sui seguenti punti:

Furbo di anfratto: il legge delle Obbligazioni non prevede il scaltro di piega e non obbliga a inserirlo. Si consiglia malgrado di inserirlo: è singolo arnese cosicché assistenza così l’esercente giacché il protetto decisivo.

Tempi di custodia: il combinazione delle Obbligazioni non prevede tempi confine di deposito. Malgrado ciò è buona consuetudine prevederle, sopratutto durante confortare i clienti.

Garanzia: il Codice delle Obbligazioni prevede una pegno di paio anni attraverso https://datingranking.net/it/edarling-review/ prodotti difettosi oppure non conformi alla descrizione. Attraverso incrementare oppure ridurre i paio anni previsti dal manoscritto, altolà indicare un nuovo periodo di periodo nelle “Condizioni generali di Vendita”.

Giustizia contro la emulazione sleale

Questa norma prescrive di: