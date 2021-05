PerchГ© ci piace comporre sexting? Lo rivela una ricerca, eppure all’incirca non ГЁ come pensavi

Una studio universitaria ha aperto affare ci spinge per convenire genitali online mandando fotografia e testi hot. E le motivazioni sono quelle cosicchГ© non ti aspetti.

Eleggere sexting piace un po’ verso tutti, star incluse che Rihanna e Priyanka Chopra. E spesso se non arrivano le parole verso surriscaldare l’atmosfera ci sono gli emoji seducente. PerГІ cosa si nasconde dietro questa cupidigia di infastidire il fidanzato insieme immagine hot e testi piccanti? Ti sei per niente basilica cos’ГЁ in quanto ti spinge a sextare quando flirti teoricamente? Verso darti qualche riposta intessante e per spiegarti il fine ГЁ un giovane analisi della Univerisity of Arizona. A regolare lo abbozzo ГЁ stata la ricercatrice Morgan Johnstanbaugh, dottoranda per sociologia, perchГ© ha intervistato di piГ№ 1000 universitari di 7 atenei differenti, ringraziamento verso un sondaggi oonline, domandano quali fossero le motivazioni in quanto li portavano per eleggere genitali online mediante codesto sistema. I risultati? Hanno accaduto emergere due ragioni principali. Quella oltre a condivisa, momento dal 73% delle donne e il 67% degli uomini, ГЁ perchГ© inoltrare ritratto nude fa provare piГ№ forti e aiuta ad incrementare la perizia in qualora stessi. L’altro tema ГЁ la schiacciamento esterna, piuttosto soddisfare la pretesa dell’altro di ricevere uno volata provocante.

Ci piace eleggere sexting a causa di compiacere il collaboratore.

Eleggere sexting durante far aggradare all’altro e appagare un conveniente amore ГЁ la deduzione perchГ© hanno dato il 40% delle ragazze e dei ragazzi. PerГІ c’ГЁ sennonchГ© una piccola difformitГ : a causa di le donne la combinazione di adottare il sexting maniera tentativo di sbarrare che il fidanzato perda profitto nei loro confronti oppure che guardi le foto di altre, si ГЁ rivelata quattro volte con l’aggiunta di alta ossequio verso quella degli uomini. “Basandomi sugli studi esistenti sopra massa di relazioni intime e sexting, non mi sorprende affinchГ© le donne subiscano di piuttosto la pressione a condividere immagine considerazione agli uomini, in media,” dice Johnstonabaugh all’Huffpost. “Si tratta dello identico duplice norma erotico che pieno viene sostenuto dalla istituzione stessa”. Nondimeno il legame perchГ© le ragazze annata unitamente il sexting ГЁ quantitГ ancora macchinoso di un semplice “Vuole una mia rappresentazione hot, perciГІ lo accontento”.

. perГІ sopratutto per sentirci noi stesse e aggiungere l’autostima

L’altro aspetto della onorificenza tanto con l’aggiunta di powerful, giacchГ© spiega scopo ci piace convenire sexting, ГЁ in quanto inoltrare una immagine nuda ГЁ un espediente di notorietГ intimo, perchГ© fa ci provare oltre a sicure di noi. In britannico si dice “I’m feeling myself”, ovvero “mi sento me stessa”. Inviare uno volata semplice ГЁ un atteggiamento per rafforzare il particolare aperto abuso sessuale, mezzo spiega Johnstonbaugh: “le donne trovano nel sexting una origine di forza perchГ© consente loro di sviluppare uno zona sopra cui si sentono sicure di dire la loro sessualitГ ed indagare il loro corpo”. Trovare l’interesse giacchГ© suscitiamo nel convivente e l’entusiasmo insieme cui risponde ai nostri messaggi, innesca un tipo di volontГ in quanto i sessuologi chiamano “reattivo”: non ГЁ numeroso la potere cosicchГ© si sta creando di adattarsi genitali a infiammare, tuttavia ГЁ la senso di sentirsi desiderate a fa alzarsi la libido.

Le ragazze lesbiche e bisex vedono il sexting con maniera insolito dalle etero

Da quanto emerge dalla inchiesta, le attendibilitГ di trasmettere ritratto nude allo meta di chiudere al fidanzato di calare interesse e durante soddisfare le sue quickflirt richieste sono piuttosto alte nelle ragazze eterosessuali. Le bisessuali e le lesbiche anzichГ© propenderebbero di ancora incontro l’altra giustificazione, ossia fare sexting durante sentirsi piГ№ forti e ampliare la propria autostima. “Una spiegazione potrebbe relazionarsi al doppio norma del sesso cosicchГ© riguarda uomini e donne etero,” afferma Johnstonbagh. “Ma potrebbe esserci un’ulteriore motivo: le donne perchГ© non si identificano maniera etero incontrano oltre a limiti e tanto, attraverso il sexting, hanno la eventualitГ di riconquistare possibilitГ sui propri corpi e sulla propria sessualitГ .” Verso escludere dalle tue preferenze sessuali, quello che enumerazione ГЁ che quanto ti approcci al sexting tu ti diverta, ti senta durante comoditГ insieme te stessa e sopratutto al esperto. Ecco 5 consigli attraverso eleggere sexting con prassi save&fun mediante chi ti piace.