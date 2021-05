Tinder Alternative gesucht? Diese Apps erobern jetzt die Dating-Welt

Nach links und rechts swipen? War gestern! Wir zeigen die besten Tinder-Alternativen im Гњberblick

Wer schon einmal bei Tinder angemeldet war und dort nach der großen Liebe – oder einem One-Night-Stand – gesucht hat, weiß: Auf der Dating-App fündig zu werden, ist gar nicht mal so einfach, zumal man jedes potenzielle Date schon gefühlt 27 Mal angezeigt bekommen hat und zwischen verschwommenen Oben-Ohne-Spiegel-Selfies und blöden Kommentaren gar nicht mehr weiß, welches das kleinere Übel ist.

Aber keine Panik, denn wir schaffen Abhilfe und zeigen die besten Tinder-Alternativen 2020. Welche Apps abgesehen von Tinder am besten fГјr wen geeignet sind (plus: wie sie funktionieren), erfahrt ihr hier.

Die besten Alternativen zu Tinder: Alle Dating-Apps 2020 fГјr Singles im Гњberblick

Tinder-Alternative: Pickable

Das Besondere an Pickable: Frauen können hier zu 100 Prozent anonym nach potenziellen Partnern suchen – sie müssen anfangs nichts von sich preisgeben und kein Foto hochladen. Der Gründerin Clémentine Lalande war es besonders wichtig, dass Frauen wieder die Kontrolle beim Dating übernehmen und keine Angst vor sexistischen Sprüchen & Co. haben müssen.

So funktioniert Pickable: Ohne vorher einen Account mit Bild, Name, Alter & Co. erstellen zu mГјssen, kГ¶nnen weibliche Nutzer hier die mГ¤nnlichen Profile browsen und selbst entscheiden, wen sie kontaktieren wollen. Erst wenn sie einen Mann gefunden haben, der ihnen gefГ¤llt und dem sie einen “Like” senden wollen, mГјssen sie ein Bild von sich mitschicken. So kГ¶nnen Userinnen unerwГјnschte Anfragen von MГ¤nnern sowie peinliche Situationen (wie etwa den eigenen Chef oder Ex-Freund auf der Dating-App zu entdecken) vermeiden.

Pickable ist die richtige Dating-App für alle, die: nach Selbstbestimmung streben und nicht auf dem Präsentierteller sitzen wollen.

Pickable kann man kostenlos fГјr iOS und Android downloaden.

Once ist eine sogenannte Slow-Dating-App. Statt “wisch und weg” kГ¶nnen sich Nutzer hier mehr Zeit nehmen, um einen potenziellen Partner zu finden. Im stressigen und schnelllebigen Alltag kommt die Suche nach der Liebe schlieГџlich oft zu kurz – und genau hier setzt Once an.

So funktioniert Once: Mithilfe von künstlicher Intelligenz grenzt der Once-Algorithmus mögliche Matches von Paaren basierend auf deren vorherigen Präferenzen ein. Dem Nutzer wird pro Tag eine passende Person vorgeschlagen, daher auch der Name Once. Dann hat man 24 Stunden Zeit, um den Match zu liken und im Anschluss mit ihm ins Schreiben zu kommen. Durch einen Steckbrief, den man zu Beginn angibt, können so beide Seiten direkt mehr über die andere Person erfahren, sodass man schon ahnen kann, ob man gut zusammenpasst oder nicht.

Once ist die richtige Dating-App für alle, die: etwas wählerischer sind, keine Lust auf oberflächliche Dates haben und sich vorstellen können, eine Beziehung einzugehen.

Once gibt es kostenlos fГјr Apple- sowie Android-Nutzer.

Mit Гјber 70 Millionen Nutzer weltweit gehГ¶rt Lovoo wohl zu den beliebtesten Dating-Apps. Hier kann man Menschen mit Г¤hnlichen Hobbys & Co. in seiner NГ¤he kennenlernen. Die App richtet sich vor allem an eine junge, Social-Media-affine Zielgruppe (41 Prozent der User sind zwischen 18 und 24 Jahre alt). Das Motto von Lovoo: “We change people’s lives by changing how they meet”.

So funktioniert Lovoo: ZunГ¤chst registriert man sich mit seinem Facebook-Profil oder seiner Mail-Adresse. Dann muss man seinen Anzeigennamen (kann ein Pseudonym oder Spitzname sein), sein Geburtsdatum sowie sein Geschlecht angeben und ein Bild hochladen. Und dann geht’s los: Гњber die Suchfunktion, das Radar oder das Match-Spiel kann man nach Dates suchen. Sollte man aus welchem Grund auch immer nicht Leute in seiner NГ¤he angezeigt bekommen wollen, kann man seinen Standort manuell Г¤ndern. Um keinen potenziellen Match zu verpassen, kann man auГџerdem sehen, wer sein Profil besucht hat.

Lovoo ist die richtige Dating-App fГјr alle, die: Lust haben, neue Leute kennenzulernen, offen sind und das Leben nicht allzu ernst nehmen.

Lovoo kann man kostenlos für iOS- und Android-Geräte herunterladen.

Ganz nach dem Motto “Klischeehafte Geschlechterrollen waren gestern” machen bei dieser App die Frauen den ersten Schritt. Gleichberechtigung wird bei Bumble ganz groГџgeschrieben, Sexismus und Macho-Gehabe haben hier nichts zu suchen. Female Empowerment liegt der GrГјnderin Whitney Wolfe Herd sehr am Herzen, deswegen gibt es Bumble mittlerweile nicht mehr nur als Dating-App, sondern auch in der Business- und Freundinnen-Variante (Bumble Bizz und Bumble BFF).

So funktioniert Bumble: Wie bei den meisten Apps, muss man hier als Erstes ein eigenes Profil mit Bildern und Infos über sich selbst erstellen. Nachdem dieses verifiziert wurde, kann man – wenn man will – Instagram und Spotify damit connecten, damit potenzielle Matches mehr über einen erfahren können (mit seinem Facebook-Account muss man sein Profil mittlerweile nicht mehr verbinden). Dann ist Swipen – und im besten Fall auch Matchen – angesagt: Sobald man mit jemandem gematched hat, kann man als Frau den ersten Schritt machen und dem Mann schreiben.

Bumble ist die richtige Dating-App fГјr alle, die: nicht schГјchtern sind und statt passiv auf Mr. Right zu warten, selbst die Initiative ergreifen wollen.

Bumble gibt es gratis zum Download fГјr Apple- und Android-User.

“Meet your next adventure” lautet hier das Motto. Egal ob in der GroГџstadt oder auf der Urlaubsinsel – der nГ¤chste Match ist um die Ecke. Badoo gehГ¶rt mit Гјber 60 Millionen Nutzern zu größten Dating-Apps der Welt, sodass die Auswahl an potenziellen Partnern riesig ist.

So funktioniert Badoo: Als Erstes muss man sich bei Badoo registrieren – entweder per Mail oder mit seinem Facebook-Account. Sein Profil kann man dann mit persönlichen Daten wie etwa Hobbys, Größe & Co. ausfüllen, ein Bild darf natürlich auch nicht fehlen. Außerdem kann man auch Videos sowie Instagram-Fotos hochladen. Das Besondere an dieser App: Man kann sehen, wie oft jemand einem bereits über den Weg gelaufen ist, was ein praktisches Indiz für dieselben Interessen oder zumindest für denselben Wohnort sein könnte. Darüber hinaus kann man entdecken, wer zuletzt sein Profil besucht hat. Hier können User andere Singles entweder liken oder gleich favorisieren. Bevor man allerdings zum Chatten anfängt, muss man entweder seine Handynummer oder seinen Facebook-Account preisgeben – so kann Badoo das Profil verifizieren und sichergehen, dass es sich nicht um ein Fake handelt. Übrigens: Sollte es kein Match geben (dafür müssen sich zwei Nutzer gegenseitig liken), hat man trotzdem die Chance, zweimal ein potenzielles Date anzuschreiben. Bekommt man dann allerdings immer noch keine Antwort, kann man die Person nicht mehr kontaktieren.

Badoo ist die richtige Dating-App fГјr alle, die: Single und abenteuerlustig sind und SpaГџ am Daten haben.

Badoo kann man kostenlos fГјr iOS und Android downloaden.

Ganz nach dem https://www.hookupdate.net/de/wireclub-review Motto “Stop swiping, start shaking” wird hier mithilfe von SchГјtteln statt Wischen ein Date gefunden. Der Clou der Dating-App: Ein Date besteht nicht nur aus zwei, sondern immer aus vier Personen. Das Gruppendate soll das Ganze sicherer machen – denn laut einer eigens vom Frankfurter Start-up durchgefГјhrten Umfrage fГјhlen sich vier von zehn Frauen bei einem Doppeldate sicherer.