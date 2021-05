AsГ­ es Shoelace, el В«Tinder para realizar amigosВ» que prepara Google en (casi) secreto

Casi sobre maneras simultГЎnea al cierre definitivo sobre Google+ el titГЎn de las redes sociales quiere darse la nueva oportunidad (por enГ©sima ocasiГіn) en el competido sector de estas redes sociales y ha lanzado Shoelace, la aplicaciГіn en la que los usuarios podrГ­В­an encontrar nuevos colegas Con El Fin De unirse en varias tareas como asistir a espectГЎculos o efectuar sports en grupo.

Shoelace: un nuevo intento de Google en el ГЎmbito de el social media

Google no cesa sus intentos (y al parecer nunca cesarГЎ JamГ­ВЎs) por generar una red social misma. Aunque Naturalmente, la que sea exitosa. Sea como sea, Shoelace se convierte en uno sobre todos estos intentos por integrarse en social media, y Ahora se halla vacante Con El Fin De usuarios de sistemas operativos iOS y no ha transpirado Android, no obstante en su lectura sobre pruebas desplazГЎndolo hacia el pelo Con El Fin De un pГєblico restringido.

Hay en dГ­a Shoelace separado puede descargarse por medio sobre convite y no ha transpirado se localiza disponible para usuarios que vivan en la poblaciГіn de recien estrenada York. Google espera que estГ© vacante de todo humano sobre EEUU antes sobre acabar este aГ±o, y si las pruebas resultan satisfactorias, es excesivamente posible que veloz se expanda a grado internacional, aunque por el momento nunca existe dГ­a exacta. No obstante, para aquellos usuarios que estГ©n interesados en examinar la nueva red social, Google ha publicado un formulario en el que puedes Reclamar paso anticipado a Shoelace, cuando estГ© disponible en tu ГЎmbito, Naturalmente, desplazГЎndolo hacia el pelo Гєnicamente precisas demostrar el porquГ© de tu afГЎn por descargar desplazГЎndolo hacia el pelo usar esta novedosa app.

CГіmo funciona Shoelace

Cuando los usuarios instalan Shoelace («cordón», en inglés) en sus dispositivos móviles, podrí¡n conectarse con otros usuarios por medio sobre las “loops” («lazos») que son básicamente enlaces de convite, dentro de las que podrás dar con listas sobre eventos que pueden ser compartidas con otros usuarios por ví­a de la uso, mismamente igual que con usuarios que nunca posean instalada la app en sus dispositivos. La idea central de Shoelace serí­a ayudarte a relacionar con nuevas personas que comparten tus mismos intereses, bien por actividades o categorías, y con ello la plataforma Ademí¡s te podrá aconsejar algunas actividades o eventos que pueden gustarte y a los que te podrás juntar En Caso De Que serí­a que no precisas invitaciones pendientes o En Caso De Que te gustaría Solamente descubrir nuevos amigos.

Los intentos fallidos de Google por fabricar pГ­ВЎginas sociales

De hecho las funcionalidades de Shoelace nunca son muy novedosas, ni siquiera Con El Fin De Google, que Ahora en 2011 hizo pruebas con este concepto como consecuencia de Schemer, cuyo propГіsito era prГЎcticamente el tiempo que el sobre Shoelace: asistir a producir y no ha transpirado distribuir planes entre sus usuarios. Sin embargo, Shemer no tuvo el Г©xito esperado y cerrГі en 2014, convirtiГ©ndose en parte de el cementerio de Google, en las que podemos encontrar diferentes pГ­ВЎginas sociales fallidas, igual que Google Buzz en la cual podГ­as repartir estados, fotografГ­as y vГ­deos, Orkut, que ademГЎs permitГ­a crear comunidades entre usuarios con intereses en usual, Google Spaces, alguno mГЎs sobre las intentos del coloso de la red Con El Fin De lograr unir a las personas en grupos y no ha transpirado distribuir temГЎticas especГ­ficas y, por caso, el mГЎs reciente deceso de Google+.

