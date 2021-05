Verrugas por Virus del Papiloma persona algunas respuestas de el Centro de Control de Enfermedades (CDC)

Se han generado muchas dudas sobre el Virus de el Papiloma persona, y no ha transpirado se generarГЎn muchas mГЎs, hay mГЎs dudas que respuestas por motivo de que no tenemos cualquier el conocimiento que nos gustarГ­a en esta enfermedad.

Transcribo Г­ntegro un texto explicativo del Centro www.datingmentor.org/es/koko-app-review de Control sobre enfermedades (CDC) asГ­В­ como Me encantarГ­В­a nos ayude a aclarar demasiadas de estas preguntas que ha suscitado el post anterior

Lo que deben saber las pacientes cuando les diagnostican verrugas genitales

• Las verrugas genitales son causadas por el virus del papiloma persona genital (VPH), el que es muy frecuente en hombres así­ como chicas sexualmente activos.

• El VPH se transmite por contacto genital , más usualmente por relaciones sexuales vaginales y no ha transpirado anales.

• Casi la totalidad de las personas sexualmente activas contraerán VPH en cualquier segundo de sus vidas, aunque en la generalidad sobre los casos no lo sabrán por motivo de que el VPH por lo general nunca presenta signos o sintomatología .

• Hay unos 40 tipos sobre VPH genital. En la mayoría de los casos el VPH desaparece por sí único falto provocar el menor inconveniente de salubridad. Se cree que el sistema inmunitario se defiende en excelente condición física natural sobre una infección por VPH.

• No obstante algunas veces el VPH nunca se va por sí separado. Ciertos tipos de VPH podrí¡n provocar verrugas genitales. Otros tipos de VPH podrí¡n originar cáncer sobre cuello uterino y no ha transpirado otros cánceres genitales menos comunes. Los clases sobre VPH que causan verrugas genitales son distintos a las que podrí­an causar cáncer.

• No hallaraí¡s un tratamiento de el VPH (un virus), pero se pueden debatir las afecciones que causa, incluidas las verrugas genitales.

• serí­a frecuente que las verrugas genitales reaparezcan (después sobre un tratamiento), especialmente en los tres meses posteriores al tratamiento.

• El tratamiento de estas verrugas genitales nunca necesariamente reducirá el riesgo de contagiar el VPH a su pareja sexual. Es posible que usted transmita el virus a su pareja sexual, aun después de acoger tratamiento de las verrugas. No se sabe cuánto tiempo sigue siendo contagiosa una humano luego sobre que se le han tratado las verrugas .

• Las verrugas que nunca son tratadas podrí­an desaparecer, conservarse igual o aumentar en volumen o cuantí­a. Las verrugas genitales nunca se transformarán en cáncer con el camino del tiempo, aun cuando nunca hayan sido tratadas.

• Una chica embarazada que dispone de verrugas genitales presenta excesivamente escaso peligro sobre emitir el VPH a su bebé . En casos raros, En Caso De Que hay transmisión de el VPH, el bebé podría contraer verrugas en la cañón o en la laringe. Al parecer, los nacimientos por cesárea nunca evitan que la madre transmita el VPH a su bebé.

Resulta representativo de un cuerpo estadounidense lo de aconsejar abstinencia, fidelidad y no ha transpirado la selecciГіn de parejas que hayan tenido pocas parejas sexuales (sic). AsГ­В­ como muy hipГіcrita por su pieza, conociendo las hГЎbitos sexuales de los adolescentes desplazГЎndolo hacia el pelo adultos en aquel estado.

esta in for macion es clara No obstante en imagenes y seccion sobre preguntas desplazГЎndolo hacia el pelo respuestas por nosotors asГ­В­ como nose una cosa que nos ayude a los usuarios que tenemos este mal

aclara demasiadas de las prguntas que hacГ©is, leedlo a fono desplazГЎndolo hacia el pelo os darГ©is cuenta de que estamos hablando de una patologГ­a que serГ­В­a tan usual asГ­В­ como tan banal igual que un catarro asГ­В­ como que mГЎs de el 90% de las infecciones se resuelven solas, sin sintomatologГ­a, sin que la ser sepa que ha pasado la infecciГіn desplazГЎndolo hacia el pelo desprovisto necesidad de tratamiento.

Toda la angustia que se estГЎ generando en torno a esta patologГ­a no dispone de el menor motivo.

Comprendo la angustia individual, No obstante esa separado la puede calmar vuestro doctor, esto resulta una weblog que pone la noticia disponible asГ­В­ como importante a vuestra orden intentando que sea fГЎcilmente comprensible.

nunca serГ­В­a UN CONSULTORIO FACULTATIVO AsГ­В­ Como EN NIGГљN INSTANTE PUEDE SUPLIR EL IR A informe Y RECLAMAR REFERENCIA, CONCLUSIГ“N Y RECOMENDACIГЌВіN FACULTATIVO.

En cuanto a las imГЎgenes, yo todo el tiempo he tenГ­do extremadamente Cristalino que nunca voy a insertar imГЎgenes de dermatologГ­a que en fotografГ­a parecen todas iguales, Гєnicamente producen confusiГіn y se podrГ­ВЎn encontrar en todo buscador.

Un cordial saludo

HOLA,ACE UNOS MESES KE NOTO K M AN SALIDO VERRUGAS EN EL PUBIS ESTOY PREOKUPADA.PUEDE KE SEA EL VIRUS?

Sin embargo Con El Fin De quedar segura acude a tu ginecГіlogo.

permite 1 semana me empece a notar una verrugas cerca al clitoris, en los labios vaginales, y en la cavidad vaginal, son sobre envergadura medio a chiquito, asГ­В­ como una cosa de picazon, necesito saber En Caso De Que recien me salio hace poco, esoty en buen lapso de tratamiento y si lo empiezo no esoy en peligro sobre contraer cancer, desplazГЎndolo hacia el pelo mi pareja dice k nos cuidemos con condon , pero el desea conocer si atraves del sexo oral se contagia tambien sus labios o alguna cosa mas?

me fui a hacer un chekeo gral. ultrasonido de utero desplazГЎndolo hacia el pelo seno,matriz papanicolao y colcoscopia y aparecio una ulcera,hace casi 15 aГ±os tuve 1 asГ­В­ como me la trataron. desplazГЎndolo hacia el pelo aparecio de nuevo,me mandaron ovulos solicitaron a biopcia porke al parecer presento birus de papiloma,no tengo berrugas ni nada,ni picazon,pero la dra,dice ke se percibe la zona blanca ke tan delicado serГ­В­a lo cual? me proporcionan objetivos sobre biopcia en un par de dias. agradesco su respuesta debido

tengo una preocupacion asГ­В­ como espero su pronta replica,no suvenir extremadamente bien pero creo que realiza como poquito mas sobre un aГ±o me salieron 2 berrugitas chicas en la base de el falo no en el glande En caso de que donde empieza la base de el polla asГ­В­ como pos igual que trabajo en la plataforma no podrГ­a descender aun a checarme Incluso catorce dias mas aunque me dispone de excesivamente preocupado serГ­В­a posible que me de cancer? nunca se me han desarrollado ninguna cosa sigue igual y no ha transpirado pos mi novia creo que se lo pase aunque ella bien fue al ginecologo desplazГЎndolo hacia el pelo pos esta escasamente por hablarme sin embargo yo tengo abundante pavor se me quitara? existe clГ©rigo? podre tener hijos con mi mujer? bien nunca podre tener relaciones sexuales? por favor denme una soluciГ­Віn estoy confundido