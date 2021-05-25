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Разбивая стрелой пузырек с кровью, щедрая леди дарит бонусный значок или разброс, выпадающий на любой позиции игрового поля. Слот Blood Suckers 2, обладающий ярким дизайном, привлекает обилием бонусных опций и завораживающей тематикой, приглашая ближе познакомиться с опасными персонажами. В период активного бонусного раунда игрок имеет возможность накапливать разбросы, заполняя специальную вертикальную шкалу, размещенную справа на игровом поле. Серия фриспинов запускается после окончания дополнительной мини-игры. Если призовой режим Blood Suckers 2 был активирован в результате создания комбинации из 5 бонусов, то все выигрыши автоматически умножаются на 3. Данная картинка является джокером, благодаря чему она заменяет любые базовые картинки в выигрышных последовательностях из символов.

Запуск еще одного раунда может быть произведен после того, как воительница, расположенная с левой стороны, запустит стрелы с арбалета. В этом случае на барабанах может появиться скаттер, активирующий вращения на бесплатной основе, при этом комбинации будут рассчитываться по особым условиям для игрока. Также героиня может запустить и бонусный раунд, так как после этого действия на барабанах может появиться еще один дополнительный символ. Играть бесплатно и без регистрации можно в любое время суток.

NetEnt (разработчик игры) как всегда впечатляет оригинальностью, потрясающей графикой и хорошим выигрышным потенциалом. Хотя тема вампиров не является новой, компании NetEnt удалось вдохнуть в нее новую жизнь. Поэтому Blood Suckers является такой популярной игрой во многих отечественных и западных онлайн казино. После запуска автомата, перед игроком открывается поле с 5 барабанами, на которые выпадают изображения банкира, золотых монет. Также игроку выпадут карты, на которых нарисованы банкноты, и другие идентичные символы.

Следует интуитивно открывать их, получая выигрыши или встречаясь с опасным демоном, прекращающим раунд. Бесплатные вращения запускаются комбинацией из 3-5 Scatter. В этом случае игрок будет вознагражден 10 фриспинами, на протяжении которых все ставки делает казино на собственные деньги. Выигрыши, полученные на протяжении раунда с фриспинами, оплачивают втройне.

Может присутствовать как три, так и сто три полосы для формирования комбинаций. Все чаще игрок сам может настраивать число полос, потому активной может оказаться даже 1 из 100. Настройка делается перед спином, количество линий можно поменять только перед следующей ставкой. Раньше за случайный подбор картинок отвечали только барабаны, которые вращались и останавливались в произвольной позиции. За случайность игровой автомат iron man выпадения символов отвечал специальный механизм — металлический корпус с окошком вмещал три барабана, куда наносились определенные рисунки. Рычаг начинал вращение барабанов, которые со временем останавливались, в окошке формировалась комбинация. Первые конструкции обладали рядом недостатков, не могли гарантировать честный результат, поскольку можно было физически начать вращение барабанов.

Вампир, кусающий красавицу, выполняет функции Дикого Символа , а потому может заменять собой пропущенные элементы в комбинациях. Если на поле выпадут три знака “Bonus”, то Вы сможете попасть в бонусную игру. Минимум три изображения невесты Дракулы принесут игроку от 10 бесплатных спинов и дополнительные призовые суммы. Виртуальный видеопокер (Пьющие кровь) прекрасно передает атмосферу мрачного ужаса старого дома графа Дракулы. Самый знаменитый вампир из Трансильвании в компании своих невест и приспешников в любое время готов полакомиться свежей горячей кровью.

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