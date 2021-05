Fat Friends had been created in 2004 for Fat Dating

Les diffГ©rents kinds de faux profils

Pour mieux connaître le but des escrocs et ainsi débusquer leur identité, il nous faudra déjà distinguer les différents kinds de faux profils qui s’immiscent sur les sites de réseautage et de rencontres. Avant tout, sachez que les personnes qui créent des comptes fakes sur les web web sites populaires ne sont pas toutes mal intentionnées. Par conséquent, on peut distinguer trois types de personnes font régulièrement that is qui le

les personnes commanditГ©es par des agences matrimoniales ou entreprises de rate relationship,

les arnaqueurs, escroqueries sentimentales et arnaques Г la cam

les personnes conserver that is qui souhaitent anonymat sur les web web sites de rencontres.

Pour le premier type de personne, il n’y a pas vraiment de grand danger puisque celle-ci est généralement payée par une agence matrimoniale pour prospecter des consumers. Les comptes associés à cet archétype s’apparentent donc à une forme de publicité qui permet à l’agence d’attirer les membres d’un site de rencontres.

Pour illustrer ce cas, prenons un exemple : imaginez que vous vous êtes inscrit sur Meetic et que vous avez déniché le profil d’une bien jolie femme, sans savoir que celui-ci est apparenté à une agence matrimoniale. Une fois que aurez that is vous une conversation engageante, l’agence entre en jeu et vous propose de payer pour rencontrer la femme.

Par contre, le deuxiГЁme type de faux comptes est particuliГЁrement dangereux. En effet, les arnaqueurs Г l’amour ont tendance Г utiliser la naГЇvetГ© des membres de sites pour leur soutirer ensuite de l’argent. Quel que soit le site concernГ© (Meetic, Badoo, Facebook ou encore Adopteunmec. ), ils peuvent aller jusqu’à pirater vos comptes de messagerie pour parvenir Г leur fin. Les faux compte Facebook sont trГ©s utilisГ©s dans le cadre de l’arnaque Г la webcam.

Plus concrГЁtement, l’arnaqueur crГ©e un ou plusieurs profils sur un site de rencontre, et tente de sГ©duire sa victime. En fonction de la cible, cette Г©tape de sГ©duction peut durer plus ou moins longtemps, le temps qu’un climat de confiance s’instaure entre les deux protagonistes. Une fois cette phase achevГ©e, l’arnaqueur tente de soutirer de l’argent Г sa victime en prГ©sentant un prГ©texte bidon comme une hospitalisation, un accident ou encore un financement de voyage en vue d’une premiГЁre rencontre, ou via un chantage Г la vidГ©o si une telle capture d’image a pu ГЄtre opГ©rГ©e.

Enfin, le troisième archétype concerne des personnes en couple qui désirent rester anonymes sur les sites de rencontres. Souvent sans danger, veut ce genre d’internautes seulement rencontrer d’autres personnes en toute discrétion.

RepГ©rer un faux profil sur les sites de rencontres

Quel que soit le site sur lequel vous affaire that is avez un faux compte, sachez qu’il est tout à fait possible de repérer voire débusquer la plupart de ces profils fakes. escort girl Lansing Et notons au passage que les web internet internet sites de rencontres gratuits sont les plus accessibles aux faux profils. Certaines strategies mentionnées ci-dessous peuvent aussi s’appliquer sur les réseaux sociaux. Pour repérer facilement un compte fake sur la site de rencontre préféré, il existe plusieurs techniques plus ou moins fiables que nous allons aborder dans paragraphe suivant that is le. De même, il existe plusieurs signes facilement identifiables pour détecter un faux compte, mais c’est la photo du profil qui figure en tête de liste. Ce qui nous conduit à la première technique pour repérer profil fake that is un.

Recherche Bing Images

Il s’agit d’un outil incorporé dans Google, qui vous permet de comparer rapidement la picture de profil de la personne suspecte avec les propositions du moteur de recherche. Pour cela, glissez l’image du profil fake (que vous aurez enregistré préalablement dans votre ordinateur) dans la barre de recherche Bing Image, et vous verrez les images similaires détectées par Bing ainsi que la liste des web web web sites publié cette image that is ayant. Notons que cette method n’est pas infaillible à 100 per cent, mais vous pouvez néanmoins essayer d’autres web sites de comparaison d’images. Au passage, soulignons également que la plupart des comptes fakes n’ont qu’une seule photo de profil.

Liste d’amis, d’affinités ou de contacts

Consultez la liste d’amis de la personne que vous suspectez afin d’identifier ses connections ou encore vos amis en communs (sur Facebook). Certains escrocs peuvent ajouter certains de vos amis dans leurs contacts afin de mieu piéger that is vous. Demandez à vos amis si ils vraiment cette personne that is connaissent.

Les “petites” erreurs via le profil

Nom et prénoms ou pseudo minuscules, profil non complété, faux noms aléatoires, fautes d’orthographe. Nombreux sont les signes qui ne trompent pas lorsqu’il s’agit de détecter un compte fake. Entre autres, une incohérence même minime entre la picture du profil et l’âge de la personne peut vous mettre rapidement la puce à l’oreille. En outre, la plupart des arnaqueurs à l’amour ne prennent pas temps that are le compléter toutes les sections de leur profil.

Suivez la instinct

Dans la majorité des cas, la instinct est la meilleure arme que puissiez that are vous dans votre quête. Ainsi, quand vous recevez, par exemple, une demande d’ajout sur Facebook ou un message concernant le moins improbable sur Meetic, n’acceptez jamais si vous avez le moindre doute. En dehors de ces techniques, de nombreux indices vous permettent également de reconnaître un compte fake. Mais ceux-ci reposent, dans la plupart des cas, sur votre intuition et votre bon sens. Et d’accepter that is avant invitation d’ajout ou de répondre à un message, pensez toujours à vérifier l’identité de la personne en concern.

