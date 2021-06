Casino Online

Das Thema von Mega Moolah ist eine Safari in Afrika, so wimmelt es in der Grafik von Elefanten, Löwen, Giraffen, Zebras sowie Affen, Antilopen, Büffeln und der Busch-Hexe. Ergänzt werden diese Symbole um die Kartensymbole J, Q, K, A und 10. Über den Walzen sind die vier Jackpots mit ihren aktuellen Summen ersichtlich. Die Grafik ist liebevoll gestaltet, es macht richtig Spaß, die Walzen in Drehung zu versetzen. Alle Mega Moolah Slots sind im Internet miteinander verknüpft. Aufgrund dessen zahlen alle Spieler in einen Topf ein und der sogenannte Pooled Progressive Jackpot kann in regelmäßigen Abständen auf mehrere Millionen Euro anwachsen.

Diese drei spannenden Features rechtfertigen die relativ niedrige Auszahlungsquote von 88,12%. Spieler gewinnen mit ihm vielleicht nicht so häufig, aber dann richtig. Das Ziel der Comeon Content Group ist es, die besten Guides des Spielemarktes zu erstellen. Mit langjähriger Erfahrung im Igaming ist es mir gelungen, ein Team aufzubauen, das zusammenarbeitet, um dies zu ermöglichen.

Symbole & Paytable: Der Weg Zum Gewinn

Dаs Sріеlрrіnzір sеlbst іst sеhr еіnfасh, dеnn übеr dіе Bох für dеn Еіnsаtz kаnn dеr Еіnsаtz jе Sріn fеstgеlеgt wеrdеn. Іn dеn Еіstеllungеn könnеn zur gеnаuеn Еіnstеllung Münzwеrt und Аnzаhl аn Münzеn jе Lіnіе fеstgеlеgt wеrdеn. Übеr dеn Buttоn „Sріn“ sеtzеn sісh dіе Wаlzеn іn Gаng und mаn kаnn dіе Dаumеn drüсkеn.

5 million by betting only 50 cents on the Progressive jackpot game Mega Moolah Slot – Luxury Casino >> https://t.co/QiqAYmtQdS pic.twitter.com/Et4NCWpKRe — JackpotCity Casino (@JackpotCity_Cas) April 2, 2018

Ausgelöst wird das Rennen um die Jackpots durch das Glücksrad, das zufällig erscheint. Je höher die Einsätze, desto größer ist auch die Chance, das Glücksrad zu Gesicht zu bekommen. Wildz bietet dir alle Online Glücksspiele auf einer übersichtlichen und super schnellen Seite an. Du kannst hier alles finden, was dein Spielerherz höher schlagen lässt, denn unser Angebot reicht weit über die 1.000 Online Slots. Dabei bleibt es allerdings nicht, denn täglich fügen wir unserer bereits beträchtlichen Spielothek noch weitere Titel hinzu. Das Auslösen der Freispielrunde kann eine willkommene Erleichterung sein, wenn du einen langen Streifen ohne Gewinne erduldest.

Das Thema Und Die Handlung

Falls Ihnen die Gestaltung nicht zusagt, können Sie eine der drei Varianten ausprobieren. Der stetig wachsende, progressive Jackpot ist ein überzeugender Grund, warum Sie Mega Moolah regelmäßig spielen sollten. Der Mega Jackpot des Online Slot ist nichts Geringeres als der Heilige Gral begeisterter Automatenspieler. Für alle Strandurlauber gibt es Mega Moolah Summertime, das mit entspannter Atmosphäre für gute Laune sorgt, während Sie um den Jackpot spielen. Der Ablauf ähnelt dem Original, nur gibt es hier weniger Gewinnlinien und eine Wettfunktion.

Im heutigen Blog Beitrag möchte ich mit euch über Mega Moolah sprechen. Dieses Spiel ist bekannt in der Casino Welt und zieht zahlreiche Spieler in Bann. In der Vergangenheit gab es mehrere Gewinner, die mehrere Millionen Euro gewannen. Dies bedeutet, dieser Spielautomat ist bei mehreren Casinos im Angebot.

Es ermöglicht euch, eine Reihe von Spins und sogar eine Stopp-Taste einzurichten. Auf diese Weise könnt ihr bei einem Film entspannen, während das Spiel im Hintergrund allein läuft. Inmitten der freundlichen afrikanischen Tiere findet ihr wilde Multiplikatoren und Scatters, die euch Freispiele einbringen.

Um das Beste aus Online Casinospielen herauszuholen, registriere einfach Dein Konto bei LV BET! Nach Abschluss des Verifizierungsprozesses kannst Du alle angebotenen Funktionen und Aktionen nutzen. Bitte denke immer daran stets verantwortungsbewusst zu spielen. Der Mega Moolah Slot ist eines der spektakulären Spiele, die Microgaming zum ihrem Mega-Erfolg verholfen haben und gleichzeitig ist es das erste in der Reihe der Mega Moolah™ Jackpot Slots. Dieser Slot mit Safari-Thema wurde 2006 veröffentlicht und ist voller Wildtiere, vier progressiver Jackpots und einem RTP von 88,12%. Nun wandert das Geld, welches Spieler investieren in einen gemeinsamen Topf.

Die Symbole sind im Comic-Design und in der Safari Thematik gehalten. So ist der Löwe das Wild- oder Joker-Symbol, das auf Gewinnlinien jedes andere Symbol ersetzt. Der Affe wiederum ist der Scatter, der, wenn er dreimal oder öfter im eingelaufenen Bild vorkommt, 15 Freispiele generiert. In den automatischen Freispielen werden die gewonnenen Beträge verdreifacht.

Es waren jedoch einige gründliche Untersuchungen erforderlich, da Guinness überprüfen musste, ob dabei alles in Ordnung war. Was weltliche Begierden angeht, hielt er sich bedeckt, obwohl er noch sagte, dass er immer davon geträumt habe, einen Bentley zu besitzen. Wie beliebt Mega Moolah ist und wie schnell im Online Gaming Rekorde gebrochen werden und alte hinfällig werden, können wir als Tester am eigenen Leib erfahren.

DEMO-Versionen sind in der Regel auf allen Windows-, iOS- und Android-Geräten verfügbar. Mega Moolah können Spieler auch am Smartphone oder Tablett spielen. Ob per mobiler oder nativer App entscheidet das jeweilige Casino. In der Regel kannst du es auf jeden Fall im mobilen Browser spielen.

Auf der Benutzeroberfläche findest Du über den INFO (“i”) Button alle wichtigen Informationen wie die Spielanleitung und Features zum Abrufen. Wichtig ist jedoch, dass auch ihr stets die neueste Gerätesoftware installiert habt. Denn nur so können Komplikationen während des Spiels vermieden werden. Außerdem benötigt ihr für dieses Spiel eine stabile Internetverbindung.

Werfen Sie einen Blick auf die Übersicht zum Slot Mega Moolah, um alle Informationen zu diesem Spiel auf einen Blick zu sehen. Außerdem erfahren Sie mehr über die besten Online Slots von Microgaming. Verpassen Sie auf keinen Fall die spannendsten Slots, bei denen Sie um echte Einsätze spielen können. Seit mehr als einem Jahrzehnt spielen die Nutzer Mega Moolah begeistert online.

Unsere egelmäßigen Tests zeigen, dass dieser Anbieter um hohe Qualität und Sicherheit bemüht ist. Neben PayPal stehen auch viele andere gängige Zahlungsmethoden bereit. Bevor eine Auszahlung möglich ist, muss ein gewisser Mindestumsatz erfolgt sein. Weshalb vor dem Annehmen des gratis Geldes unbedingt die Bedingungen gelesen und akzeptiert werden müssen. Kaum zu glauben, dass der Mega Moolah Slot schon 2006 erschien.

Großer Jackpot – der oft unterschätzte Preis, der eine beträchtliche Summe erreichen kann.

Doch das ist nicht der Fall, denn der maximale Einsatz ist mit 7,25€ festgelegt, während der Mindesteinsatz 0,25€ beträgt.

Von Microgamings Mega Moolah gibt es ein paar Ableger, wie etwa Mega Moolah Isis, die ebenfalls alle aus dem Hause Microgaming stammen.

Inzwischen hat er sich zum beliebtesten Jackpot Slot überhaupt entwickelt.

Auf dem Menü des Spieleentwicklers tauchen allerhand Delikatessen auf den Spieler.

Ob dabei Echtgeld zum Einsatz kommt, oder ob nur ein paar virtuelle Taler verspielt werden sollen, hängt ganz vom persönlichen Gusto und der individuellen Risikofreude ab.

Die Gewinnkombinationen und die Grundspielsymbole haben jedoch nichts mit dem ultimativen Preis zu tun – den Mega Moolah Jackpot.

Außerdem beweisen die Lizenzen, dass das Casino tatsächlich in der Lage ist, einen Gewinn auszahlen.

Auf diese Weise können attraktive Gewinnsummen zusammenkommen und Sie können vorherige Verluste ausgleichen.

Bestandsspieler erhalten ebenfalls regelmäßige Boni wie einen wöchentlichen Reload Bonus und Freispiele.

Allerdings gibt der Wert an, wie viel Prozent der Einsätze an alle Spieler zurückfließen, die diesen Slot spielen.

Lesen Sie unsere weiterführende Artikel, um die Spielregeln, Gewinnchancen und die weiteren wichtigen Aspekte des Online-Glücksspiels besser zu verstehen zu können.

Bei progressiven Jackpots online gibt es wenige, die auch nur annähernd das Potenzial dieser Jackpots erreichen, die das eigene Leben nachhaltig verändern können. Testen Sie Mega Moolah selbst, vielleicht werden Sie ja zum nächsten Gewinner eines Jackpots in Höhe von mehreren Millionen Euro. Obwohl die Thematik mehr hätte hergeben können, hat Microgaming auch bei Mega Moolah die klassischen Spielkartensymbole von 10 bis A eingebaut, die natürlich für die kleineren Gewinne sorgen. Das A zahlt beim Ausfüllen einer Linie immerhin noch das 150-fache der Linienwette, während fünf auf einer Linie liegende K bereits nur noch das 100-fache des Linieneinsatzes als Gewinn generieren.

