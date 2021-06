Halla el Apego Actualmente, Versos de Apego

Ciertas cosas podrГ­ВЎn capturar tu inspecciГіn, pero sigue Гєnico a las que puedan capturar tu corazГіn.

Igual ocasiГіn todos te abrazan, menos yo. Igual oportunidad todo el mundo te ven sonreГ­r, menos yo. Igual ocasiГ­Віn todo el mundo te demuestren apego, menos yo. No obstante orificio, semejante oportunidad un conmemoraciГіn todos te fallen. menos yo.

Cuando estГ©s en tu propio mutismo recordando, respira desplazГЎndolo hacia el pelo relГЎjate, hazlo y percibe soltando todo el lastre que llevas arriba. Muchas veces nos apegamos tanto a las recuerdos que hasta nos cuesta seguir delante, cualquier se realiza tan pesado. como si caminГЎsemos hacia una colina que no la alcanzamos jamГЎs.

Trabaja por una causa, no por aplausos. Reside la vida Con El Fin De reflejar, desplazГЎndolo hacia el pelo nunca de pasmar. Nunca te esfuerces Con El Fin De elaborar notar tu asistencia, sino para realizar advertir tu falta.

Nunca te aferres al ayer igual que el mayor de tus bienes.

1. No reГ­mos por motivo de que seamos felices. Somos felices porque reГ­mos.

2. JamГ­ВЎs dejes de sonreГ­r, ni siquiera cuando estГ©s trГЎgico, porque nunca sabes quiГ©n se

puede enamorar de tu sonrisa.

3. Las mejores experiencias en la vida son las que no puedes explicar con tГ©rminos ni con

fotografГ­as, sencillamente las recuerdas asГ­В­ como sonrГ­es.

4. Si alguna ocasiГ­Віn no te dan la sonrisa esperada, conozco generoso/a desplazГЎndolo hacia el pelo da la tuya, porque ninguna persona tiene

tanta urgencia sobre una sonrisa, cГіmo el/la que no conoce sonreГ­r a los otros!

5. EnamГіrate de alguien que en lugar sobre sacarte lГЎgrimas te robe sonrisas.

6. La vida es sisa de este modo que rompe las reglas, perdona corto, rГ­e en exceso, besa despacio, ama

sobre corazГіn asГ­В­ como nunca te arrepientas sobre algo que te hizo sonreГ­r.

7. SonreГ­r es lo segundo preferible que puedes hacer con tus labios.

8. Existen sonrisas que dicen “arriésgate.”

9. QuГ© grandioso es tener a alguien en tu vida que puede hacerte sonreГ­r hasta cuando nunca estГЎ

11. El maquillaje que embellece mГЎs es una risita sincera.

Quisiera ser caramelo, vaya ocurrencia más loca, de pegarme en tus labios así­ como deshaceme en tú boca. Alguien olvidó cerrar la juguetería se fugó una muñeca. En caso de que la delicadeza fuese segundos, tú serías las 24 horas. Yo nunca deseo que me desees, por motivo de que yo te quiera a ti, queriéndome o sin quererme…yo te deseo porque En Caso De Que. Desde que la he distinguido, ha de vivir en mi corazón sin pagar arrendamiento. ¿Te importa En Caso De Que te miro un ratito? Quiero recordar tu cara para mis sueños. ¿Acaba sobre proceder el sol?, o ¿me has sonreído? Tus besos son pecado desplazándolo hacia el pelo las más dulces de el mercado sobre la totalidad de las flores , la más bonita serí­a la rosa y no ha transpirado de la totalidad de las chicas, tú eres la más hermosa. Déjame ser la almohada de tu desierta cama y no ha transpirado amarte por toda la eternidad. Esta ves pensaba que era un esparcimiento, pero Hoy me doy cuenta que me enamoré de tí, apego mio. Te regalo un centella de sol para iluminar tu vida. Las olas de mar para animar tu vida y la dulce oración Con El Fin De amar cada dia mas a mi amor. El apego es como el sol . se oculta pero nunca muere. Le voy a requerir el matriz a tu Santo Padre de realizar muñecas. AMOR no resulta una palabra. Es una Ciencia que estudia la conveniente forma sobre ser oportuno. Nunca camines al sol, que te vas a derretir ¡¡¡Bombón. En caso de que la belleza fuese pecado, vos no tendrías perdón sobre Dios. ¿Se te cayo un papel? El que te envuelve , bombón ¿Que estudias? -Desde en la actualidad. tus ojos Ayer fui a la iglesia un pecado cometí ,en oportunidad sobre meditar en cristo ,me puse a meditar en ti. Tu padre ha sobre acontecer arquitecto porque eso serí­a expresar una de las Bellas Artes. Mi generosidad es tan inmensa igual que el mar, así­ como hondo igual que él es mi apego. Cuanto más te doy, más tengo, pues los dos son infinitos.