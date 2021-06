Que hago mi consorte es esteril y el quiere que me acueste con otro para tener un hijo

HOLA AMIGAS NECESITO AYUDA NO SE QUE HACER MI LEYENDA serГ­В­a ESTA YO DesplazГЎndolo Hacia El Pelo MI CГ“NYUGE POSEEMOS 8 AГ‘OS DE VIDA sobre CASADOS Y No Ha Transpirado AL AГ‘O sobre CASADOS EMPEZAMOS A tratar DE TENER HIJOS PERO LA SOBRESALTO FUE QUE nunca ME QUEDE EMBARAZADA DURANTE UN anualidad QUE ESTUVIMOS TRATANDO DESPUES FUIMOS A UN MEDICO EL NOS HIZO ESTUDIOS DesplazГЎndolo Hacia El Pelo AHI EL MEDICO NOS DIJO QUE MI CONSORTE ERA EL DEL CONTRATIEMPO ASI QUE LO SOMETIO A UN TRATAMIENTO DesplazГЎndolo Hacia El Pelo NO FUNCIONO BUSCAMOS ASISTENCIA CON MAS MEDICOS GASTAMOS BASTANTE DINERO PERO NADA AL FINAL UN MEDICO EN NEW YORK NOS DIO LA NOTICIA QUE nunca HAVIA NADA QUE EFECTUAR POR QUE MI ESPOSO serГ­В­a 100% ESTERIL EL SE PUSO excesivamente MAL YO TAMBIEN SE ROMPIO NUESTROS SUEГ‘OS sobre SER PADRES EL MEDICO NOS DIJO QUE LA UNICA FORMA sobre acontecer PADRES ES ADOPTAR ASI QUE REUNIMOS LOS REQUICITOS TENEMOS Ahora 2 AГ‘OS DE VIDA EN LA FILA ESPERANDO Y nunca existe REPLICA ASI QUE AMI MARIDO SE LE METIO LA IDEA sobre QUE YO ME ACOSTARA CON UN HOMBRE CON EL FIN DE QUEDAR EMBARAZADA YO LE DIJE QUE NO POR QUE YO LO propietario Y No Ha Transpirado NO QUIERO HACERLE DETERIORO SIN EMBARGO TAMBIEN ANHELO TENER UN VГЌВЎSTAGO Ahora TENGO 32 ANOS Y QUIERO SER MADRE SOMOS UNA PAREJA QUE NOS LLEVAMOS bastante BIEN NOS AMAMOS DE NINGГљN MODO PELEAMOS ГљNICO HOY ESTAMOS CONSIGUIENDO UN ESCASO DE DIFICULTADES POR MOTIVO DE QUE DESDE HACE 6 MESES A MI MARIDO SE LE METIO EN LA CABEZA QUE YO ME ACUESTE CON OTRO EL ME DICE QUE PATER nunca ES EL QUE ENGENDRA EN CASO DE QUE EL QUE LO CRIA YO ESTOY EN SINTONГЌA CON EL EN ESE ASPECTO SIN EMBARGO nunca SE QUE EFECTUAR QUE ME ACONSEJAN MI CГ“NYUGE ESTA BIEN ILUCIONADO CON TENER UN HIJO LA SEMANA PASAD CAMBIO MI VEHICULO POR UN MAS GRANDE DICE QUE DE TENER MAS ESPACIO CON EL BEBE QUE AGO NESECITO CONSEJOS POR FAVOR GRACIAS.

La respuesta mГЎs Гєtil

Hola amigas estuve con un varГіn que no serГ­В­a mi cГіnyuge anocheHola a a todas estuve esperando por una respuesta a mi duda No obstante por consiguiente ninguna persona me dio un consejo ho alguna parecer asГ­ que decidГ­ por mi misma asГ­В­ como anoche se cumpliГі la noche esperada por mi consorte si bien el no lo sabe todavГ­a que yo estuve con alguien anoche y no pienso desirle Con El Fin https://datingmentor.org/es/mobifriends-review/ De q nunca se sienta mal pues esto fue mi plan desde ayer por la maГ±ana empeze mis dГ­as fГ©rtiles asГ­ q le dije a mi cГіnyuge que una amiga me invito Con El Fin De ir a cenar juntas asГ­В­ como puesto que mi cГіnyuge el sabe que continuamente aveces yo desplazГЎndolo hacia el pelo mi amiga vamos a cenar juntas mismamente que en ocasiГіn sobre ir a cenar con mi amiga me fui un poquito lejos de la urbe y fui an una pastilla para recibir un cerveza de ver En Caso De Que podrГ­a hallar alguien q me mirara asГ­В­ como si fue muy sencillo cuando lleguГ© pedГ­ la cerveza desplazГЎndolo hacia el pelo dos hombres se ofrecieron a retribuir asГ­ q yo acepte y no ha transpirado uno de ellos paga empezamos a platicar el me dijo q tenia su esposa con tres hijos No obstante que su esposa estaba de vacaciones con sus hijos desplazГЎndolo hacia el pelo yo le dije que yo igualmente tenia esposo asГ­В­ como que no tenia hijos por dificultades de esterilidad sobre mi esposo y el dijo pues que mal No obstante yo te puedo colaborar y no ha transpirado yo no respondГ­ nada desplazГЎndolo hacia el pelo le cambie la conversaciГіn despuГ©s sobre una hora platicando le dije me tengo q ir y no ha transpirado el me dijo te podrГ­a unirse yo dije que si asГ­В­ como el debido a estaba un poquito borracho y me dio un abrazo y no ha transpirado me dijo nunca podrГ­a manejar me siento borracho llevame a mi residencia ho aun hotel desplazГЎndolo hacia el pelo pues nos fuimos a un motel extremadamente cerca desplazГЎndolo hacia el pelo ahГ­ desplazГЎndolo hacia el pelo allГЎ el me empezГі a rozar y no ha transpirado yo sentГ­ alguna cosa como la electricidad que me hizo temblar desplazГЎndolo hacia el pelo allГ­ fui infiel me acostГ© con el adulto asГ­В­ como verdaderamente nunca se aunque sentГ­ algo especial JamГ­ВЎs lo avГ­a significado con mi cГіnyuge sentГ­ igual que el se morapio adentro sobre mi ciertamente fue una cosa especial cuando terminamos yo me sentГ­a llena asГ­В­ como le dije al hombre me tengo q ir el me pregunto por mi numero de telГ©fono yo le di un nГєmero errado y salГ­ sobre ahГ­ asГ­В­ como por consiguiente quisiera efectuarlo una diferente ocasiГ­Віn aunque nunca lo voy a regresar hacer por que propietario a mi esposo Actualmente separado queda aguardar acГЎ voy a contarles En Caso De Que quede embarazada ok a y no ha transpirado opinen esta fue mi habilidad ..