ВїEl cibersexo es igual que poner los cuernos o se prostituciГіn sobre una simple diversiГіn? Que inicio el debate

Una cama estilo Hollywood. Sábanas sobre satén dorado. Sus manos revolotean por su cuerpo humano igual que 2 tórtolas que aletean referente a su dermis. Primero acarician su torso blanco, su cuello, picotean los lóbulos de la oreja… luego pellizcan las pezones erizados y endurecidos por la excitación, se frotan entre sus labios entreabiertos que treman por el pretensión, sus dientes mordisquean las yemas sobre las dedos. Así­ como esas manos descienden cuerpo humano debajo. Con más potencia En Caso De Que cabe. El vello se le eriza. Amasan su busto, su vientre igual que pan sin cocer, cada oportunidad más abajo, un poquito más. Juegan con el centro, el monte de Venus, deslizándose dentro de las nalgas, por las muslos, tras una hendidura, que se humedece, hasta que, fortuitamente, se introducen en su cuerpo humano principal lentamente, luego más ágil, y no ha transpirado más pronto, más, más…

Su espalda se arquea. Su respiración se agita. La voz se abertura. Se muerde. Sus dedos entran más profundamente. Más. El sudor recorre su columna, moja su nuca… y no ha transpirado vibra, y no ha transpirado vibra, y no ha transpirado vibra…

La chica se levanta, con su cabello castaño Cristalino desmadejado referente a las hombros, mira, sonríe a cámara, la cámara sobre su móvil, y no ha transpirado lanzando un beso al aire, lo apaga. Mail. Elegir video. «Te va a gustar», escribe. «Hecho». Llaman a la camino. «No puede ser…»

– ¿Olvido? ¿Estás allá? ¡Olvido!– Sí. Debido a salgo.– Te llaman del Ayuntamiento.- Voy.

Desplazándolo hacia el pelo poniéndose una bata sobre seda azul, la concejal Olvido Hormigos sale de su dormitorio. Ninguna cosa ha ocurrido. Su marido la espera Con El Fin De cenar. Ella, tras distribuir la cocina, se prepara el total del fecha siguiente. La noche más en las Yébenes, Toledo. Nada ha ocurrido. Ninguna Cosa. Pero, sí… pasó.

В«Massima, la lectora nos ha hecho una duda y en la redacciГіn hemos observado que suscita polГ©mica. ВїTГє crees que mantener sexo por la red En Caso De Que tendrГ­В­as enamorado serГ­В­a ponerle las cuernos o resulta una sencilla ocio? Haz un reportaje referente a al asunto, a ver si le podemos contestar desplazГЎndolo hacia el pelo nosotras tambiГ©n nos aclaramosВ».

La redactora patrón me escribía este mail y a mí se me revolucionaba la orina por motivo de que, nenas, hay cosas a las que la nunca se desea confrontar. ¿Quién no ha tenido un escarceo sobre este tipo? ¿Lo de Olvido Hormigos era tan extraño? ¿De verdad? ¿Quién nunca se ha texto, yo qué se, por WhatsApp con un amigo desplazándolo hacia el pelo ha notado que la charla se elevaba Incluso un tono que te llevaba el corazón al limite de el desbordamiento así­ como cuando digo corazón, digo…? Así­ como que posteriormente nunca te huviese entrado un sentimiento sobre culpa que estás flagelándote 15 días.

En resumidas cuentas, el sexo por Internet, teléfono, chat, fax… ¿cuenta?

A ver, nunca soy mema, Cristalino que cuenta. Relaja los chakras cuanto menor desplazГЎndolo hacia el pelo te destensa que te deja novedosa. Quiero decir, Вїel cibersexo cuando posees pareja se puede meditar infidelidad? O sea, Вїdel cibersexo vendrГ­an los cibercuernos? Nunca pongГЎis careto.

SegГєn la averiguaciГіn realizada en el aГ±o 2014, el 60% sobre los miembros masculinos solteros y no ha transpirado el 40% de estas hembras solteras han practicado sexo virtual debido a menos la oportunidad. Nunca soy tan rara. DesplazГЎndolo hacia el pelo digo mГЎs. Sexole, un conocidГ­simo portal de cibersexo, realizГі el primer estudio en conductas y no ha transpirado preferencias sexuales de usuarios sobre la red en EspaГ±a, revelando que las chicas son mГЎs infieles que los hombres (cincuenta% frente al 44%). De hecho, segГєn otro anГЎlisis de Journal of Couple and Relationship Therapy, dentro de un 45 desplazГЎndolo hacia el pelo un 55% de las hembras casadas son infieles. ВЎZasca! PsicГіlogos de pareja around the world te sueltan como un mantra una cosa que se convierte en axioma universal: que el cibersexo sea una infidelidad depende Гєnicamente de cada pareja. O sea, cibersexo sГ­, vale, No obstante consensuado. Ahora, Вїtu pareja estГЎ dispuesta a aceptarlo? ВїSГ­? ВїEstГЎ elaborado desplazГЎndolo hacia el pelo se siente competente? Irreal. Aunque Вїes tan fГЎcil decirlo en voz alta?, Вїverbalizar que te has hecho un Olvido Hormigos nunca supondrГ­a un recio golpe a la empuje de pareja? En realidad, Вїsignifica tanto que te masturbes delante sobre un ordenador?

SegГєn la psicГіloga Margot Zubieta, В«tener la conexiГіn por medio de Internet es una maniobra habitualmente usada por individuos tГ­midas e introvertidas, deseosas sobre satisfacer un vano producido quizГЎ por una mala destreza amorosa o Solamente por su carГЎcterВ». Mmmm. ВїEs invariablemente mismamente? No obligatoriamente tienes que permanecer sola, acontecer la friki, estar a disgusto con tu pareja o sentirte insatisfecha. QuizГЎ pueda ser la fantasГ­a sexual, una estimulaciГіn visual, sin ninguna implicaciГіn emocional. Como el porno. Si el gasto de pornografГ­a estГЎ comГєnmente aceptado desplazГЎndolo hacia el pelo ninguna persona te dirГ­a que estГЎs siendo infiel a tu menudo con Rocco Siffredi, exactamente lo podrГ­a suceder con el cibersexo, Вїno? Por motivo de que ВїquГ© te lleva a procurar satisfacciГіn sexual en Internet? Sin dubitaciГіn el anonimato mola.

AllГ­ nadie puede juzgarte porque nadie conoce quiГ©n eres, puedes desempeГ±ar el rol que desees o hasta inventarte una identidad distinta en cada conexiГіn. Sin preГЎmbulos. Ni antes. Ni luego. Solo apagar el ordenador. Nunca importa lo que al otro lado sobre la monitor hayan pensado sobre ti. Ah, No obstante Вїha pensado en mГ­? ВїResulta inevitable generar cierto vГ­nculo con la ser de detrГЎs sobre la monitor? Nunca me digГЎis que eso tambiГ©n Existen que aclararlo. ВїMГЎs complicaciones? ВїEl sexo desprovisto mГЎs no encontrarГ­ВЎs? ВїUna trato sea del gГ©nero que sea siempre excede las fronteras de el virtualismo?Creo que en ocasiГіn de aclarar, oscurezco, sin embargo, chicas, nunca soy el enjuiciador de Veredicto, sin embargo mira, os voy a soltar la serie de casos reales, con el fin de que debido a, os quedГ©is locas.