Las cinco excelentes bares Con El Fin De sujetar en Barcelona (I)

Hay lugares desastrosos para sujetar y no ha transpirado otros en que los vientos pueden ser favorables En Caso De Que jugamos medianamente bien modelos cartas. Pese a que barrios como GrГ cia o el Raval generalmente son territorios hostiles para el ligoteo, tambien en ellos hemos encontrado cualquier reducto de buen karma que nos brindarГЎ la oportunidad sobre acabar la noche acompaГ±ados. A ti, trasnochado, que todavГ­a ligas igual que antaГ±o pese a que las del Meetic y no ha transpirado el Grindr se rГ­an en tu rostro, a ti que aparcas tu corcel en la puerta de el Magic deseando apaГ±arte a la doncella, a ti va dirigido este post. Por motivo de que no serГ­ a cГіmodo, dicen, sin embargo todavГ­a se puede atar carente tecnologГ­a sobre por medio.

1- luces sobre gas. Serí a el templo de el ligoteo por excelencia, así como a partir de estas 4 sobre la mañana el sexo planea en el ambiente de semejante manera que parece que tambien puedes tocarlo. Nada sobre ‘eye contact’ a altas horas de la mañana si no posees clara tu jugada o acabarás aguantando la chapa sobre un clase con entradas recién divorciado que te explicará los pormenores sobre la custodia de las hijos. Si juegas bien, ligarás mucho, variadito así como carente esfuerzos, así como En caso de que temes que tu ‘partner’ haya compartido pupitre con tu bisabuelo te tratarán de fábula, te pagarán las copas, posiblemente te llevarán a hogar en automóvil desplazándolo hacia el pelo disfrutarás sobre la practica de ocurrir la noche en un sarcófago. Bailotearás con su música comercial (es sobre los pocos sitios del ambiente en las que todavía aportan el ‘We will Rock you‘ de Queen) y disfrutarás de las gin-tonics de ginebra excelente, en copa balón y facturados ‘comme il faut’.

Luz sobre Gas. Muntaner, 246.

2- Magic. Más que un lugar para amarrar, Magic sería ese diminuto paraíso competente de elevar sobre inmediato cualquier moral maltrecha. Conforme las estadísticas, en la historia del local nunca ha ocurrido que alguien haya ido al Magic y nunca haya ligado, de forma que es simple que a modo avanza la noche te vayas creciendo ante la cuantí a de acercamientos sobre que eres objeto así como acabes sintiéndote Kate Moss o Javier Bardem. Magic serí a divertido así como la música, entre rock, ‘indie’ desplazándolo hacia el pelo ciertos éxitos comerciales que no sientan ninguna cosa mal al común, está la mar de bien. Las personas serí a grato desplazándolo hacia el pelo bailona, y no ha transpirado en líneas generales educada pese a las copas que lleve arriba, lo que te produce la certeza de que nunca vas a meter entre tus sábanas a un psicópata. Sin embargo Magic, Naturalmente, goza de peros, que no deben por qué importar a/ todo el tiempo hay una cola terrible, b/ de el primero al opinión senior sizzle último de los miembros de su público parecen descartes de otros locales, es decir, las típicos a las que no dejan entrar en el Apolo por motivos relacionados con un ‘outfit’ poco en consonancia con las tendencias imperantes en el siglo XXI, c/hace bochorno y no ha transpirado el local es humilde, con lo cual acabas sintiendo como propio el sudor de el sobre al ala, posiblemente alguien que nunca se huviese cortado las uñas por su misma voluntad, así como d/ puedes encontrarte a Jordi Cañas y no ha transpirado acabar sobre cháchara con él durante toda la noche (este último momento está basado, de quien dude de el rigor periodístico, en un hecho real).

Magic. Pg. Picasso, 40.

3- Heliogà bal. El foco esencial del culturetismo en Grà cia es un buen lugar para atar invariablemente que tengas Naturalmente que a tus probables ‘partners’ sólo les interesa una cosa en la vida sobre ella sobre cualquier ellos mismos. A mesura que el reloj avanza en Heliogà bal, por motivo de que inclusive que los gin-tonics van realizando su propósito aquello es un funeral, vivirás acercamientos sutiles y la cosa discurrirá más debido a intelectual que por lo puramente sexual, al opuesto que en brillo sobre Gas. La secuencia podría ser alguna cosa de este modo. Tu viable ligue “Pues ninguna cosa, que acabo sobre llegar sobre Berlín del festival y no ha transpirado ahora estoy traduciendo unos textos sobre autores búlgaros de el siglo XII Con El Fin De la editorial independiente”. Tú “Vaya, puesto que verás, resulta que a mí me acaban de clavar un cuchillo y no ha transpirado aún lo tengo incrustado en las entrañas, que a ver si me podías colaborar a sacármelo o voy a morir”. Tu concebible ligue “Cuánto detesto el etnocentrismo teutónico, bien lo dejo Cristalino en mi novela”. Y nunca podrí a ser quiera que te desangres, podrí a ser está demasiado enamorado de sí exacto desplazándolo hacia el pelo sencillamente nunca te ha oreja. Asimismo En Caso De Que la cosa llega a buen puerto seguramente esa noche tampoco vaya a arder Troya, pero sujetar, lo que serí a unir, se liga. La calzada está a reventar desplazándolo hacia el pelo la música, que se mueve continuamente en los parámetros del ‘indie’, resulta una maravilla.

HeliogГ bal. RamГіn y no ha transpirado Cajal, 80.

4-Karma. Este bastión de la Plaza Real invariablemente ha sido un valor fiable en el momento de ligar. El caso serí a con quién. Por motivo de que si lo tuyo son los jóvenes guiris despistadetes sobre estética ‘indie’ debes caminar unos pasos desplazándolo hacia el pelo acercarte al amigo Sidecar. En caso de que tu target sentimental, sin embargo, siempre ha sido y será aquella familia que estuvo en aquel mítico concierto que organizó el PSUC en el 81 así como que trajo a las Ramones así como Mike Oldfield a Barcelona, compi, estás sobre enhorabuena. Están todo el mundo acá. Así como son las mismos, y probablemente no se hayan cortado el cabello desde entonces, puede que ni siquiera se hayan cambiado sobre ropa, sin embargo ahí los tienes, dispuestos a continuar ofreciendo la espalda a cualquier cosa que tenga que ver con el siglo XXI y no ha transpirado a continuar llevando el similar arquetipo sobre vida inclusive los 65 años. Birras, buen clima, rock y no ha transpirado muchas posibilidades sobre entablar conversaciones interesantes más allá de el “estudias o trabajas” con alguien a quien le obtenciíón la ropa interior su madre.

Karma. Plaza Real, 10.

5- SifГі. Resulta una excelente alternativa Con El Fin De intentar amarrar, No obstante SifГі serГ­ a imprevisible, asГ­ como semejante ocasiГ­Гіn esa sea su gracejo. Lo que nos encontraremos en su mini-pista que en realidad ni siquiera es una pista puede ser desde un festival sobre Гіrdago, con toda la clientela al acorde prГЎcticamente bailando la conga, o un cuadro soporГ­fero en forma sobre barbudos departiendo en conjunto referente a bicis o gran pantalla sobre autor, en el superior sobre los casos, o barbudos callados escuchando la mГєsica con unas dosis de concentraciГіn equivalente a la sobre un piloto sobre FГіrmula 1 en el peor de los casos. Aunque si los planetas se alinean hallarГЎs buen ambiente, un pГєblico harto heterogГ©neo de veintintantos a treintaytantos, uniГіn dentro de guiri asГ­ como autГіctono, que te abordarГЎ con nacionalidad y reaccionarГЎ sobre la misma forma si eres tГє quien dГ© el transito.

SifГі. Espalter, 4.

Laura Conde

Como directora sobre la revista GuГ­a del ociosidad BCN se recorriГі gigantesco parte de restaurantes sobre Barcelona desplazГЎndolo hacia el pelo escribiГі sobre ellos a lo largo de siete aГ±os. Es autora de el ejemplar ‘La satisfacciГіn en la croqueta’ (Now B ks, 2014) desplazГЎndolo hacia el pelo de ‘Hecho en casa’ (Now B ks, 2015). En el presente escribe asГ­ como deje, las 2 cosas que mГЎs le gusta efectuar tambiГ©n sobre consumir, en diversos medios.