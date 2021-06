CГіmo debatir a una prostituta: cinco dudas que nunca deberГ­as hacerle

Hace casi cinco aГ±os de vida que soy prostituta. Di el transito porque me atraГ­an las condiciones desplazГЎndolo hacia el pelo las experiencias que podГ­a aportarme este empleo. Actualmente en fecha ofrezco un prototipo sobre citaciГіn llamado “girlfriend experience” en donde busco conectar con mis clientes desplazГЎndolo hacia el pelo que disfrutemos juntos. Mucha familia se pregunta cГіmo debe acontecer trabajar como puta, creo que la conveniente maneras de averiguarlo serГ­В­a preguntarle directamente a una.

Este mes he hecho una colecciГіn sobre algunas de estas cuestiones que me han llegado por medio de mi lateral de Curiouscat que JamГ­ВЎs deberГ­as hacerle a la prostituta.

Hola Natalia:

Puedes darte una excelente vida con lo que ganas igual que prostituta? En otras palabras vacaciones, viajes, salidas a sitios costosos, o comprarte muchas cosas que te gusten.

SГ­, al completo eso. Y ademГЎs los lunes lleno mi baГ±era sobre oro con billetes y no ha transpirado me ducho en ellos.

Creo que es hora sobre dejar sobre alimentar esa tendencia que divide a las putas en mujeres vanidosas que separado quieren comprarse bolsos caros y no ha transpirado chicas sacrificadas que tienen a cargo cinco hijos: 2 perros desplazГЎndolo hacia el pelo un micifuz. Entre esos dos estereotipos estamos las personas que sencillamente vamos realizando y no ha transpirado en realidad nuestra vida serГ­В­a un poco sobre todo. Las prostitutas somos usuarios con mil intereses diversos y no ha transpirado la “buena es libre de green singles vida” que podamos darnos a veces dependerГ­ВЎ de cosas que ni siquiera estГЎn pobre nuestro control. La prostituciГіn no funciona en un universo idГ­lico desplazГЎndolo hacia el pelo el clasismo: machismo: racismo desplazГЎndolo hacia el pelo transfobia nos condiciona a la totalidad de a la hora sobre trabajar. Igualmente de las mil asuntos personales que cada la atadura en su macuto. El labor sexual es de muchas mujeres con problemas sobre sanidad mental la sola maneras de obtener ingresos falto la opresiГіn sobre una rutina o sobre rendir cuentas a terceros.

Pareces la chica inteligente que podrГ­a trabajar sobre todo cosa que se propusiera. RazГіn por la que quГ© haces esto?

ВЎJustamente porque soy la chica inteligente prefiero efectuar “esto” y no ha transpirado nunca “aquello”! Y no ha transpirado mira que nunca tengo ni la ESO terminada.

Las trabajadoras sexuales son las chicas mГЎs admirables que he conocido. Si dejarais de cosificarnos podrГ­ais ver que la creencia sobre que solo una chica idiota elegirГ­a ser puta, es igual que Г­nfimo ataque. RazГіn por la que no declarar machista, retrГіgrada desplazГЎndolo hacia el pelo putofГіbica. Acontecer puta nunca significa convertirnos en un cadГЎver inerte: el labor serГ­В­a mГЎs complejo que simplemente abrir las extremidades inferiores y ver el techo. Las compaГ±eras independientes tenemos una pequeГ±a empresa a cargo en la que necesitamos conocimientos de marketing: branding desplazГЎndolo hacia el pelo interГ©s al comprador, Igualmente de al completo lo que implica ser tu propia jefa en un mercado muy competitivo y estigmatizado. Y tanto las autГіnomas igual que las que trabajan en empresas o prostГ­bulos: requerimos de inteligencia social y no ha transpirado emocional con el fin de que modelos citas no sean un infortunio. RazГіn por la que quГ© este tipo de habilidades nunca inscribirГ­ВЎ valoran? Si crees que Гєnicamente hay un prototipo de inteligencia: aquГ­ Ter te cuenta cosas que precisas saber. No infravaloremos a las putas: cobramos razГіn por la que algo que inscribirГ­ВЎ nos ha inculcado a dar gratis porque las alternativas laborales que nos ofrecГ­an se nos quedaban cortas: desplazГЎndolo hacia el pelo lo hacemos porque inteligencia no nos carencia a ninguna.

ВЎHola Natalia!

La Гєnica recelo que me surge serГ­В­a, dada la esencia sexual sobre tu empleo, cГіmo haces de lograr tener relaciones con muchedumbre que no te pone nada? Tanto fГ­sicamente como mentalmente.

Todo el tiempo he mencionado que lo que a mí me pone sobre mi empleo serí­a el contexto desplazándolo hacia el pelo que el corporal de la otra sujeto —o la biografía sobre su vida— nunca me interesa porque lo trascendente serí­a la conducta y no ha transpirado el respeto en la citación. No obstante pongámonos en el caso sobre que nunca puedo designar a mi cliente y no ha transpirado no estoy sobre humor Con El Fin De trabajar aunque lo tengo que elaborar igual por motivo de que me cobran el tofu y no ha transpirado la leche sobre soja.

El sexo no serГ­В­a exactamente lo Con El Fin De la totalidad de los usuarios. Se tiende a separar las experiencias sexuales en placenteras o traumГЎticas: cuando a veces son estados tan irrelevantes como tener que sonreГ­r a lo largo de horas a una sujeto mal educada porque estГЎs sobre cara al pГєblico representando a la compaГ±Г­a y nunca puedes tratarlo con cualquier el odio que quisieras. Para algunas es mГЎs agotador psicolГіgicamente estar ocho horas diarias limpiando que follar con alguien que no nos encanta a lo largo de la hora desplazГЎndolo hacia el pelo conseguir lo que otros ganan en varios dГ­as sobre curro. Porque ese es el modelo sobre opciones que poseemos las prostitutas, trabajos feminizados en las que a nadie le interesa En Caso De Que disfrutamos doblando ropa todo el aniversario entretanto nos aportan a todo volumen la canciГіn de el estГ­В­o en bucle. Tenemos que dejar sobre imponer la perspectiva de el sexo en los otros. Puede que las putas no disfrutemos sexualmente siempre con todos nuestros usuarios: pero puede que eso nunca sea un impedimento para nosotras y al final del conmemoraciГіn, serГ­В­a nuestra determinaciГіn.

En tu web pone que haces mamadas con condГіn. PodrГ­a pagarte mГЎs para que lo hagamos a cabello?

La Гєnica razГіn por la que aceptarГ­a cambiar mis condiciones sobre labor escaso la insistencia sobre un cliente, serГ­В­a por motivo de que literalmente estoy en una ocasiГіn extrema. Sobre realidad te gustarГ­a acontecer el clase de adulto que inscribirГ­ВЎ aprovecha de la vulnerabilidad sobre otras hembras?

Cada una de nosotras marcamos las condiciones en funciГіn sobre lo que necesitamos, lo que deseamos o lo que podrГ­В­amos elaborar. Estamos hablando sobre un sector en donde nunca carencia diversidad en valores y no ha transpirado experiencias: insistir con el fin de que alguien en particular baje su tarifa o realice la practica sexual que ya te ha citado que nunca quiere efectuar: deja claro un provecho de abuso de conseguir. Estos son los varones que realizan que cualquiera considere el abolicionismo: porque nunca se encuentran buscando disfrutar de la empresa sobre alguien, buscan imponerse y no ha transpirado maltratar. TenГ©is la seriedad como consumidores de no perpetuar conductas machistas y no ha transpirado sobre que nosotras trabajemos con resguardo. No serГ­В­a aceptable que manipulГ©is modelos condiciones de empleo a vuestro afГЎn. Las tarifas no son negociables desplazГЎndolo hacia el pelo la experiencia sexual en la cita inscribirГ­ВЎ pacta entre todo el mundo los implicados. Y no ha transpirado si una fГ©mina te dice que nunca: podrГ­В­a ser nunca Asimismo cuando esa fГ©mina serГ­В­a puta.