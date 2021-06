Un instructor en Kung Fu Sexual te explica cГіmo tener (y producir) orgasmos brutales

Cuatro largos años de vida desplazándolo hacia el pelo más de 1.200 horas sobre creación intensiva con el mentor taoísta, Mantak Chia , en la escuela Tao Garden de Tailandia, son las credenciales con las que se presenta José Toirán . Gran cantidad de asociarán a este barcelonés sobre 42 años de vida a su astro en el porno como Ninja Squirt, en películas en las que compartía salpicaduras de fluidos con Nacho Vidal. Aunque poco o ninguna cosa posee que ver con el instructor sobre Sexualidad Trascendental Taoísta o ‘Kung Fu Sexual’, igual que él lo llama, que En la actualidad imparte talleres a seres de al completo el universo que desean transformarse en alguna cosa de este modo igual que el equivalente a dioses/as del sexo. Una metamorfosis en toda norma que En la actualidad quiere compartir con el resto sobre los mortales.

“ Kung Fu en chino implica la acto diaria de incrementar en un arte. Lo del kung fu sexual nunca me lo he inventado yo sino que se ha desgastado en la medicina china desde realiza siglos y, básicamente, lo que persigue es aprovechar la energía sexual que los hombres perdemos durante al acto sexual con la eyaculación ”, explica José al otro bando de el teléfono. Desplazándolo hacia el pelo, si bien parezca un escaso flipante, en la media hora larga que dura la charla me cuenta desde cómo separar el orgasmo de la eyaculación a las estrategí­as para masejearte la próstata metiéndose el dedo por el ano con grasa de coco o entrenar yoga con el miembro viril para conservar la tonicidad ideal en las ligamentos que sostienen tu instrumento sexual o conocer el clímax prostático, el equivalente varonil al punto G.

La clave estГЎ en reconducir la energГ­a sexual

No obstante la explicación sobre su doctrina podría efectuarse durado horas, por alguna cosa será que sus Cursillo deben diversos niveles y no ha transpirado duran fines de semana enteros, creo retener al menos los conceptos más relevantes Con El Fin De intuir la ilusionismo sobre convertir la energía acumulada en el evento sexual en una lanzadera hacia otros estados de conciencia. Rollo LSD sin embargo en virtuoso desplazándolo hacia el pelo follando. “Piensa que cuando las millones de espermatozoides mueven las colas a mil revoluciones por minuto se produce la bioelectricidad brutal que se puede reconducir por los canales sobre circulación energética de el torso y mennation en españa energizar nuestros órganos o expandir la impresión de el espasmo más allá sobre nuestros genitales”, continúa con su presentación José dejándome todavía más perplejo.

Una ocasión más, y como suele producirse en todas las disciplinas orientales que buscan crecer nuestro intensidad sobre moralidad, la meditación y no ha transpirado el control de la respiración son la clave de manejar estas energías desatadas durante el evento sexual. Otro tanto son las estiramientos sobre los ligamentos que sostienen el polla que propone José, una cosa que recibe el sustantivo sobre ‘yoga de pene’ y no ha transpirado que se merece escrito aparte pero que, básicamente, te garantiza erecciones potentes a lo dilatado de las años. Eso sí, al igual que deberías ejercitar la parte física, sobre nada servirá si no se acompaña sobre la zona más espiritual. De hecho, una de las cosas que más golpe me causa serí­a la consejo que hace en la repetición por la que los miembros masculinos deberíamos eyacular a lo generoso de la vida.

“Hay que conocer que eyacular frecuentemente es desperdiciar nuestra energía sexual o esencia de vida que, Asimismo, serí­a limitada. Lo que pasa podrí­a ser los hombres nos hemos acostumbrado a eyacular frecuentemente y Así que vivimos en torno al 12% de la capacidad sexual día a conmemoración. Si conseguimos estimularnos falto derramar el semen podremos acopiar toda esa energía y conseguir niveles de Incluso el 100%. Por eso mismo, cuando se tienen 20 años de vida lo ideal serí­a eyacular una ocasií³n cada cuatro días, en los 30 una ocasión cada ocho días, en las 40 cada 16 días, en los cincuenta la vez al mes y no ha transpirado, a partir sobre los 60 años, lo ideal sería dejar sobre eyacular”, resume el especialista.

Sin embargo agujero, que esto nunca significa que te tengas que modificar en un anacoreta asexual desplazándolo hacia el pelo que no te la toques ni con un palo, Solamente que seas más consciente cuando practiques sexo, bien masturbándote o en la cama “Si te das cuenta de cuántos segundos te quedan dentro de el tema sobre nunca retorno y caer en el abismo de la eyaculación puedes comportarse en él mediante la respiración o la posición de estas piernas y no ha transpirado evitarlo cargando tu cuerpo sobre una electricidad bestial”. El tema, o igual que se suele afirmar, ‘el más complejo todavía’, viene en el momento de elevar esa energía al cerebro para obtener estados alterados sobre moralidad. Lo que el tantra llama ‘elevar la kundalini’, vamos. Aunque Con El Fin De eso primeramente Existen que emprender debido a esencial.

La mujer como acontecer multiorgГЎsmico

Igualmente, si estás un escaso [email protected] por tanto hablar de penes y semen, que sepas que las chicas también pueden servirse de el kung fu sexual de enriquecer las vidas desplazándolo hacia el pelo elevarse an aquellos estados de plena moralidad como consecuencia de múltiples orgasmos. De hecho, serí­a bastante probable que sus técnicas sean sobre lo más necesarias para impedir esos bloqueos que impiden a demasiadas mujeres alcanzar el espasmo, desplazándolo hacia el pelo por tanto, una vida sexual más completa. “Al igual que los hombres pierden su esencia de vida en la eyaculación, la fémina lo permite cada mes con la menstruación. Así que, los maestros taoistas creen, como podrí­a ser, que mediante masajes en los senos se puede engañar al cuerpo de elaborar meditar que está a momento sobre dar a luz desplazándolo hacia el pelo reducir las menstruaciones ”, aclara.