Impracticable seguir las requisitos que piden los solteros de las ГЃngeles en Tinder

Antes me llaman de la NASA para colonizar Marte.

ComenzarГ© este escrito dejando una cosa muy clarita (‘I will start this article leaving a thing very little clear’, bilingГјismo). Tengo 36 aГ±os, he ayer la gran mayorГ­a de ellos soltera [para consultas en el por quГ© sobre este perenne estado civil, que lo cual resulta una cosa que a los usuarios le pirra indagar, podГ©is mandar un mensaje de escrito al cantidad ‘te pregunto yo a ti porque saltas de contacto en trato? No, verdad? Puesto que arreando que serГ­В­a gerundio] asГ­В­ como he llegado a la conclusiГіn sobre que, a partir de cierta permanencia, no se puede ser de ‘pico delgado’ (peak fine) cuando se prostituciГіn de procurar el amor. O eso creГ­a yo.

Porque cumplidos las 30, desplazГЎndolo hacia el pelo con la enorme mayoridad sobre mis amigos casados y/o en banquillo (little bank) de darse el ‘sГ­, quiero’, yo pensГ© que los que nos habГ­amos quedado en reserva (como el buen vino) Г­bamos a ponernos las cosas un poco mГЎs sencillos dentro de nosotros en eso sobre ‘ser felices desplazГЎndolo hacia el pelo comer perdices’. Vaya, que igual nos conformarГ­amos con acontecer ‘semi-felices y consumir sardinas’.

SГ­, Jada, eso creГ­a yo. No obstante nuevamente, asГ­В­ como igual que viene siendo habitual en mГ­, me equivoquГ©. Los solteros del siglo XXI, por lo menos en Las ГЃngeles, no es que sean exigentes, nunca, podrГ­В­a ser son lo sub siguiente (‘the following’, enorme conjunto, por exacto). Y no ha transpirado cuidado (‘caution’) con llevarme la contraria en este argumento porque, seГ±orГ­a, miembros de el tribunal y no ha transpirado pГєblico, tengo las pruebas que demuestran que los solteros (por lo menos en Los ГЃngeles) no se encuentran dispuestos a rebajar lo mГЎs diminuto las expectativas ni en completa pandemia https://data.tokyogirlsupdate.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/img_Mayu_Watanabe_2017_01.jpg” alt=”sitios de citas poliamorosos”>.

No, no, si a tope de respeto, aunque que yo soy mГЎs de ‘pan Con El Fin De hoy, pandemia de maГ±ana’, ya os lo digo. Sin embargo, y como directora de la delegaciГіn espaГ±ola afincada en las ГЃngeles de el CIS (centro de investigaciones falto interГ©s), me he conocido obligada a no dejar este tema aquГ­ y bucear por las profundidades de Hinge (otra dating app bastante archi famosa aquГ­ en L.A.) de compendiar datos asГ­В­ como redactar un informe (y exactamente lo ademГЎs para pillar cacho, nunca dirГ© que nunca) que sea sobre ayuda de trazar un mapa de proceder liga al creciente nГєmero de solteros que buscan alguna cosa que, sinceramente, ninguna persona sabe dГіnde van a encontrarlo asГ­В­ como que les realiza ir derechos (laws) an ocurrir la prГіxima pandemia mГЎs solos que Durante la reciente.

Sin mГЎs dilaciГіn, he aquГ­ ciertos sobre los requisitos que los angelinos piden en la fГ©mina de efectuar ‘match’ (cerilla, yo nunca he inventado el inglГ©s). Que pase, por favor, el primer soltero del crГіnica.

– Soltero cantidad 1

De este modo, una cosa, lo que se llama ‘sencillita’. Este muchacho busca “conexiГіn (yo te comparto el wifi, tranquilo), quГ­mica (di nunca a la medicamento), honestidad (te vas a quedar soltero toda tu vida con eso Ya en tu perfil, el que busca honestidad la localiza), entusiasmo (se lo paso si es la fruta), un arsenal de risas (las que me estoy echando yo con lo que buscas), fiestas de bailoteo espontГЎneas (no me levanto sobre la cama sobre forma espontГЎnea, me voy a danzar espontГЎneamente y no ha transpirado contigo. en fin), exploraciГіn personal asГ­В­ como de el ambiente (ah, quГ© nunca separado quieres que te enseГ±e Cuenca, sino que Asimismo me tengo que conocer yo a mГ­ misma?, anotado), un buen beso (despuГ©s de tanta exploraciГіn voy a esta cansada, no te ofendas) asГ­В­ como alguien que pueda permanecer en vivienda o proceder de la novia” (mira, esta serГ­В­a cГіmodo Гєnicamente hace carencia que no estГ© pequeГ±o arresto domiciliario o en cuarentena). Un mimo de el soltero nº 1. Vayamos con el segundo.

– Soltero nГєmero 2

Si el soltero nГєmero 1 venГ­a fuerte, el nГєmero 2 nunca se queda atrГЎs (behind). AcГЎ mi ‘cousin’ (primo) busca la chica “inteligente, atlГ©tica y aventurera. Una chica que sabe pasar riesgos, pero que tiene la visiГіn de no meterse en gran cantidad de lГ­os mientras explora el mundo”. AjГЎ. Basados en la descripciГіn que nos brinda mencionado adulto, he acГЎ su sola elecciГіn concebible.

Para que despuГ©s digan que jugar a videojuegos nunca permite secuelas. Lara Croft nunca era real, amigo. Lo siento.

– Soltero cantidad 3

El soltero de bronce (AsГ­ que del 3) empieza bien, pero termina malamente (tra, tra). Г‰l busca una chica “divertida” (bien), inteligente (smart, igual que el coche, bien igualmente), estable mentalmente (ok) asГ­В­ como financieramente (N O!) Con lo bien que iba este soltero y no ha transpirado exacto involucra el dinero. MAL! A ver, no se le puede demandar a alguien que sea estable mentalmente y no ha transpirado que a la vez llegue a fin sobre mes holgadamente. Acaso las personas nunca conoce lo caro que es ir a terapia? (un mimo para mi psicГіloga). Ah, asГ­В­ como ojito con lo de utilizar el acrГіnimo ‘LTR’ de no escribir ‘Long Term Relationship’. Amigo, acГЎ has dejado ver que eres vago, rico, sin embargo vago. Ah, e igualmente que te da vergГјenza admitir que ya estГЎs cansado de los rollos sobre la noche. No ocurre nada, #youarenotalone. Bueno sГ­, No obstante ya me entiendes.

– Soltero nº 4

El soltero nГєmero 4 busca “una compaГ±era sobre vida” (la Гєltima ocasiГіn que yo tuve un compaГ±ero fue de pupitre), “alguien que sea libre (otro con lo de que nunca estГ©s en la cГЎrcel), que exista hecho trabajo introspectivo (ya estamos con lo sobre ir a terapia, cansinos) y que no estГ© demasiado atada a un determinado Modalidad de vida”.

O sea, que bГЎsicamente este soltero desea que yo haya ido a terapia de saber quiГ©n soy, aunque que en el fondo nunca sepa quГ© moda de vida tengo porque en el extremo nunca sГ© quiГ©n soy. Ok. Mira, preferiblemente te transito el nГєmero de la ‘compaГ±era’ que igual le interesa.

– Soltero cantidad cinco

El soltero cantidad cinco quiere “alguien para ir a cabalgar en bici, ir de senderismo e ir a bucear”. Amigo, te has errГіneo de aplicaciГіn. AquГ­, en Hinge, hemos venido a sudar, aunque de otra manera. Lo que tГє buscas puedes encontrarlo en asociaciones deportivas y conjuntos sobre ‘amigos sobre’ en Twitter. Sobre ninguna cosa, un error lo comete cualquier. Ah, eso, o directamente le daba vergГјenza aseverar que busca ‘personal trainer’ o resulta que JesГєs Calleja se ha mudado a las ГЃngeles e hicimos ‘match’. (sГ© que nunca, sin embargo es fantasГ­a).