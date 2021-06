Lo que existe detrГЎs de esas parejas que nunca paran de anunciar fotos

No es oro todo lo que reluce.

SГ­: todo el mundo conocemos a esa pareja que inunda las pГ­ВЎginas sociales con fotos de las Гєltimas vacaciones o de cada aniversario; parece que les chifla rememorar a sus followers que son el ideal sobre la pareja magnnГ­fica.

RazГіn por la que sorprendente que parezca, algunos estudios seГ±alan que la realidad podrГ­a ser plenamente la contraria: nuestros hГЎbitos de publicar en las redes sociales se encuentran relacionados directamente con lo que los cientГ­ficos sociales denominan “visibilidad de la relaciГіn”, esto es: inclusive quГ© momento hacemos visibles y pГєblicas nuestras relaciones en las redes. Aquellas parejas con la la mГ­ВЎs superior “visibilidad”, que publican en abuso: podrГ­an permanecer escondiendo inseguridad en la relaciГіn, Conforme un estudio publicado recientemente en el Personality and Social Psychology Bulletin.

Entre los investigadores poseen la hipótesis de que existe variados tipos sobre afecto —la maneras en que nos relacionamos con otras personas como adultos— y que se reflejan en la urgencia sobre visibilizar la contacto y no ha transpirado el anhelo sobre difundir en las redes.

SegГєn entre los expertos: las personas con un arquetipo sobre afecto evitativo, es decir, esas que tienden a distanciarse de las parejas: no manifiestan un genial deseo de visibilizar su conexiГіn: razГіn por la que su pieza, los individuos con un arquetipo de afecto ansioso: en otras palabras: algunos que requieren asegurarse sobre que su relaciГіn serГ­В­a segura, tienen un mayor afГЎn de visiГіn. Hay un tercer tipo: el afecto razГіn por la que resguardo: aunque entre los investigadores no encuentran un vГ­nculo entre ese modelo y no ha transpirado los hГЎbitos de propagar en redes. Entre los cientГ­ficos pidieron a 108 parejas universitarias que llevaran un frecuente acerca de su conexiГіn a lo largo de 2 semanas: y los objetivos obtenidos sirvieron para apoyar las hipГіtesis de las investigadores.

“A frecuente: cuando las personas inscribirГ­ВЎ sienten inseguras respecto a los sentimientos sobre su pareja tienden a efectuar mГЎs visibles las relaciones”, escriben entre los investigadores. “aquellos estudios subrayan que las relaciones se reflejan en El mГ©todo en la cual nos mostramos a las otros”.

Jennifer Chappell Marsh: terapeuta de matrimonios y no ha transpirado de estirpe sobre San Diego (California: EE UU): explica que ella ha verificado en su informe cГіmo funciona esta dinГЎmica. “los usuarios con afecto evitativo tiende a desentenderse y no ha transpirado a apartarse sobre las parejas, entretanto que los ansiosos buscan para siempre indicios de que su trato es segura, inclusive en las redes sociales”, relata.

La experta emplea el prototipo de la citaciГіn Con El Fin De ilustrar la diferencia: la alma evitativa busca la cena tranquila e Г­ntima, aunque la pareja ansiosa no puede disfrutarla: ya que estГЎ una y otra vez enviando snapchats. La necesidad de justificar todo es mГЎs fuerte En Caso De Que su pareja resulta una alma evitativa desplazГЎndolo hacia el pelo se guarda distante todo el tiempo.

“Esa desconexiГіn despierta la ansiedad por la trato en la ser ansiosa”: afirma Chappell Marsh. “Como efecto: la alma insegura talego una foto sobre su pareja desplazГЎndolo hacia el pelo la publica en Twitter a fin de granjearse bastantes ‘me gusta’. Frecuentemente: lo que buscan serГ­В­a interГ©s optimista ante la falta de reafirmaciГіn de su pareja”.

El verga sobre la pareja que no publica en las redes puede acabar quejГЎndose: y no obligatoriamente por motivo de que le moleste que inscribirГ­ВЎ comparta ese segundo con las demГЎs. Lo que le puede molestar es que su compaГ±ero priorice las pГ­ВЎginas sociales cara al lapso sobre clase en pareja, sostiene el terapeuta Zach Brittle.

“En mi consulta, lo mГЎs frecuente en trato con las pГ­ВЎginas sociales es escuchar quejas respecto a la adicciГіn a entre los mГіviles”: seГ±ala Brittle. “Las redes sociales suponen una oportunidad Con El Fin De ignorar la relaciГіn desplazГЎndolo hacia el pelo indagar otros estГ­mulos. Y posee significado que los usuarios haga eso: estГЎ demostrado que los me gusta y no ha transpirado entre los ‘compartidos’ generan una gran liberaciГіn sobre dopamina”: aГ±ade.

Sea cual sea la justificaciГіn por la que alguien publica en abuso (la emociГіn sobre tomar me fascina o la inseguridad acerca de la trato): si eres de los que inscribirГ­ВЎ molestan razГіn por la que este tipo sobre publicaciones: recuerda que los usuarios tiende a anunciar la parte bonita sobre su vida: no la fea. DesplazГЎndolo hacia el pelo: al fin y al cabo: no encontrarГ­ВЎs la Гєnica explicaciГіn Con El Fin De los usuarios que presumen tanto en sus redes.

“QuizГЎ el que comparte en exceso es realmente acertado y quiere distribuir esa satisfacciГіn en las pГ­ВЎginas sociales, o tal vez notan que dispone de que manifestar alguna cosa a los demГЎs o quiere restarle prioridad a esas cosas en las que no se siente tan seguro”, plantea Danielle Kepler, dueГ±a de DK Therapy, la clГ­nica especializada en parejas.

Realmente: ninguna conexiГіn serГ­В­a tan excelente igual que da la impresiГіn en Instagram.

“sobre hecho, las normas sociales dicen que existe que sonreГ­r en la forma de mensaje de alguien en livelinks las fotos hasta si bien huviese habido una dialogo cinco minutos primero”, seГ±ala Kepler.

Y: si bien para ciertos el hecho sobre compartir en abuso puede ser un brillo de estar esforzГЎndose: Brittle apunta que no Existen que conseguir conclusiones de la pareja primero de tiempo.

“Si se esfuerzan demasiado en proyectar la imagen concreta: posiblemente estГ©n tratando de esconder alguna cosa, alguna fama o cualquier ideal”, sostiene Brittle. “sin embargo por quГ©? Como terapeuta: creo que es relevante plantearse la duda: pero no es preciso encontrar una replica. Al momento de la verdad: cada pareja tiene su misma historia. Las redes sociales les permiten demostrar la lectura que deseen, si bien no continuamente sea realista”.

Este escrito fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ EEUU y no ha transpirado ha sido traducido de el inglГ©s por MarГ­a GinГ©s Grao.