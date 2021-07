DГ©jame contarte mГЎs sobre El los cuales arregla los platos rotos (ISTR)

Por quГ© el que arregla los platos rotos? Ya que odias lo dilemas! Prefieres mantener todo en orden ates de- entrar durante una pelea..!

Cualidades; creativo: artГ­stico; afectuoso, entusiasta; en espГ­ritu libre.

Te desean por; ser artista!

Eres bueno; dentro de las relaciones amorosas. Nunca recibes malos comentarios î¿ quejas. Por el contrario, todos los dias sueles ser bastante querido por tus parejas.

El los cuales cura (INTR)

Introvertido; intuitivo: emotional y perceptivo

Por quГ© el que cura? Sueles ayudar per todos queriendo encontrar la soluciГіn y recordГЎndoles lo increГ­bles los cuales kid.

Cualidades: altruista, amistoso; soГ±ador, apasionado e idealista!

Les quieren por: ser el mГЎs curioso..!

Eres bueno: hablando y motivando; todo el tiempo sueles dar ГЎnimos the quien se decae y haces lo imposible a fin de que los demГЎs estГ©n tranquilos y felices.

El arquitecto (INFR)

Introvertido: intuitivo: pensante: perceptivo

Por quГ© el arquitecto? Te agrada construir y conseguir el orden de une vida. Creas age imaginas tus sueГ±os y pocas veces lo cuentas..!

Cualidades; inteligente; innovador, exacto, people y reservado.

Les desean por- ser el mГЎs fulgurante!

Eres bueno; vuestro carГЎcter reservado; las personas conocen los cuales tienes la posibilidad de almacenar un secreto. Eres leal y little soportas los angeles traiciГіn.

El promotor (ESPR)

Extrovertido: wise, pensante: perceptivo

Por quГ© el promotor? Eres el centro do atenciГіn y te interesa los cuales todos lo sean: te gusta estar disadvantage tus amigos: little sueles entrar dentro de situation y vives relajado.

Cualidades- confiable: amistoso, perceptivo; prГЎctico; espontГЎneo y arriesgado!

Te desean por: ser el mГЎs divertido!

Eres bueno- interactuando con muchos y presentando contactos parmi sГ­; dГЎndoles cette ocasion de- conocerse sin los cuales influyas dentro de ellos: les encanta empezar relaciones y nexos nuevos!

El actor (ESTR)

Extrovertido; intelligent: pensante; perceptivo

Por quГ© el actor or actress? Porque siempre que zero te agrada alguna situaciГіn; los angeles transformas en algo positivo y que dentro de verdad les guste, sueles hacer reГ­r the los demГЎs siempre que algo number peut debidamente!

Cualidades- divertido: entusiasta, perceptivo: amante de todo, disadvantage espГ­ritu infantil..!

Te quieren por: ser el alma do la fiesta..!

Eres bueno; haciendo los cuales todos se rГ­an contigo; leurs das una aviso valioso vuestro emocionante vida!

El CampeГіn (ENTR)

Extrovertido, intuitivo; sentimental: perceptivo

Por quГ© el que campeГіn? Todo te deals debidamente y triunfas, aunque little sГіlo dentro de el existencia sino en notre de los demГЎs. Des dies apoyo todo el tiempo y en el momento que lo requieran, si number parece asГ­; sueles tener en cuenta adelante al tiempo que observas cГіmo los demГЎs no supieron tomar cette iniciativa..!

Cualidades- energГ©tico: creativo: apoyas the los demГЎs, apasionado, individualista!

Les desean por; ser el mГЎs inspirador..!

Eres bueno; siendo el modelo per tener en cuenta; eres Гєnico y libre! Pocas internautas kid un bon modelo per seguir con el fin de ti: sin embargo, tГє lo eres para poder varios..!

El inventor (ENPR)

Extrovertido: intuitivo, pensante: perceptivo

Por quГ© el developer? Debido a que jamГ­ВЎs te quedas en un musical composition sitio: vas one todos lados y conoces nuevas character y actividades! Creas tus propios passions y et le dies una oportunidad your aquello que absolutely no conoces..!

Cualidades; innovador, creativo, encantador, brillante aventurero; ingenioso!

Te desean por: ser el mГЎs innovador!

Eres bueno; debatiendo con tus amigos y creando teorГ­as sobre libros; pelГ­culas y mГєsica. Indagas en cette vida de- tus amigos y vos sorprendes con detalles los cuales jamГЎs pensarГ­an los cuales sabrГ­as.

El administrator (ESPJ)

Extrovertido: practical, pensante; juicioso

Por quГ© el boss? Les encanta mantener el orden y mГ­ВЄme si hay algo mal; little te detienes. MГЎs vale llevar a cabo saber los errores que ocultar per tus conocidos su peores defectos..!

Cualidades; eres un adecuado lГ­der; directo: competente: tenaz: asertivo; eficiente..!

Te desean por- ser un bon gigantezca oyente..!

Eres bueno- sabes cГіmo dirigir un grupo: los trabajos cooperativos boy continuamente tu especialidad!

El proveedor (ESTJ)

Extrovertido, sensible; mushy, juicioso

Por quГ© el que provee? Porque jamГ­ВЎs dejas que los demГЎs estГ©n faltos en algo; asГ­ seaside comida, amigos o la plГЎtica..! Si alguien lo necesita: siempre estГЎs ahГ­..!

Cualidades: eres amistoso, detallista: te encanta apoyar, te agrada dar y eres reasonable.

Les quieren por: parental.

Eres bueno: abriendo el corazГіn do manera altruista: todos los dias un brindas vuestro ayuda the best el que lo le falta.

El profesor (ENTJ)

Extrovertido; intuitivo: practical, juicioso

Por quГ© el profesor? Te encanta transmitir lo que sabes aprender de- tus contactos y gente cercana: no dudas dentro de darle your todos un poco do tu conocimiento..!

Cualidades- apasionado; disadvantage metas: te gusta dar; eres cariГ±oso: centrado, dramГЎtico.

Te desean por: ser el mГЎs carismГЎtico!

Eres bueno; inspirando your muchos your ser como tú î¿ al mucho menos incitándolos one batallar de tal forma que desean.

El echat ordenador lГ­der del grupo (ENPJ)

Por quГ© el lГ­der por grupo? Debido a que mantienes un arrange e tips trazos con el fin de que todo estГ© debidamente y durante orden..! Sueles mantener la cordura en los momentos mГЎs difГ­ciles y guГ­as the tus conocidos para poder que virtually no pierdan une razГіn!

Cualidades; centrado; les concentras fГЎcil; calculador; inteligente y determinado.

Les quieren por: ser el mГЎs exitoso..!

Eres bueno- apoyando a los demГЎs your cumplir sus sueГ±os y ayudГЎndolos one ser mГ­ВЎs grandes cada dГ­a.