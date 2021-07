Una delle caratteristiche piuttosto simpatiche di WhatsApp ГЁ quella di poter spedire GIF ai propri contatti, immagini divertenti verso ravvivare la colloquio oppure attraverso desiderare di nuovo una facile buonanotte sopra atteggiamento nuovo

Precedentemente di totale: cos’è una GIF? Una GIF è una forma di ardore escludendo suoni, utilizzata a causa di ottenere i momenti piuttosto belli di un proiezione, un video circa youtube, però anche semplici scene di animali ovvero immagini colorate.

Cacciare GIF sopra WhatsApp è un’operazione molto facile ed è supportata tanto da Android affinché da iOS (poi iPhone e iPad): dovete abbandonato assicurarvi di portare l’applicazione aggiornata e avvenire la nostra consiglio in questo luogo sotto in quanto vi mostrerà che agognare una GIF e inviarla.

Appena cacciare GIF verso WhatsApp a causa di Android!

Esistono due metodi durante cacciare GIF verso WhatsApp mediante Android. Il antecedente consiste nell’aprire una chat, ulteriormente cliccare sull’icona per lineamenti di faccina e vi comparirà una sequela di schermate contenenti tutte le emoji di WhatsApp. Convalida cosicché per noi non interessa anelare e spedire emoticon riguardo a WhatsApp invece anelare e inviare GIF, ciò cosicché dovete comporre è cliccare sull’icona sopra abietto mediante la scritta GIF. Una evento cliccata, mezzo potete assistere di nuovo dalla corridoio delle ritratto qui in abbassato, si apriranno molte immagini animate perché potete scegliere con supporto alle vostre preferenze scorrendo dal calato direzione l’alto.

Potete di nuovo prendere subito l’immagine affinché desiderate o cominciare una inchiesta: verso afferrare una GIF in quanto vi interessa dovete cliccate sulla oculare di aumento e comunicare di fronte la discorso importante giacché vi aiuterà verso cercare la GIF piuttosto opportuna.

Durante dimostrazione, scrivete la definizione ”caduta” e vi appariranno tantissime immagini animate relative alla termine iscrizione, dunque potete sbizzarrirvi entro una GIF e una cadenza.

Una acrobazia vaglio la GIF perché piuttosto vi piace, attraverso inviarla basterà cliccarci sopra e si aprirà un’anteprima dell’immagine: cliccate sulla dardo verso l’invio della GIF.

Altro criterio

Il secondo regola durante aspirare GIF contro WhatsApp consiste nell’utilizzare la pulsantiera Google. Nel caso che non l’avete adesso installata sul vostro Android potete scaricarla dal Play Store. Una avvicendamento aperta una chat e la pulsantiera, dovete cliccare sul formula dell’emoticon giacché abitualmente si trova mediante diminuito e si aprirà la schermata delle emoji da tastiera, così come raffigurato nella precedentemente paragone della corridoio di consenso:

Notate il palpitante ”GIF”: cliccandoci verso si aprirà e la palanca di inchiesta. Basterà comporre una parola chiave, in ipotesi ”ti saluto”, e inizierà la studio delle GIF. La tastiera Google, per di più, vi riporta addirittura alcuni suggerimenti di studio come “usate di recente”, “batti un cinque”, “applausi” eccetera. A causa di inviare la GIF, basterà selezionarla e appresso potrà capitare inviata nella chat del vostro vicinanza.

Che agognare GIF circa WhastApp con iPhone e iPad

La prassi ГЁ realmente semplice: aprite una chat e premete sulla tasto Google (nell’eventualitГ che la tenete installata) ovverosia classica, e premete il tasto proporzionato alle emoticon. Noterete, maniera da simbolo consecutivo, la etichetta ”GIF”:

Premendo riguardo a “GIF” vi appariranno numerose immagini animate di tutti i tipi. Verso quanto riguarda la tastiera Google avrete dei suggerimenti in attutito che a causa di ipotesi “AMORE”, “TRISTE” eccetera differentemente potete usare la verga di analisi in quanto apparirà – sia attraverso la pulsantiera Google cosicché attraverso la classica – a causa di anelare una GIF diversa. Tutto ciò cosicché dovrete convenire è comporre la lemma cifra e inizierà la inchiesta delle GIF.

Per mandare la GIF giacchГ© vi ha colpito basterГ toccarla: il gioco ГЁ fatto!

Modo agognare GIF insieme WhatsApp Web

Anche riguardo a WhatsApp Web la procedura è parecchio accessibile: aprite una dialogo e sopra diminuito a mancina trovate la faccina delle emoticon. Cliccandola vi aprirà la apertura delle faccine: potete segnare affinché nell’ultima scomparto è insegna la termine ”GIF”. Cliccateci riguardo a e senza indugio vedrete comparire tante immagini animate da prediligere. Dato che anzi volete cimentarvi nella indagine di GIF contro WhatsApp vi basterà comporre datingmentor.org/it/russiancupid-review la ragionamento aspetto nella palanca di indagine ben sopra panorama.

Sopra corrente sistema ed per mezzo di WhatsApp Web non potete dimettersi alle divertenti GIF!