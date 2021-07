Contactos gratis con hembras de mГЎs de 50 aГ±os de vida

Hola: soy una mujer activa: feliz desplazГЎndolo hacia el pelo amante de vivir cada segundo del fecha . Soy amiga de mis colegas: respetuosa desplazГЎndolo hacia el pelo de buen ver. Me agrada viajar, montar un aniversario a cenar, cuidarme e ir al gimnasio. Me gustarГ­a reconocer a alguien que comparta mis mismas aficiones. A ver si existe suerte.

soy una mujer simple, honesta: me fascina la vida en familia: no me gustan las mentiras : me chifla correr, descubrir novedosas culturas. Me gusta la fotografГ­a: la naturaleza, etc. Favor no me escriba En caso de que posee foto en su perfil.

Me considero la persona normal: real, responsable e ir con la realidad todo el tiempo. PodrГ­a hablar de mil y un maravillas a cercano de mi personalidad: No obstante al completo serГ­В­a relativo y no ha transpirado se conoce a alguien escaso a escaso. Tratamiento con respeto a [email protected] y no ha transpirado eso serГ­В­a lo que pretensiГіn. Nunca afГЎn mentiras – mentirosos ni familia inculta, porque la base sobre toda difusiГіn es el diГЎlogo y no ha transpirado el respeto mutuo.

Hola mi apelativo es Eustolia vivo en Nuevo MГ©xico USAtengo gran cantidad de Ania sola y no ha transpirado Busco la pareja para trato seria soy bastante romГЎntica cariГ±osa un poquito tГ­midame gusta abundante leer ir al cinecaminar al viento libre .

Hola, soy la cristiano honesta: simple: humana, tranquila, cordial me chifla repartir con los usuarios. Soy viuda: mis hijos mayores con las hogares: por ese razГіn me gustarГ­a canjear costumbres variados.

Soy la chica sociable, atractiva, enamorado de el crecimiento personal y las cosas simples sobre la vida: mido 1,60 y no ha transpirado peso 62 kilos, tengo cincuenta aГ±os: busco un amigo para repartir aficiones y proceder sobre vez en cuando: despuГ©s Ahora inscribirГ­ВЎ irГЎ observando.

Soy la fГ©mina feliz, extremadamente trabajadora, tenaz: amena: leal, gran amiga: emprendedora, con muchas metas cumplidas, actualmente en la nueva fase sobre la vida, divorciada con hijos Ahora organizados y mayores de perduraciГіn, lo que me posibilita centrarme en mГ­, en respetar mis sueГ±os y en ese camino me interesa conocer personas reveal en lГ­nea interesantes con algunos que compartir

Me encanta gozar de al completo de la vida sobre forma sana desplazГЎndolo hacia el pelo gozar las buenos momentos.

Soy una humano excesivamente amistosa desplazГЎndolo hacia el pelo confiable: leal: fiel desplazГЎndolo hacia el pelo extremadamente honesta. DiplomГЎtica aunque invariablemente busco la forma adecuada sobre decir mis puntos de ojeada y percibir falto herir a nadie por motivo de que me importan los sentimientos sobre los otros. Soy Ingeniera Industrial y maestra desplazГЎndolo hacia el pelo trabajo como consultora sobre muchas empresas especialmente mi rama donde hice mi posgrado es es despacho de Asociaciones falto Fines de Lucro (ASFL /ONG). Me agrada la playa, es lo que mГЎs disfruto , despuГ©s escuchar mГєsica desplazГЎndolo hacia el pelo bailar. Me gustarГ­a que Dios ponga en mi itinerario al hombre exacto Con El Fin De mi desplazГЎndolo hacia el pelo yo de Г©l que estГ© dispuesto a vigilar de mi : amarme y respetarme continuamente igual que yo lo harГ© por el novio. sea educado y profesional igual que yo. Igualmente quiero amigos sobre todas zonas de el mundo para intercanviar datos culturales.

Amante sobre entre los atardeceres lunas llenas el mar, amo la naturaleza reconocer sitios nuevos culturas gente alimento: me encantan entre los animales seres especiales que se encuentran aquí de enseñarnos a acontecer mí¡s grandes gente, No me fascina la mentira e ir directo al grano: conocer distribuir serí­a el mejor estilo sobre ver compatibilidades: y no ha transpirado lo otros sobre mi con el tiempo…

hola soy triny PГ©rez soy una persona serГ­a.? me gustarГ­a una trato sincera sin hipocresГ­a porque otorgar la intimidad posee que acontecer de corazГіnatt: Trinidad PГ©rez. (gracias)

Soy una cristiano noble sincera simple que me fascina repartir mis alegrias con mis colegas Me encanta descubrir multitud recien estrenada : muchedumbre Con El Fin De repartir una charla un cafГ© . Las que me conocen afirman que soy una bellГ­sima humano . Me gustarГ­a descubrir gente sobre esta Г­ndole si serГ­В­a posible.

Me agrada disfrutar de estas cosas lindas que dГЎ la vida: proceder o examinar una peli en morada. Comer una cosa rico y tomarme un buen trago. En caso de que inscribirГ­ВЎ proporcionan las posibilidades: efectuar un viajecito. Adquirir un amigo o compaГ±ero de aventuras que tenga buen humor y no ha transpirado le gusten las cosas simples.