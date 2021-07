Roma hinein Spreeathen : Sie Bestehen im вЂћPДѓrДѓsealДѓ”. Auf die seite legen je das Busticket dahinter RumГ¤nien

Roma hinein Spreeathen : Sie Bestehen im „PДѓrДѓsealДѓ”. Auf die seite legen je das Busticket dahinter RumГ¤nien

Kein Paradies

Werden Schwager hat Jedoch eine Versicherung. Dessen bessere HГ¤lfte, Violeta, hat Kind und Kegel bei dem „jomsent” – JobcenterWirkungsgrad – mithilfe der Romaberatungsstelle Amaro Foro e. V., wo Die Kunden putzen geht, anmelden kГ¶nnen. Welche besitzen vier BГ¤lger: drei TГ¶chter Ferner angewandten Sohn. Perish TГ¶chter anschauen Perish Zucht. Dieser 17-jГ¤hrige Sohn sei drauf altbacken dafГјr. Er vermag auf keinen fall dechiffrieren weiters Zuschrift. Qua unser Familie hat „Ali”, Ihr „NemЕЈoici” – Der Boche – berichtet, wie Eltern letztes Jahr Mittels weiteren Roma ein Bude Bei Berlin-Charlottenburg besetzten.

Der „NemЕЈoici” kam tagtГ¤glich durch Penunze, Zeichen 30, Zeichen 50 Euro, Ferner hat Fotos bei jedermann bei dem Abendbrot publiziert. Violeta hat eins einschweiГџen bewilligen und unter ein Regal gestellt. Als jener Botschaft habe jedermann Гјppig geholfen, sagt welche. BeilГ¤ufig wollte jemand angewandten VergГјtung Гјber sie oder deren Verwandten rein RumГ¤nien rotieren. Tarzan, Bogdans Ordensbruder, hat Hingegen zugedrГ¶hnt viel Geld verlangt; er dachte, man ist durch dem Belag Millionen Euroletten verdienen.

Bogdan hat drei BrГјder oder fГјnf Schwestern. Verkrachte existenz Ein BrГјder wurde wanneer neuer ErdenbГјrger der kinderlosen Romafrau existieren. Ein sonstige ist bei 28 A bronchopneumonie nicht mehr sein. Ne der Schwestern wohnt rein Spanien, folgende Bei Bucure?ti weiters drei man sagt, sie seien hinein Deutschland. Wanneer Bogdan 14 Jahre antik war, starb sein Vater.

Bogdan, dieser Tage 28 Jahre altbacken, Mittels tiefschwarzen Augen oder buschigen Augenbrauen, hat das dreijГ¤hriges Heranwachsender. Dies ist Bei Caracal in RumГ¤niens wohnhaft bei dieser Muddern. Arg jung hat er Gunstgewerblerin rumГ¤nische Angetraute geheiratet. „Ich habe Die Kunden gut meine Eltern lieb, mehr als einbilden Sohnemann, meine Wenigkeit habe Die leser mit leer MaГџen geliebt”, sagt Bogdan. Aber Bogdans Muddern wollte Welche Gattin keineswegs, da Die Kunden RumГ¤nin wird, Ferner Perish Mutter der Ehegattin wollte Bogdan nicht, sintemal er Rom ist und bleibt. Eres ging nicht gut. Einmal rein Ein sieben Tage, so sehr hat dies das Speise entschieden, dГјrfte er Dies Kind besuche – Falls er bestehend wГ¤re. Ungeachtet: Ein Filius verleihe seinem Existieren Ziel. Wie werden Sohn morbid war, hat er Gottheit versprochen, per annum das SchГ¤fchen bekifft schlachten. Er will eres beilГ¤ufig Bei BRD funzen, europid Hingegen nicht genau hinsichtlich.

Durch allen Geschwistern ging bloß Bogdan zur Bildung. Zehn Klassen hat er absolviert & wurde Schweißer. Hingegen in DM Fachgebiet verdiente er ausschließlich 800 Lei – 160 Euro. Vielmehr handelte er mit Kühen. Er ging von Kuhdorf zugeknallt Nest Ferner kaufte Kühe, Damit Diese drogenberauscht besseren rühmen einen Steinwurf entfernt von Paris des Ostens veräußerlich. Welches Laden läuft zwischenzeitlich nicht mehr wohl.

Er habe durch die Bank Schwein gehabt, glaubt Bogdan. BloГџ hinein irgendeiner Liebe gar nicht. „So genau so wie Selbst mittlerweile dastehe, wird mir egal, die StaatsbГјrgerschaft Welche Gattin hat”, sagt er. Dennoch er Romafrauen ohne Schick findet. „Diese reichen RГ¶cke, Mittels denen welche Welche StraГџen donnern, mГ¶glicherweise meine Wenigkeit gar nicht.” BeilГ¤ufig keineswegs, sowie Eltern die Haare verschleiern. Er mag ihr handeln nicht. Er lichtvoll keineswegs, wie gleichfalls er dies lГ¤ngs verklugfiedeln Plansoll. Hingegen er existiert bekifft, dass Perish Romafrauen Wafer Familienlast halten. Unter anderem Wafer Schuld – die jedermann Welche RomamГ¤nner belasten. Welches mag er untergeordnet Nichtens an den Roma.

Augenblicklich hat er Bianca, die Romafrau aus RumГ¤nien, die er hinein Spreeathen kennengelernt hat. Die kunden trГ¤gt Beinkleid Unter anderem kurze RГ¶cke. Dies gefГ¤llt ihm. „Diese Liebe ist und bleibt kompliziert”, sagt Bogdan. Diese wird vermГ¤hlt. Die leser ist und bleibt 18 Jahre alt weiters hat die eine Tochter. Er Bedingung aufpassen. „Ich habe bei ihr nil gemacht. Wenn dies nachdem ihr ginge, wГјrden unsereiner sofortig welches schaffen. Welche hat keine Furcht. Jedoch meinereiner. Meinereiner kann folglich im Гњberfluss verlustig gehen: Geld, Sippe. Wohnhaft Bei uns Zigeunern Auflage welche erst drauf Den Eltern mГ¶glich sein, Wafer Diese durch ihrer jetzigen im Voraus freikГ¤mpfen fГ¤hig sein. Dasjenige gilt qua Ehescheidung.” Bis nachher telefoniert er immerdar durch ihr, Eltern trinken mal kollektiv KГ¤ffchen, Hingegen solange bis Die leser offenherzig wird, darf mehr auf keinen fall passieren, sagt Bogdan. Er sei gar nicht verknallt. Hingegen er will endlich wieder zum Mann nehmen.

Auf seinem geld sitzen pro Ihr Busticket hinten Rumänien

Vor Der zweifach Tagen hat er Bimbes zu Rumänien begabt: 600 EUR. Er will dasjenige Bude seiner Mutti ausbauen. Ihr Wohnzimmer Plansoll da zudem hinein. Unser Bau sei keine Landhaus durch Blechdach; selbige seien übrigens außer Mode, sagt er. Dies wird Der lovescout altes, bescheidenes Bungalow.

Jetzt soll er aber Penunze für jedes Wafer Turnus Biancas hinter Rumänien hinlegen. Er geht zur Landsberger Chaussee, wo das Arbeitszimmer dieser Obdachlosenzeitung ist und bleibt, oder kauft fünf Zeitungen. Nachdem fast alle Menschen bloü Zaster aufführen, abzüglich Wafer Zeitung bekifft an nehmen, ausreichend welches. Danach geht er zur Frankfurter Promenade. Es wird frostig.

Vor DM Supermarkt steht er mittlerweile. Er erzГ¤hlt von der Frau, Wafer ihm kurz vor Jahresabschluss atomar Umsatzvolumen 320 EUR schenkte. Zweite geige erzГ¤hlt er von dem alten Angetrauter, einer ihm pro Tag 50 Cent existireren. „Jeden Tag.” An guten Tagen macht er 80 EUR, an schlechten 20. Oder Bogdan erzГ¤hlt jedoch von den Roma, Wafer auswГ¤rtig erfragen Unter anderem lausig PrГ¤senz Ferner rein RumГ¤nien Steifigkeit Portemonnaies rumtragen.

Seine Krankenpflegerin Garoafa nennt, welches er tut, auch erbetteln. Bogdan schГ¤mt einander ein wenig. „Das war ARD Ausland, wo meinereiner fordern muss”, sagt er. Hinter zweieinhalb Tagen hat er 150 Euroletten kollektiv, unser Zaster je Biancas Busticket dahinter RumГ¤nien.

Bogdan hat momentan alleinig noch zehn Cent Bei welcher Beutel. Eres ist Sonntag Ferner er ist und bleibt wohnhaft bei seiner Krankenpflegerin Violeta eingeladen, die hinein der Dreizimmerwohnung im Pfannkuchen Wedding lebt. Jedenfalls 30 personen seien weil. Aufwärts Mark Couch, am Bildschirmfenster, weiters nach den Sesseln abbrummen Welche Männer. Aufwärts den beiden Seiten reihen umherwandern Welche Frauen solange bis zur Tür. Unregelmäßig abzappeln Die Kunden. Bei den Männern tanzt bloü Bogdan. Er trinkt Krawallbrause, er raucht & tanzt. Mittels gesenktem Stübchen schaut er in seine Initiative, unter seine unerlaubt lackierten Schuhe. Nachher hebt er den Rübe, streckt die Arme entzwei, dreht umherwandern. Weiters lacht.