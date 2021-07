AsГ­, de tanto preparaciГіn y error, he desarrollado una especie sobre manual sobre la cita a ciega.

Confieso: he tenido mГЎs de 120 citas a ciegas. Llevo casi 20 aГ±os separado y no ha transpirado al parecer soy del prototipo “buen partido” porque cualquier el lapso me llaman colegas, amigas, compaГ±eras de cursillo, sobre pega, primas, tГ­as, conocidas, comГєnmente hembras que conocen an una reciГ©n separada asГ­В­ como desean “colocarla”… y no ha transpirado yo: ВЎacepto maravillado!

Me fascina. Es un privilegio obtener partir con distintas hembras, Igualmente sobre una enorme oportunidad para salirme del chiquito cГ­rculo social profesional o familiar donde podrГ­a dar con a la mujer que he estado tras incansablemente a lo largo de tantos aГ±os. Porque agujero, yo no empleo Tinder, ni otros sitios de citas: las coincidencia decepcionantes, son demasiado obvios asГ­В­ como dirigidos solo a que dos usuarios se encuentren desplazГЎndolo hacia el pelo posean sexo saltГЎndose la etapa sobre la conquista desplazГЎndolo hacia el pelo la seducciГіn. Que serГ­В­a la preferiblemente pieza.

Para partir existe dos reglas claves.

1- La citaciГіn posee que ser recomendada por la fГ©mina u adulto que considere con un mГ­nimo sobre parecer de elecciГіn y que conozca mis gustos, maГ±as, obsesiones e intereses.

2- La “citada” deberГ­a acontecer previamente avisada asГ­В­ como quedar a la espera de mi llamado. Si no serГ­В­a de este modo, nunca me interesa. Ya nunca me banco toda esa hojalata introductoria sobre que tu amiga me hablГі de ti asГ­В­ como me dijo que te llamara, y un generoso etcГ©tera. No. Cuando yo llamo, nunca quiero hablar de quiГ©n soy, sobre en donde salГ­, ni quiГ©n me hablГі sobre la novia. Esa serГ­В­a pega del presentador o presentadora.

3- Durante la reciente llamada es clave. Me indica muchas cosas. En primer sitio mido el entusiasmo en su tono de voz asГ­В­ como en la disponibilidad que tenga sobre salir a lo largo de las prГ­Віximos dГ­as. En caso de que plantea dificultades para las dГ­as viernes o sГЎbado, aunque brinda diferentes opciones, no Existen inconveniente (todo el mundo tenemos eventos, niГ±os, compromisos varios). El hecho de que plantee la fecha alternativa es icono de importancia y tambiГ©n de Г­mpetu. Si escucho una cosa igual que: “este fin de semana es imposible, sin embargo hablemos en la semana”, no la vuelvo an atraer. Ese “hablemos” implicarГЎ que te chuteen de el martes para el viernes, aunque aun mismamente, por confirmar, lo que por evidente no sucederГЎ y ella reiterarГЎ el fecha viernes la periodo inicial: “hablemos en la semana”. AmbigГјedad que goza de una sola razГіn: estГЎ ocupada en una relaciГіn que estГЎ dГ©bil en las inicios o tГ©rminos y estГЎ mirando otras alternativas, sin decisiГіn.

4- Creo firmemente en las jueves o viernes. Son los mejores dГ­as porque dejan el sГЎbado de intentar la vuelta inmediata si se da el flechazo o bien, permite el eventual refrigerio del domingo si es que ella estГЎ falto las niГ±os ese fin de semana.

5- La conversaciГіn nunca debe acontecer extremadamente larga. Nunca soy un gigantesco conversador telefГіnico y creo que puede ser un poco “latero” contarle por telГ©fono mi vida a alguien que no conozco. Durante la reciente conversaciГіn, ni tan corta ni tan larga. Canchero, simpГЎtico, falto presionar con que la cita a ciegas serГЎ de una gran trascendencia. Averiguar quГ© hace, en quГ© lugar trabaja, por dГіnde serГ­В­a amiga sobre mi prima… desplazГЎndolo hacia el pelo debido a estГЎ. CompГЎrteme tu direcciГіn asГ­В­ como: ВЎhasta el viernes!

6- ninguna cosa sobre mandarle mensajes por Whatsapp luego sobre esa primera charla con emoticones o frases divertidas. Cuando me mandan esas latas, me desmotivo plenamente. Pienso que la mina se va an acerca de producir, que ninguna persona la ha invitado permite siglos asГ­В­ como que se hiperventilГі desplazГЎndolo hacia el pelo que por tanto serГ­В­a mala, serГ­В­a loca, o ambas.

7- nunca creo principalmente en las fotos que publican en Twitter. Son las mejores fotos que jamás en la vida volvieron a tener, esas que representan menor permanencia, menos canas, menor kilos, menor arrugas… Es más, no veo ninguna foto en internet porque conozco que sólo me decepcionaré con el envase real.