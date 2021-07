BenГє un ingenio FantГЎstico, en una cita

El cantante colombiano BenГє, presenta su nuevo simple ВґCГєrameВґ, sencillo que realiza con Icon Music, algunos que han llegado a trabajar con artistas como Manuel Turizo, Maluma, vivienda 21, Feid y J Balvin.

La canciГіn ВґCГєrameВґ serГ­В­a un simple con bastantes ritmos latinos especialmente entre el pop desplazГЎndolo hacia el pelo lo urbano la composiciГіn que estГЎ siendo disposiciГіn a grado mundial, el mensaje de esta canciГіn es la ocasiГіn en el que la pareja nunca puede estar cercano, la distancia es el primer impedimento, un himno para esas relaciones que se terminaron debido a lo que se reside a grado mundial, la pandemia ha sido el obstГЎculo para que el amor sobre bastantes se distanciara e inclusive terminara, mismamente que BenГє le canta a ese sentimiento de exiliar aquella cristiano que debido a nunca puedes tener, el anhelo sobre intentar tener exactamente lo sobre antiguamente.

El video se grabГі en la localidad sobre Los ГЃngeles y fue dirigido por Alberto GonzГЎlez y no ha transpirado Mokana Films, en la entrega audiovisual se percibe al cantante con la patrГіn entretanto representan los excelentes instantes sobre la comunicaciГіn, en medio sobre demasiada elegancia, sensualidad y la paz desplazГЎndolo hacia el pelo tranquilidad que el color blanco produce, logran plasmar lo bonito de estar con una cristiano enamorada.

BenГє serГ­В­a excesivamente activo en sus pГ­ВЎginas sociales, en especialmente en TikTok, a donde cuenta con mГЎs de 58.9K, algunos que lo siguen por su ingenio musical desplazГЎndolo hacia el pelo a su oportunidad por la creatividad que goza de para interpretar, componer, crear mГєsica y buenas ideas, desde Ahora es un actor respaldado por la agrupaciГіn chocoana, ChocQuibtown, algunos que creen en el gigantesco talento de el joven colombiano.

MГєsica

24 abril, 2021

ВґCumbia a la genteВґ lo nuevo sobre Guaynaa y Los ГЎngeles azules.

Lo nuevo de el puertorriqueГ±o, la cumbia.

La cumbia se abre campo cada ocasiГіn con mГЎs notoriedad a grado mundial desplazГЎndolo hacia el pelo En Caso De Que Existen una agrupaciГіn que permite cantar este sonido, son la agrupaciГіn mexicana las ГЃngeles Azules, quienes se unen al puertorriqueГ±o Guaynaa.

ВґCumbia a la genteВґ serГ­В­a la novedosa colaboraciГіn con un ruido diferente, Гєnico desplazГЎndolo hacia el pelo poderoso, buscando satisfacer con este ritmo sobre alegrГ­a una desarrollo desplazГЎndolo hacia el pelo llevarla ante los ojos sobre muchos otros lugares que requieren escaso a poquito aceptar el valor culturalmente de la Cumbia.

ВґEste aГ±o he trabajado excesivamente duro para inspeccionar diferentes clases sobre mГєsica y no ha transpirado sonidos. Habiendo sido fan de Los ГЃngeles Azules desde que era un nene, siempre fue un sueГ±o de mГ­ lograr colaborar con ellos. PasГ© un lapso fantГЎstico datingmentor.org/es/secret-benefits-review/ armando esta canciГіn asГ­В­ como creando el video. Me encantarГ­В­a realice que todos quieran levantarse asГ­В­ como bailarВґ, deliberadamente Guaynaa.

El video goza de al completo el color y no ha transpirado Modalidad propio sobre cada uno de los integrantes sobre la colaboraciГіn, grabado en un hipermercado con el estilo fresquito, mozo, asГ­В­ como moderno de Guaynaa, pero por otro lado las ГЃngeles Azules, se destacan por esa ceremonia de su ritmo caracterГ­stico, un simple que promete llegar a ser en la de estas mГЎs exitosas de este anualidad.

En Algunos de los fragmentos sobre la canciГіn incluso se destaca Algunos de los licores mГЎs representativos sobre Colombia ВґQue le den cumbia a los consumidores un poquito sobre aguardiente Con El Fin De conseguir las cargas de la genteВґ, el joven cГіmico quien vive un bastante buen segundo musical, quiso hacerle desplazГЎndolo hacia el pelo rendirle un lindo homenaje a la mГєsica mexicana asГ­В­ como su hГЎbito.

Bienestar

24 abril, 2021

ВЎNo le temas a las pantalones sobre tiro alto!

Jeans, leggins asГ­В­ como faldas, Гєsalas segГєn tu torso.

Nunca necesitas tener las medidas perfectas para usar prendas de tiro elevado, lo principal y no ha transpirado mГЎs importante serГ­В­a amar tu torso y interpretar que nunca todo estГЎ diseГ±ado par quedarte bien.

Las hembras altas deben una utilidad no Гєnicamente en las centГ­metros sobre mГЎs, Asimismo las prendas Acostumbran A lucirles con mГЎs capacidad, cuando eres elevada al completo lo ancho, extenso y no ha transpirado enorme te quedarГЎ bien, sin embargo no podrГЎs utilizar bastantes tacones o botas altas, te sentirГЎs aГєn mГЎs enorme sobre lo que eres.

Los usuarios bajitas deberГ­В­an utilizar ropa que sea pegada al cadГЎver con el fin de que visualmente se van mГЎs estilizadas, es trascendente que si quieren utilizar prendas anchas algo en su outfit pudiese ir adherido.

EnfoquГ©monos Hoy en las pantalones de tiro largo, en otras palabras esos que van desde tu abdomen, es fundamental que uses prendas cortas igual que ombligueros, crop tops, blusas o camisas cortas, en particular si eres bajita, En Caso De Que serГ­В­a un jean puedes jugar con las colores, en general En Caso De Que estГЎs en un ambiente acogedor, las colores fuertes te harГЎn encalar increГ­ble, No obstante En Caso De Que estГЎs en climas mГЎs frГ­os estГЎ bien, Hay sacos cuello tortuga que son cortos asГ­В­ como se verГЎ una tiendo estupendo, los colores oscuros lucirГЎn muy bien de el frГ­o.

Faldas que son sobre tiro esplendido, es parecido, te recomendamos que En Caso De Que eres bajita, uses faltas que sean bastante pegadas, cuando son anchas desplazГЎndolo hacia el pelo poseen cortes variados, harГЎn que te veas con mГЎs volumen, aunque va a depender de ti asГ­В­ como tu temperamento, intГ©ntalo desplazГЎndolo hacia el pelo poco an escaso tГє misma entenderГЎs que te queda bien.

Los leggins son estupendos Con El Fin De cualquier lapso, Гєnicamente asegГєrate que no te marquen desplazГЎndolo hacia el pelo te hagan apreciar incГіmoda, eso va a depender mucho del material sobre tu prenda.

En este caso cuando usas leggins puedes utilizar prendas largas o cortas, en el caso de estas largas, puedes en la zona sobre delante meter un poco de el saco, blusa o blusГіn asГ­В­ como dejar que la zona de antes En Caso De Que quede generoso, unos tenis blancos todo el tiempo serГЎ una forma sobria para tu outfit.

Generalmente cuando usas prendas que van en lo alto sobre tu talle, debes intentar usar chaquetas o sacos que sean de verano En Caso De Que lo que buscas podrГ­В­a ser algo sobre tu figura se mire, aunque si eres un Modalidad mГЎs r lo ancho nunca te disgustarГЎ.

Aunque la actualidad hablГ© de la maneras, lo que importa serГ­В­a cГіmo individuos tu cuerpo desplazГЎndolo hacia el pelo la convicciГіn que sientas tГє.