36 domande durante incapricciarsi sopra 45 minuti

Nel 1997 lo psicologo Arthur Aron e i suoi colleghi publicarono un esame sul Personality and Social Psychology Bulletin perché si intitolava “Experimental Generation of Interpersonal Closeness” (prodotto empirico di intimità interpersonale).

Volevano mostrare dato che fosse verosimile fare un testo contraffatto, “da laboratorio”, durante cui due sconosciuti potessero unire con loro e organizzare un’amicizia profonda, o perfino un racconto appassionato, sopra escluso di un’ora. Organizzarono una serie di esperimenti mediante alcune coppie di persone che non si conoscevano. Funzionava almeno: i coppia volontari entravano per una locale vuota, e si sedevano uno di viso all’altro e cominciavano verso soddisfare verso una elenco di 36 domande, fornita da Aron. Arrivati con deposito alla stringa, i volontari dovevano guardarsi negli occhi in quattro minuti. La arco dell’incontro non doveva vincere i 45 minuti. Le domande sono queste:

1. Chi vorresti ricevere appena anfitrione verso pranzo serale, se potessi designare frammezzo a tutte le persone al ambiente? 2. Ti piacerebbe essere illustre? Per giacché avvenimento? 3. Ti capita giammai di verificare esso perché devi manifestare PRECEDENTEMENTE di comporre una telefonata? Ragione? 4. Com’è un anniversario “perfetto”, aiutante te? 5. Quand’è l’ultima cambiamento perché hai cantato fra te e te? E parte anteriore verso qualcun seguente? 6. dato che tu avessi la potere di divertirsi astuto a 90 anni mantenendo la pensiero o il corpo di un trentenne durante gli ultimi 60 anni della tua persona, che razza di sceglieresti in mezzo a i due? 7. Hai un sensazione segreto sul modo durante cui morirai? 8. Elenca tre cose affinché tu e il tuo socio sembra abbiate durante familiare. 9. in quali cose della tua cintura ti senti più fortunato/grato? 10. Se tu potessi migliorare alcune cose del modo per cui sei ceto maturato, che razza di sarebbe? 11. Prenditi quattro minuti e racconta al tuo convivente la storia della tua attività il ancora plausibile per minuzia. 12. dato che potessi svegliarti avvenire avendo appreso una peculiarità oppure un’abilità , che razza di sarebbe?

13. Dato che potessi vedere sopra una cerchia di lente la veridicitГ sopra te identico, la tua vitalitГ , il destino o ogni altra bene, perchГ© affare vorresti conoscere? 14. C’è alcune cose in quanto sogni di eleggere da alquanto tempo? PerchГ© non l’hai atto? 15. Qual ГЁ il mira con l’aggiunta di celebre cosicchГ© hai raggiunto nella tua cintura, ovvero il tuo con l’aggiunta di grande conseguenza? 16. Quali sono le cose sito incontri animali affinchГ© attraverso te contano di piuttosto in un racconto di alleanza? 17. Qual ГЁ il tuo documento oltre a gradevole? 18. Qual ГЁ il tuo memoria peggio? 19. Se tu sapessi affinchГ© nel giro di un anno a bruciapelo morirai, cambieresti una cosa del metodo in cui stai vivendo? Fine? 20. AffinchГ© avvenimento significa l’amicizia durante te? 21. CosicchГ© indicazione hanno nella tua vita l’amore e l’affetto? 22. Elencate alternandovi cinque caratteristiche positive dell’altro. 23. Hai un legame stretto con la tua classe? Pensi in quanto la tua infanzia non solo stata piГ№ adatto della media? 24. In quanto racconto hai unitamente tua genitrice?

25. Ognuno dica tre frasi con il “noi”.

in dimostrazione: “Siamo tutti e due in questa stanza e ci sentiamo…” 26. Completa questa frase: “Vorrei sentire taluno unitamente cui poter condividere…” 27. Spiega al tuo convivente le cose di te affinchГ© sarebbe prestigioso affinchГ© sapesse, dato che diventaste tanto amici 28. Di’ al tuo fidanzato in quanto atto ti piace di lui/lei; sii parecchio onesto/a, e di’ ed cose cosicchГ© mediante gamma non diresti per una uomo perchГ© hai appena imparato 29. Racconta un episodio imbarazzante della tua vita. 30. Dal momento che ГЁ stata l’ultima acrobazia cosicchГ© hai ricordato di fronte verso un’altra individuo? E da solo/a? 31. Di’ al tuo convivente un po’ di soldi cosicchГ© in passato ti piace di lui/lei. 32. Qual ГЁ – qualora esiste – l’argomento circa cui non si puГІ trastullarsi, attraverso te? 33. Qualora tu stasera morissi in assenza di poter piuttosto segnalare mediante nessuno, qual ГЁ la bene che rimpiangeresti di non aver massima verso personaggio? PerchГ© non gliel’hai al momento detta? 34. La tua dimora prende esaltazione, con interiormente incluso esso in quanto possiedi. Poi aver salvato le persone affinchГ© ami e gli animali, hai il etГ a causa di adattarsi un’ultima tragitto interno e dare cammino un abbandonato cosa. Come sarebbe? fine? 35. Qual ГЁ il socio della tua gruppo la cui trapasso ti colpirebbe di piuttosto? PerchГ©? 36. Parla di un tuo pensiero riservato e chiedi al amante un riunione circa che lui ovverosia lei affronterebbe codesto dubbio. Chiedigli anche di descriverti modo gli sembra in quanto tu ti senta adempimento al dubbio di cui hai eletto di conversare.

La elenco di domande ГЁ piuttosto famosa, fine coppia dei volontari si sono sposati sei mesi poi l’esperimento, e tutti gli estranei partecipanti, addirittura nell’eventualitГ che non si sono adeguatamente innamorati, ammettono di essersi sentiti assai vicini alla persona per mezzo di cui avevano condiviso il incontro. Dell’esperimento di Aron si ГЁ riparlato negli ultimi giorni fine ne ha messaggio sulla elenco “Modern Love” del New York Times la scrittrice e accademica Mandy Len Catron. Catron racconta di aver accaduto l’esperimento per davanti individuo, piegando un po’ le condizioni di officina alle sue esigenze: un caffГЁ piuttosto di una locale vuota, un collega anzichГ© di un preciso oscuro. A pochi giorni di tratto ci ha provato anche un cronista del Guardian.

Funziona? Catron racconta la sua gala nel sfumatura e appresso ammette che sГ¬, attraverso lei e il collega l’esperimento ha funzionato, e sottolinea che ancor con l’aggiunta di delle domande, il secondo perchГ© li ha veramente avvicinati ГЁ ceto esso mediante cui si sono guardati negli occhi in pace. Il cronista del Guardian invece racconta affinchГ© fra lui e la sua collaboratore non ГЁ cominciato lo uguale qualitГ di relazione (non si sono innamorati, finalmente), perГІ dice cosicchГ© c’è condizione un secondo assai febbrile durante cui ha “visto” semplice la donna di servizio giacchГ© lo aveva accompagnato, e ha come pensato affinchГ© fosse fattibile: accertamento affinchГ© si ГЁ creata una aspetto di familiaritГ tra loro, in quanto etГ il fedele fine dell’esperimento.