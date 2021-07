NГєcleo sobre Justicia Penal David L. Moss (Tulsa, OK)

En hookupwebsites.org/es/spiritual-singles-review caso de que usted precisa informaciГіn en un detenido que estГЎ alojado en este foco de detenciГіn, puede cautivar al (918) 596-8910, 24 horas al dГ­a. Cuando usted llame, por favor tenga lista toda la noticia biogrГЎfica del detenido, incluyendo el sustantivo asГ­ como apellidos compuestos o cualquier alias que Г©l o la novia utilice, data y paГ­s de alumbramiento.

Las detenidos nunca podrán percibir llamadas telefónicas. Si usted necesita contactarse con un detenido de dejar un mensaje urgente, debe cautivar al (918) 596-8910 y no ha transpirado dejar el nombre integro del detenido, el Número sobre extranjero (A-Number), su sustantivo y no ha transpirado su nº sobre teléfono. Se le dará el mensaje al detenido.

Estacionamiento: El estacionamiento estГЎ ubicado en cara de el cГ­rculo.

​Accesibilidad de Individuos con Discapacidades: Esta instalación nunca discrimina por motivos de discapacidad desplazándolo hacia el pelo le provee a las detenidos adaptaciones relacionadas con discapacidades, Conforme sea necesario, Con El Fin De dejar comunicación a las programas desplazándolo hacia el pelo tareas.

NГєmero sobre telГ©fono principal de el centro: (918) 596-8910

Cantidad sobre telГ©fono principal de la sucursal: (405) 219-3199

Tribunal de InmigraciГіn

De documentaciГіn en un asunto relacionado con el Tribunal de InmigraciГіn, puede cautivar al 1-800-898-7180 Con El Fin De comunicarse con ellos directamente. Todas las solicitudes, incluyendo la solicitud para alivio de remociГіn, que el magistrado de inmigraciГіn precisa tienen que ser presentadas sin intermediarios en el tribunal de inmigraciГіn.

Asamblea sobre Apelaciones de InmigraciГіn (BIA)

Con el fin de referencia acerca de un asunto relacionado con la Junta de Apelaciones sobre InmigraciГіn (BIA), puede cautivar al (703) 605-1007 a donde puede cobrar referencia automatizada o hablar con un representante durante el horario de trabajo.

De conseguir la listado sobre representantes legales que ofrecen servicios gratuitos a grado nacional que pueden ayudarlo, pulse el enlace.

De pagar un Bono de dedicaciГіn

Las bonos de dedicaciГіn se emiten cuando una humano ha sido tomada escaso la custodia de ICE desplazГЎndolo hacia el pelo puesta en procedimientos de deportaciГіn entretanto estГЎ en las EEUU. La humano que paga el bono deberГ­a exponer la demostraciГіn de identidad valida (identificaciГіn con foto emitida por el gobierno, pasaporte, identificaciГіn militar, postal LPR, licencia de manejar, etc.). Esta humano (el deudor) serГ­a responsable sobre avalar que el extranjero se actual ante un formal o representante sobre esta agencia invariablemente que se solicite.

Los bonos de extranjeros detenidos por ICE podrГ­an pagarse en las oficinas sobre aceptaciГіn de bonos de ICE ERO en todo el paГ­s, de lunes a viernes (salvo dГ­as feriados) dentro de las 9 a.m. desplazГЎndolo hacia el pelo las 3 p.m., hora local. Con el fin de adquirir una relaciГіn de las oficinas de aceptaciГіn sobre bonos sobre ICE ERO mГЎs cercanas an usted o de conseguir referencia en bonos, lleve a cabo clic acГЎ. Debe tener el apellido de el detenido y no ha transpirado el nГєmero sobre registro del extranjero antiguamente de cautivar. Clases aceptables sobre pago para retribuir un bono son giros postales, cheques sobre caja o cheques certificados. En todos los bonos de $10,000 o mГЎs, el Гєnico mГ©todo de remuneraciГіn aceptado serГ­a un separado cheque sobre caja o cheque certificado. Deben hacerse pagaderos a “U.S. Department of Homeland Security” o “Immigration and Customs Enforcement.”

Visitas sobre Familiares asГ­ como Colegas

Las martes, jueves y sábados: 8 a.m. – 9:30 p.m.Las unidades F17, F18, F22, J1, J2, J5, J6, J9, J10, desplazándolo hacia el pelo J14

Las miércoles, viernes desplazándolo hacia el pelo domingos: 8 a.m. – 9:30 p.m.Las unidades F19, F20, F24, J3, J4, J7, J8, J11, J12 desplazándolo hacia el pelo J16

Con el fin de referencia en que serГ­a la unidad de casa de el detenido en este nГєcleo llame al (918) 596-8910, 24 horas al aniversario.

Con el fin de tener suficiente tiempo de ocurrir por el control de seguridad, todos las visitantes deben regresar 45 minutos antes sobre la hora programada Con El Fin De la cita.

Para entrar al nГєcleo sobre detenciГіn, se le necesita al visitante un documento de identidad emitido por el gobierno.

Las visitas tendrГЎn un lapso extremo de 30 min..

Las menores sobre perduraciГіn que estГ©n visitando el cГ­rculo sobre detenciГіn deberГЎn permanecer acompaГ±ados por un guardiГЎn adulto (mayor sobre 18 aГ±os de vida), en la sala sobre cita o en todo una diferente campo de acciГіn.

Visitas sobre Abogados

Las representantes legales sobre los detenidos estГЎn autorizados Con El Fin De visitar a las clientes durante las siguientes horas:

Todos las días: 6 a.m – 11 p.m.

La relaciГіn de organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos serГЎ fijada en todas las unidades sobre casa de los detenidos desplazГЎndolo hacia el pelo en ГЎreas apropiadas. La relaciГіn serГЎ actualizada cada 3 meses. SerГ­a seriedad del detenido En Caso De Que desea contactar a un agente o asistente legal de esas organismos Con El Fin De pretender la cita.

Visitas de Funcionarios

Los funcionarios consulares podrГ­an reunirse con las conciudadanos detenidos a todo hora. Se recomiende que anticipadamente se hagan los arreglos con el Supervisor sobre DeportaciГіn y no ha transpirado que las funcionarios consulares traigan las credenciales autorizadas cuando entren al centro sobre detenciГіn. El nГєmero sobre telГ©fono sobre comunicaciГіn de el Supervisor sobre DeportaciГіn sobre ICE encargado del foco serГ­a (918) 830-0607.

Visitas con un ClГ©rigo

Un clГ©rigo puede visitar a las detenidos a cualquier hora, No obstante debe sobre elaborar arreglos por aventajado con la agencia de el CapellГЎn al (918) 596-8972.

Restricciones para las Visitas