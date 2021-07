Igual que puedo saber si sigo enamorada de mi novio?

Hola a la totalidad de estoy pasando por un segundo muy duro.despues de 3 aГ±os sobre relacion con mi novio,hoy he tomado la decisiГіn de tomarme un tiempo para reflexionar.Yo le quiero muchisimo,y el a mi todabia mas,es un menudo excelente y se desvive por mi,pero a veces pienso q lo q siento por el separado serГ­В­a cariГ±o,como el q puedes sentir por un amigo,ya no se si estoy enamorada,no existe pasion,atraccion fisica. Nunca me Pienso mi vida desprovisto el,pero no se En Caso De Que es pq efectivamente le quiero o pq le necesito,ya q el serГ­В­a mi gran asiento,esta ahi continuamente q le necesito,incondicionalmente. me gustaria conocer En Caso De Que alguna de vosotras esta pasando o ha ayer por esta situacion. Debido desplazГЎndolo hacia el pelo besos

SerГ­В­a normalEn las primeras epocas de una ralacion, serГ­В­a normal sentir esa pasion, ese nunca se que, esa sensacion vertiginosa en el cadГЎver. sin embargo cari, eso ocurre, se va, y despues de 3 aГ±os, serГ­В­a maravillosamente normal que no este alli. La relacion ocurre a un segundo estado, que todavia no es el ultimo, sin embargo En Caso De Que serГ­В­a distinta. Por lo tanto tienes que ver si existe apego penetrante, En Caso De Que te ves con el el porvenir (ya has expresado que si), En Caso De Que te reporta felicidad, aun falto tener esa sensacion. si serГ­В­a asi, entonces deberГ­as seguir asГ­В­ como formalizar, En caso de que lo es, es la ocasiГіn sobre acabar con la relacion.En mi opinion, has canviado de estado en tu relacion, hoy por hoy, estas preparada Con El Fin De vivir en ese estado, eres oportuno en el. si no es asi, entonces quizas es el momento sobre dar paso a diferentes relaciones. Quizas nunca estas preparada de una relacion definitiva todavia. quien conoce, Гєnico tu.En conclusion, que nunca sientas igual nunca desea declarar que huviese acabado sino que ha evolucionado, va a depender al completo sobre En Caso De Que estas conforme con la evolucion.Un besazosinceramente

Lo mejorlo preferiblemente es separarte un tiempecito Con El Fin De saber si ciertamente lo te gustarГ­a sobre verdad

A mГ­ me pasa lo mismoEstoy en tu misma etapa. Aunque llevo sГіlo 8 meses desplazГЎndolo hacia el pelo vГ­В­a con mi enamorado me pasa igual que a ti (nos hemos observado a cotidiano). Puede que la rutina exista influido, o la precaria circunstancia laboral. Determinados dГ­as dudo sobre si lo deseo igual que debe tratar a mi pareja o si lo deseo igual que un amigo. Como alma, serГ­В­a maravillosa, no he conocido a nadie igual que el novio, y le tengo un estima inmenso, aunque no conozco si eso serГ­В­a razonable para conservar esta contacto en el maГ±ana. Permite un par de horas le he contado mis dudas, desplazГЎndolo hacia el pelo el novio me ha expresado que no tiene ninguna cuestiГіn sobre su apego por mГ­ y que estГЎ enamorado sobre mГ­, sin embargo que si no lo quiero, debo decirlo asГ­В­ como asumirlo, asГ­В­ como que aunque a Г©l le duela, lo acatarГЎ. Le ha afectado demasiado. Me ha citado que si necesito tiempo, que me lo tome. Yo en realidad sГ© que nunca lo voy a dejar.

