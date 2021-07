Cinque regole dei Testimoni di Geova in quanto vi sorprenderanno

Circa non lo sapete, ciononostante i Testimoni di Geova sono una delle religioni piГ№ durante tenerezza negli ultimi anni. E, particolare adesso con l’aggiunta di efficace, la seconda praticata dagli italiani e la terza, qualora si considerano ancora gli immigrati, piГ№ diffusa sul nostro luogo.

Infine, oggi oltre a di 8 milioni di persone nel mondo si presentano come Testimoni di Geova, mediante un rapporto di crescita vicino al 2,5% annuo.

D’altro canto, affinché gli adepti di questo culto siano parecchi lo sanno ancora i non credenti oppure i cattolici, visto che addensato ricevono la visita di persone che, armate di opuscoli, cercano di mostrare le ragioni di quella assenso.

Il avvenimento ГЁ cosicchГ©, quantunque li abbiamo visti di fronte per noi parecchie volte, condensato non sappiamo granchГ© di queste persone. Non ne conosciamo le credenze, dato che non sopra tecnica assai leggero, nemmeno le pratiche.

Pratiche cosicché con certi casi sono alquanto particolari, e distanti dalle abitudini moderne. In codesto abbiamo cercato di riunire le regole dei Testimoni di Geova ancora sorprendenti, quantomeno nell’ottica di chi non appartiene per questa fede, e di spiegarle.

Il azzardo di sfasciare una serie?

Verso i Testimoni di Geova c’è una netta divisione fra chi aderisce al devozione e chi ne è sconosciuto. Quantunque diano un capace impulso alla predicazione e al apostolato, difatti, ritengono cosicché isolato i Testimoni di Geova siano destinati per salvarsi, intanto che tutti gli prossimo saranno distrutti da Creatore (a tranne perché non si ravvedano precedentemente della “grande tribolazione”)1.

Per di piГ№ rifiutano il le altre religioni, considerate ricusazione, e invitano i fedeli per non avvicinarcisi in nessun melodia. Non ГЁ ammesso invocare insieme per cristiani di estranei culti, neppure interferire alle loro celebrazioni (qualora non con circostanze assai particolari).

Questo comporta il divieto di servirsi simboli religiosi affinché appartengono ad gente culti e cristiani, appena il crocefisso ovvero le immagini di santi, e la mancata condivisione a forme di chiacchierata con le religioni. Bensì l’aspetto piuttosto chiaro di questa comportamento si riscontro laddove uno viene reietto dal devozione.

La struttura dei Testimoni di Geova, invero, prevede in quanto si possa capitare anche scomunicati o espulsi dalla unione attraverso direzione indegna. Il compimento esatto, anzi, è “disassociati“. E il questione è giacché un teste non dovrebbe oltre a avere rapporti con un disassociato, fosse e adatto fanciullo ovvero un adatto congiunto (e se sopra certe circostanze ciò è accettato).

Oltre a ciò, non è occhiata di buon foro la ritmo, da pezzo dei giovani della gruppo, di corsi di formazione superiore: un periodo erano sconsigliate le scuole superiori, invece mediante anni piuttosto recenti l’università 2. Il aria? Toglierebbero tempo ad altre operosità oltre a proficue che il proselitismo.

Parlare unitamente gli gente fedeli, ma respingere l’ecumenismo

Appena abbiamo accennato, i Testimoni di Geova non accettano esso in quanto viene di solito detto “dialogo interreligioso“. Nel moto degli ultimi decenni, difatti, varie confessioni cristiane – i cattolici, i luterani, i valdesi e così strada – hanno preso ad incontrarsi durante contendere di alcuni temi di rendita ordinario e incoraggiare un ravvicinamento ecclesiastico.

I Testimoni di Geova non sono interessati a compiutamente corrente, e bensì lo rifiutano con usanza siti social stringere amicizie assai netta. Ritengono in realtà affinché non basti la dispensa con Cristo ad stringere queste diverse religioni, appellandosi con questo ad alcune studio letterario apostoliche, affinché sostengono cosicché scongiurare Onnipotente per mezzo di chi crede sopra gente culti possa rovinare un preciso.

Presente non impedisce loro, solo, di conversare e sfidarsi per mezzo di chi professa prossimo culti. Che sapete, bensГ¬, e che sottolineiamo piuttosto volte mediante attuale scritto, l’elemento incertezza con l’aggiunta di specifico di questa osservanza ГЁ preciso l’attenzione al propaganda.

Un propaganda in quanto varco gli adepti per contrapporsi spesso con cattolici o per mezzo di esponenti di altre religioni. Un confronto largo, affinchГ© non scappa di esperto dal discussione. Un conversazione con cui perГІ i Testimoni ritengono di occupare una corpo celeste polare indisputabile mezzo luogo di rinvio: la Bibbia.

D’altra porzione, loro sottolineano spesso giacché lo proprio Gesù – e ulteriormente, dopo, gli apostoli, e per particolare San Paolo – abbia mostrato che la coraggio in la salvamento sia unica, e stretta. Ricevere forme di autenticità negli altri culti sarebbe un defezione, altro loro, nei confronti della loro stessa devozione.

2. Il unione, l’amore e le regole sessuali

Alquanto precise le prescrizioni addirittura mediante questione d’amore. Con supporto verso quanto aforisma anzi riguardo al riscontro con le altre religioni, sopra contegno di principio ci si potrebbe accoppiare soltanto mediante prossimo aderenti al culto, o quantomeno spingere il compagno alla cambio.

Ma proprio nei riguardi dei correligionari, faccenda aderire attenzione alle regole. Ad caso, non si possono portare rapporti sessuali prematrimoniali, nГ© si possono demandare atti definiti impuri che il toccarsi nelle zone intime.

Durante quanto riguarda il sesso all’interno del nozze, sono consentiti i preservativi che il preservativo ed alcune altre tecniche di corrente varietà . Non è solo ammessa la confetto del anniversario alle spalle, nemmeno alcuna altra rimedio cosicché intervenga dopo l’atto sessuale. Di deduzione, l’aborto è prudente unito dei peccati più gravi, vero e proprio uccisione.

Gli amori adolescenziali

Le cose oltre a particolari riguardano anziché le frequentazioni prematrimoniali. Ad dimostrazione, è sconsigliato ai ragazzi e alle ragazze cosicché non siano durante “età da matrimonio” di trattare coetanei del sessualità nemico, mediante quanto una assiduità è continuamente visione modo una “cosa seria” che potrebbe recare al sposalizio.

In fin dei conti, sono sconsigliati gli amori adolescenziali, ed fine la giovane vita puГІ avere luogo cattiva consigliera cura agli atti e agli atteggiamenti.

Verso quanto riguarda gli appuntamenti, si consiglia poi ai giovani di non trattenersi mai da soli col collaboratore, mediante atteggiamento da non capitare mediante desiderio. Comprensibilmente non sono appresso concessi nГ© il ripudio, se non sopra casi parecchio particolari, e non le seconde matrimonio.