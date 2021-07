ВїEres un o la sapiosexual en una citas?

Consultorio de sexo

En la colectividad en donde la tecnologГ­a y no ha transpirado las pГ­ВЎginas sociales se encuentran en primer tГ©rmino, esta clase sobre atracciones crecen

En la sociedad a donde nos mensajeamos constantemente desplazГЎndolo hacia el pelo nos seducimos con la narraciГіn, se evidencian mГЎs sapiosexuales

PeopleImages / Getty Images

Hola. Estoy saliendo con una chica permite un par de meses. La conocГ­ igual que amiga aunque JamГ­ВЎs me habГ­a planteado nada con ella por motivo de que no es mi prototipo fГ­sicamente. Sin embargo al irnos conociendo he conectado a bastantes niveles con la novia, desplazГЎndolo hacia el pelo cada oportunidad la veo mГЎs atractiva. Mis amigos me dicen que me estoy equivocando, aunque creo que me encanta. ВїEstoy haciendo alguna cosa mal? Saludos.

Sapiosexual. Ese el pensamiento que se utiliza Con El Fin De referirnos al hecho de advertir espectГЎculo sexual y no ha transpirado deseo por la inteligencia o por las cualidades Г©ticos sobre una cristiano. Conozcamos o nunca el tГ©rmino de sapiosexual, el concepto nunca es nuevo; esta distracciГіn siempre ha habido. Como ejemplos clГЎsicos poseemos el estudiante que se siente atraГ­do por las conocimientos de el monitor o profesora, el afГЎn hacia gente sobre mГЎs permanencia, etcГ©tera.

No obstante serГ­В­a cierto que, Hoy En DГ­a, en una comunidad donde la ciencia y las pГ­ВЎginas sociales se encuentran en primer tГ©rmino, esta clase de atracciones crecen desplazГЎndolo hacia el pelo son mГЎs evidentes. En seguida nos conocemos por mediaciГ­Віn de la termino escrita, short a travГ©s de mensajes y no ha transpirado seducimos con la narrativa.

La distracciГіn por individuos sobre mГЎs permanencia asГ­В­ como mГЎs conocimiento nunca serГ­В­a un fenГіmeno nuevo

praetorianphoto / Getty Images

ВїQuienes son las sapiosexuales?

Los sapiosexuales muestran una necesidad mГЎs intelectual, buscan por mediaciГ­Віn de la conversaciГіn novedosas experiencias y estГ­mulos, se sienten enriquecidos con nuevos conocimientos, que comparten con el otro obteniendo consecuentemente seguridad, estabilidad asГ­В­ como cierta admiraciГіn. Esto nunca quiere declarar que el sapiosexual nunca tenga en cuenta otros enfoques, como el corporal o la identidad de el otro, sino que prioriza o se siente mГЎs atraГ­do por la parte intelectual de la otra humano.

Se dice que las hembras son mГЎs sapiosexuales que los varones, ya que poseemos diferentes cerebros. Los varones se estimulan mГЎs como consecuencia de la vista, por tanto, a travГ©s del corporal. En cambio las mujeres requieren otros estГ­mulos, estando el audiciГіn Algunos de los principales. AsГ­ que por mediaciГ­Віn de la chГЎchara las conocimientos sobre un varГіn acostumbran an acarrear entretenimiento sexual.

Distintas inteligencias

Cuando short de inteligencia creemos que tiene que ver con esa inteligencia relacionada con el conocimientos, la referencia, la desarrollo que posee la ser. Sin embargo existen muchas otras inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia emocional, relacionada con la administraciГіn sobre sentimientos, sobre emociones, autoconocimiento, empatГ­a, etcГ©tera.

Aunque Asimismo estГЎ la inteligencia social, aquella observable en las interrelaciones, el saber permanecer, el ser extrovertido, tener significado de humor, saber ganarte a los consumidores, dentro de otros trazos. Finalmente encontramos la inteligencia sexual asГ­В­ como erГіtica, aquel entretenimiento sensual que uno sabe crear y despertar al otro potenciando el afГЎn asГ­В­ como la seducciГіn.

La inteligencia social y no ha transpirado el sentido de el humor ademГЎs atraen y seducen a las sapiosexuales

Magdevski / Getty Images/iStockphoto

Recordemos que el principal y no ha transpirado gran entraГ±a sexual es nuestro cerebro. Por lo tanto, cualesquiera de todas estas inteligencias comentadas podrГ­В­an despertar la fuerte distracciГіn hacia el otro y no ha transpirado convertirnos en sapiosexuales.

ВїCuГЎndo Se Muestra este tipo sobre distracciГіn?

Todos conocemos que la atracciГіn mГЎs conocida es la fГ­sica, y la quГ­mica que se inicia en el primer comunicaciГ­Віn con alguien, al primer instante sobre ver al otro kinkyads registro, de tener la primera interacciГіn. Este tipo sobre interacciГіn nunca es conocedor, no hacemos un razonamiento al respecto; sencillamente, la sentimos.

Sin embargo tambiГ©n podemos apreciar esta entretenimiento intelectual que se da en un grado mГЎs trasero, cuando Ahora hemos compartido la de mГ­ВЎs grande interacciГіn con el otro, cuando lo o la conocemos mГЎs y nos sentimos atraГ­dos por un vГ­nculo mГЎs social, emocional o intelectual. Esta clase sobre atracciГіn es mГЎs sabedor, podemos razonarla y conocer que la estamos sintiendo, no obstante lo cual no quiere hablar de que lo podamos controlar.

La estupor por la inteligencia de el otro puede despertar el anhelo sexual

skynesher / Getty Images

El peligro

Como matiz, es significativo puntualizar que ser sapiosexual puede comportar un peligro si padecemos pequeГ­В±a autoestima o somos usuarios inseguras, ya que la estupor hacia la inteligencia del otro puede abrumarnos inclusive el aspecto sobre llegar a idealizarlo, poniendo a esa alma en un altar y convirtiГ©ndonos en usuarios dependientes, creando de este modo la comunicaciГіn asimГ©trica asГ­В­ como tГіxica.