Humor Con El Fin De reГ­r desplazГЎndolo hacia el pelo desconectar. Cuentos alegres y divertidos en una citaciГіn

Frases humorГ­sticas desplazГЎndolo hacia el pelo divertidas

• La risa serГ­В­a un tranquilizante carente efectos secundarios. • sobre demasiado trabajar nunca se muere nadie, No obstante por las dudas es preferiblemente no arriesgarse. • Me quise suicidar tomГЎndome 100 aspirinas, No obstante cuando escasamente iba con la segunda, me sentГ­ mucho preferible. • En Caso De Que la mujer dispone de 1000 “Me agrada” asГ­В­ como 500 comentarios en la foto ВїQuГ© le carencia? – “Ropa” • Existen que lamerlo para mojarlo, Existen que chuparlo de pararlo, hay que empujarlo Con El Fin De meterlo, ВЎQuГ© complicado serГ­В­a meter el hilo en la manecilla! • Mi chica me traicionГі realiza una semana y no ha transpirado todavГ­a nunca me han salido las cuernos. ВїMe faltarГЎ calcio? • Si encuentras a tu enamorado con una diferente fГ©mina, respira hondo y no ha transpirado tiene la calma, mismamente nunca fallaras cuando dispares. • MГЎs vale tarde, porque por la maГ±ana duermo.

• nunca dependas sobre ninguna persona en este universo, por motivo de que hasta tu sombra te abandona cuando estás en la oscuridad • Te caes 23 veces seguidas encima sobre tu suegra sujetando un cuchillo desplazándolo hacia el pelo todos dicen que eres un homicida. • Si los borrachos tuvieran el control, tendríamos cualquier doble. • Si te gustaría que te sigan las mujeres, ¡ponte enfrente! • En Caso De Que te he observado nunca me acuerdo, si te desvisto ¡No me olvido! • El apego resulta una cosa esplendorosa. Incluso que te sorprende tu esposa. • Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. • A más dinero, menor amigos y más amistades. • Toma Recomendacií³n en el morapio, aunque decide con agua luego. • Si no puedes morder. no muestres las dientes.

• cualquier compañero se interesa por la hermana, sobre todo si esa hermana serí­a de otro. • Con El Fin De graduarse sobre otorrinolaringólogo, lo principal es aprenderse la termino. • En realidad las tortugas saben huir, lo que pasa podrí­a ser son tan lentas que nunca consiguen despegar. • Me han hecho un test sobre inteligencia así­ como ha cubo agorero. • La tontada serí­a la más extraña de estas enfermedades, el enfermizo nunca padece, las que de realidad la padecen son las otras. • Los hombres mentirían mucho menos si las mujeres no preguntaran tanto. • El primer día en que te vi, me tiré a tus pies y no por motivo de que te quisiera, sino por motivo de que resbalé. • Eres la brillo que alumbra mi vida, ¡ÓJALA QUE NO TE FUNDAS! • practicando un examen me acordé sobre ti, En seguida memoria porque suspendí. • ¿Sabes cuál es la discrepancia entre el pliego limpio desplazándolo hacia el pelo las cortinas del baño? No. ¡Ajá, por lo tanto fuiste tú! • Dime con quién andas, así­ como En Caso De Que está buena me la mandas. • Dios . dame paciencia por motivo de que si me das potencia lo reviento. • nunca desayuno por pensar en ti, nunca piscolabis por pensar en ti, nunca ceno por pensar en ti. No puedo reposar porque tengo anhelo. • En caso de que hubiera malas gentes no habría excelentes abogados. • Quien a buen árbol se arrima, ¡Llega un apurado y no ha transpirado le orina! • Va la chica an una biblioteca y pregunta al bibliotecario ¿Los derechos sobre la chica? a lo que el bibliotecario le responde En la sección sobre ciencia ficción. • Quien acento mal de mí a mis espaldas, mi trasero lo contempla. • Nada nunca es nefasto inclusive que acontece lo peor. • nunca veo la hora de irme (Un ciego) • Eres más inútil que un supositorio con paladar a fresa. • Era un hombre tan desagradable, que cuando nació, el medico pidió perdón a la casa. • La fémina es el común sobre curvas, competente sobre colocar recta la única curva que tiene el varón. • Si me continuan diciendo inmaduro, no las voy an invitar a mi piñata. • La primera medio sobre nuestra vida nos la estropean nuestros padres, la segunda el hijos. • El orgasmo posee 4 fases ASMATICA ¡Ah Ah!, GEOMETRICA ¡Aquí, acá!, RELIGIOSA ¡Ay Dios mío!, HOMICIDA ¡Como pares te mato! • Anoche te estuve tras desesperadamente, quería sentirte en mi cuerpo desnudo. Me fui a la cama carente ti. ¿Dónde estabas. detestable pijama? • El hombre nace falto dientes, carente cabello desplazándolo hacia el pelo carente ilusiones. Así­ como muere lo mismo falto dientes, sin cabellos y no saltar sobre el sitio web ha transpirado desprovisto ilusiones. • Un banco serí­a un punto que te presta dinero, continuamente que demuestres que no lo precisas. • Un amigo viene a tiempo, las otros cuando deben lapso. • todo el mundo nacemos originales y no ha transpirado morimos copias. • individuo serí­a esclavo sobre lo que dice así­ como dueño sobre lo que calla. • Desde realiza cuatrocientos años de vida las países subdesarrollados tienen un gran porvenir. • Que le dice un dos a un cero? ¡VEINTE CONMIGO! • Alguna ocasií³n fuiste a la luna. Porque yo voy a marte continuamente. • investigar serí­a desconfiar de la inteligencia de el compañero sobre al bando. • La practica serí­a un peine que te llega cuando ya te quedaste pelado. • reside todos así­ como cada uno de los días como si fuera el último de tu vida. Un aniversario acertarás. • Niños en el silla delantero pueden provocar accidentes. Accidentes en el asiento trasero podrí­an causar niños. • En caso de que puedes ayudar, molesta. Lo significativo serí­a participar. • En Caso De Que eres capaz sobre sonreír cuando todo está errado, es por motivo de que bien descubriste a quien echarle toda la culpa. • Quien da importancia a las pequeñas cosas, es esposa sobre un japonés. • Las hembras son igual que las piscinas las costos de mantenimiento son muy elevados comparados con el lapso que pasamos adentro de ellas. • Por de mí¡s grande que sea el agujero donde caigas, sonríe. Aún nunca Existen tierra sobre. • Algunos jefes son igual que las nubes, cuando desaparecen, el día se vuelve esplendido.

