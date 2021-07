Quel test statistique prendre ? Vos tests parametriques et non-parametriques.

Eh voili , leurs tests chiffres… il y du a quelques dizaines . Comment designer Mon excellent test statistique ? Celui , lequel convient a les precisions et pour ce probleme ?

Voili sa seconde partie d’une collection de 3 articles pour vous familiariser et apprendre pour choisir vos tests statistiques, ces outils essentiels pour prendre Plusieurs decisions fondees. Au sein de ma premiere part, nous avons discute pour l’importance quelques tests chiffres.

Pourquoi faire Plusieurs tests statistiques ?

Parce qu’ils vous indiquent lorsque la disparite quelques resultats d’une experience reste purement due au hasard, ou si revele 1 difference significative entre nos individus etudies.

Leurs tests parametriques et non-parametriques

Trop vous avez eu essaye pour s’amuser Avec R++, avec Grace a l’ensemble Plusieurs precisions concernant l’ecart pour remuneration entre des sexes, nous avez eu peut-etre remarque que R++ effectue deux tests divers sur votre Ce test pour Student et Un test de Wilcoxon. Pourquoi ces 2 tests ?

On voit deux groupes de tests chiffres

Leurs tests parametriques

s’utilisent Quand tous les informations seront ‘distribuees’, Alors elles suivent sa forme d’une courbe.

Prenons un exemple, Quand Notre distribution Plusieurs informations est normale.

Les tests pas vrai parametriques

(tests sans distribution)

ne reposent via

Du coup, des tests parametriques sont plus ? Ah non !

Privileges tel leurs tests non parametriques necessitent minimum d’hypotheses sur les populations sous-jacentes, ils seront valables pour de la selection Pas grande d’applications. En plus, ils paraissent plus sensibles a toutes les commentaires peripheriques.

Inconvenients nos tests non parametriques sont plus susceptibles d’echouer a rejeter de hypothese nulle invalide. Votre propriete s’appelle votre « puissance statistique » (nous en parlerons au prochain article). Afin de l’instant, disons que

Vos tests non-parametriques ne semblent nullement aussi puissants que vos tests parametriques.

Voici la liste Plusieurs tests parametriques ainsi que un equivalent en tests non-parametriques (sans distribution).

De quelle maniere opter pour Ce excellent test statistique ?

Une variable categorique reste de la variable , lequel regroupe votre nombre limite de valeurs possibles, comme Votre genre (H/F) ou la teinte Plusieurs cheveux (blond, brun, roux, etc).

De la variable numerique comprend votre nombre infini de valeurs, comme Ce salaire, Notre temperature ou le poids.

Identifiez la application est-ce que vous voulez connaitre quand vos variables sont correlees ? Ou savoir quand nos groupes d’individus dans la experience seront vraiment divers ? Mais aussi savoir quelle variable influence des resultats Pas que l’autres ?

Apres, choisissez la test .

Regardons leurs exemples suivants.

Revenons pour l’exemple pour l’ecart pour remuneration entre hommes et jeunes femmes.

Nous avez des echantillons de deux groupes d’individus et vous souhaitez analyser leurs revenus moyens. Il s’agit d’une variable virtuel. Vos tests que vous pouvez choisir paraissent alors Votre test pour Student ou Ce test pour Wilcoxon-Mann-Whitney , d’apr si vos groupes suivent une distribution normale (de forme de cloche).

Lorsque vous avez plus de deux groupes Avec ce etude, comme l’ethnicite (africaine, japonaise, blanche, etc.) et que vous voulez analyser 1 variable virtuel (comme Ce salaire ou votre taille), vous allez avoir j’ai besoin d’un test statistique multi-groupe tel ANOVA ou test de Kruskal-Wallis .

Afin de deux variables numeriques, tel Un taux de chomage et Votre PIB, ou nous voulez savoir comment elles s’associent, nous guidez-vous avec ma correlation pour Pearson ou pour Spearman .

Quand nous travaillez avec Grace a quelques variables categoriques Avec des tableaux de contingence, pourquoi pas, concernant voir pour quel point les RH de votre agence sont impartiales et equitables Afin de attirer des etrangers, vous pouvez choisir Votre test de ce ?? (chi carre) ou Notre test exact pour Fisher .

Et c’est…

Nous avez peut-etre envie d’en connaitre plus via votre facon de choisir Ce excellent test statistique Afin de vos precisions, jetez Le ?il a ces articles publies

dans le “Indian Journal of Ophthalmology”, How to ch se the right statistical test?

au “Handb k of Biological Statistics” Ch sing the right test

Chouette, il existe un raccourci !

Dans les faits, Un logiciel R ++ choisit pour nous directement vos 2 tests vos Pas s’adaptant a toutes vos donnees. Et tout ca en un millieme pour seconde . Wow.

