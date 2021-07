A Lyon, Eurochallenges vous recoit dans 2 agences matrimoniales

Vos meilleurs itineraires pour visiter Lyon

Visiter Lyon en 2 jours

Organisez votre week-end a Lyon pour en voir le meilleur : Vieux Lyon, Croix-Rousse, traboules, musees dart, murs peints, la Resistance. > Preparez votre week-end a Lyon > 3 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Vieux Lyon, visites des traboules et des cours Renaissance

LA visite classique Lincontournable Lemotion est au RDV : cours florentines, tour rose, traboules, cathedrale Visiter Lyon au temps de Marie de Medicis, > Decouvrir votre itineraire de visite > 46 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

La Resistance : Prison Montluc, memorial Jean Moulin

Deux lieux forts de souvenir de la Resistance contre loppression nazie ouverts depuis peu au public : le Memorial Jean Moulin a Caluire, dans la maison ou celui-ci fut arrete avec ses compagnons ; la Prison Montluc ou les nazis (dont Klaus Barbie) emprisonnaient juifs, resistants, opposants le temps de les torturer avant de les fusiller ou les envoyer en camps de concentration. > Decouvrir ce parcours Resistance > 7 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Fete des lumieres 2013 : nos coups de coeur et les votres

Nos 8 coups de coeur en direct de la fete. Dont 3 tres tres gros. Donnez les votres. > Decouvrez les meilleures animations 2013 > 13 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Balade a velov Bellecour, Berges du Rhone, Parc de la Tete dOr

Du Vieux Lyon au Parc de la Tete dOr en passant par les Berges du Rhone (magnifiquement reamenagees) et le plus celebre des murs peints de Lyon : 15 km a Velov ! > Decouvrir votre itineraire de visite > 22 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Street art, graff et graffitis des pentes de la Croix-Rousse

Le street-art de Lyon est la face cachee off des murs peints. Dans le quartier des pentes de la Croix-Rousse, il est efface le jour par la municipalite et recree de nuit par les graffeurs. Une decouverte et non une visite guidee ! a faire en prenant son temps, rythmee par les galeries darts cotemporains et les cafes alternatifs des pentes . > Partir a la decouverte du street art sur les pentes de Lyon

Mur peint des Canuts Croix-Rousse plateau

La Croix-Rousse est un lieu un peu a part de Lyon, sur lune de ses deux collines (lautre est Fourviere). On peut y passer un samedi apres-midi a la decouverte du travail des ouvriers canuts, de lesprit revolutionnaire dalors (desormais bobo-populo), du A NE PAS RATER mur peint des Canuts.. et terminer par un leche-vitrine ou une biere dans un de ses cafes branches. > Decouvrez cet itineraire

Cimetiere de Loyasse par le Parc des Hauteurs et Fourviere

Le cimetiere de Loyasse est passionnant pour au moins 3 raisons : limpressionnante richesse de ses styles, ses celebrites (comme le mage Nizier-Anthelme Philippe), la balade pour sy rendre par Fourviere et le meconnu Parc des Hauteurs. > Decouvrir litineraire et le symbolisme

Basilique de Fourviere

Monter a Fourviere est quasi incontournable quand on visite Lyon. Le point de vue y est absolument exceptionnel sur la ville et la region jusquaux Alpes. Nous vous proposons deux itineraires depuis la cathedrale Saint-Jean par le funiculaire ou par le magnifique jardin du Rosaire au flanc de la colline. > Decouvrez tout Lyon depuis la basilique de Fourviere > 3 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Les 25 murs peints du Musee urbain Tony Garnier

25 fresques murales geantes dans tout un quartier autour de la Cite Ideale imaginee par larchitecte visionnaire Tony Garnier. Oui, la ville peut etre plus belle ! Si vous aimez les fresques, lurbanisme, les autres cultures vous allez trouver cette visite inhabituelle, originale, PASSIONNANTE. A pied ou en VeloV. > Decouvrir votre itineraire de visite > 9 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Parc de la Tete dOr

En plein coeur de Lyon, cest un parc immense qui offre toutes sortes de loisirs : la visite de son exceptionnel jardin botanique, sa plaine africaine, ses deux roseraies, son lac, ses prairies ou il fait bon lire, pique-niquer, jouer au ballon, ses pistes pour le roller, le jogging, ses milliers darbres du monde entier. Beau en toutes saisons, fleuri des le printemps de pivoines, de magnolias, cest un lieu exceptionnel de beaute et de paix. > Decouvrir votre itineraire de visite > 13 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Murs peints des quais de Saone

Les murs peints de Lyon sont connus pour leur diversite et leur beaute. Crees par la cooperative CiteCreation, ils font desormais partie du patrimoine de la ville. Trois des plus beaux sont en bord de Saone. > Decouvrir votre itineraire de visite > 28 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Traboules des pentes de la Croix-Rousse

Traboules signifie passer a travers . Les pentes de la Croix-Rousse sont tissees de ces passages. Leur reseau a ete utilise par les canuts durant les revoltes ouvrieres du 19e siecle et par les resistants en 39-45. Ici il y avait aussi le sanctuaire romain ou a ete suppliciee Blandine. Ici aussi, on a les plus belles vues sur la Saone et le Rhone. Beaucoup de raisons de parcourir ces traboules.. > Decouvrir votre itineraire de visite > 18 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Balade des magnolias

Une balade originale : celle des magnolias, au printemps evidemment. Attention ! Vous avez https://datingmentor.org/fr/blackfling-review quelques semaines pour la faire, le temps de la floraison des magnolias. Entre mi-mars et fin avril selon les annees. > Consultez et telechargez litineraire > 6 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Fete des lumieres Lyon 2013

Nos itineraires, nos conseils gratuits et nos visites guidees pour la fete 2013. Et les meilleurs moments de 2008 a 2012. > Preparez votre fete des lumieres > 36 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Journees du patrimoine a Lyon et Grand Lyon

Les journees du patrimoine 2014 a Lyon et dans toute la France auront lieu les 20 et 21 septembre 2014. > Retrouvez le programme 2014 des quil sera disponible et le programme 2013 + notre selection

Infos pratiques : metro, velov, parcs relais, etc.

Principaux lieux de Lyon, metros, tramways, velov, parc relais + conseils specifiques fete des lumieres. > Consultez les informations pratiques sur Lyon > 37 avis sur cette visite : DONNEZ VOTRE AVIS

Navette aeroport Saint-Exupery Lyon

