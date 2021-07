Descubri que a mi esposo le fascina otra fГ©mina

les relato que descubri hace unos dias , que a mis marido le atrae la compaГ±era del trabajo , porque le encontre mensajes donde el le decia que tenaz lo mucho que le gustaba. no se que realizar . el no admite ninguna cosa dice que serГ­В­a un entretenimiento sobre compaГ±eros. me siento fea , vieja y sin fuerzas.. tuve bebe permite un anualidad y medio y no ha transpirado todavia nunca he podido recuperar mi figura.

unos consejos por favor,

Estoy desesperadaMe ocurre lo mismo.

Estoy en la situacion parecida..nose que pensar puesto que es Durante la reciente accion que veo que toma mi esposo. tengo una vecina que esta soltera y no ha transpirado todo el tiempo anda en minifalda..y bueno mi espos la posee como amiga en el facebok..ella posee su enamorado aunque hace dos dias la novia puso en su faceb k “nunca SOY PERFECTA PERO SOY UNIKA” a lo que mi cГіnyuge le envio un mensaje particular ” QUIEN DICE QUE NO ERES PERFECTA” lei esos mensajes porque un dia dejo su Twitter abierto desplazГЎndolo hacia el pelo no podrГ­В­a ser yo revise siempre su Twitter por motivo de que confio en el. ya que el deja su telefono desplazГЎndolo hacia el pelo lo permite en vivienda falto miedo a que yo me entere de alguna cosa. nose que piensa o que me aconsejan. En Caso De Que significara algo..

No Tenemos una sola fГ©mina que tenga la oportunidad sobre elaborar caer a varГіn. las Tenemos por decenas. No obstante nunca depende de el numero de ellas que lo inciten, dependerГ­ВЎ sobre el asГ­В­ como su decision de hacerlo o no, sobre las valores Г©ticos y sobre respeto hacia su aprieto.

Si un adulto es infiel no tiene nada que ver con que la relacion de pareja sea perfecta o nunca, la responsabilidad serГ­В­a Гєnicamente suya.

Debora735No se intenta de apego, se alcahueterГ­a sobre respeto, y no ha transpirado si hay seres que saben acatar, sean varones o hembras. En Caso De Que tu no conoces ningun varГіn que sepa cuidar a la chica podrГ­В­a ser vives en la sociedad escaso “civilizada” .

Yk me dices cuando el folio es invertido? xfavor tampok debs vivir engaГ±ada k un adulto Гєnicamente tenga ojos Con El Fin De ti

Jajajajajok no pienso dialogar tu maneras sobre pensar y no ha transpirado ver las cosas. dichosa tu k fiable tienes el varГіn “perfecto”.

serГ­В­a bastante difГ­cil el asunto sobre parejas difinitivamente, ojala dios quiera ayude a restablecer el dolor que se siente.

Espero todo se te arregle, yo estoy orando y tratando de efectuar cambios en mi vida, existir que ocurre,

yo que no hice, No obstante todos nunca son iguales, sigue orando que si e Con El Fin De ti aunque te quite y no ha transpirado En caso de que lo es no obstante te pongas. desplazГЎndolo hacia el pelo si es bien complicado este motivo pero para todo existe arreglo Ahora lo veras..

Debora735No se alcahueterГ­a de amor, se prostituciГіn sobre respeto, asГ­В­ como si Tenemos gente que saben cuidar, sean varones o mujeres. En Caso De Que tu nunca sabes ningun adulto que sepa acatar an una chica es que vives en una colectividad poco “civilizada”.

No existe una sola fГ©mina que tenga la oportunidad de efectuar caer an adulto. las hay por decenas. sin embargo nunca dependerГ­ВЎ del numero sobre ellas que lo inciten, depende sobre el y su decision de hacerlo o nunca, de sus valores Г©ticos y de respeto hacia su compromiso.

En caso de que un varГіn serГ­В­a infiel nunca goza de ninguna cosa que ver con que la relacion sobre pareja sea excelente o nunca, la responsabilidad es Гєnico suya.

Hola me siento en la misma condiciГіn q la novia nose por que pero cada ocasiГ­Віn me doy mas cuenta que creo que todos los hombres son infieles creo en el apego sin embargo me e cubo cuenta que si se ama a la humano debes Aguantar muchas cosas eso serГ­В­a el amor y no ha transpirado la decisiГіn final la dispone de el corazГіn Гєnico el te guiara para conocer En Caso De Que te tienes que separar o no xq ellos continuamente lo niegan cualquier