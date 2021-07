3 hembras hablan del genial misterio del climax mujeril

La eyaculacion en las hembras sigue siendo injustamente incomprendida asi como aun ojeada an aniversario de actualmente igual que un tabu. Las chicas se sinceran para contarnos las experiencias

La eyaculacion femenina, esa enorme desconocida. a fecha sobre hoy existe muchedumbre que todavia nunca cree en ella por motivo de que no la ha observado, como si estuvieramos hablando sobre gnomos, sirenas o leprechauns. Aunque seria algo real, desplazandolo hacia el pelo si has visto en tu sabana unas manchas misteriosas que nada tienen ninguna cosa que ver con la orina o el flujo. enhorabuena, Ahora sabes lo que es.

Incluso permite relativamente poquito tiempo se habia negado la existencia de la prostata femenina, cuyo apelativo cientifico es ‘la glandula sobre Skene’, y que se prostitucion sobre la glandula entre la vejiga asi como la vagina, esponjosa, que cuando se excita se llena de limpio y no ha transpirado puede expulsar ?hasta un litro! Seria el viscera de el tronco mujeril, junto con el clitoris, cuya unica mision es dar placer.

No existe que revolver eyacular con tener un orgasmo puesto que podri?n suceder las 2 cosas durante el evento sexual o solo la -o ninguna-. No obstante igual que siempre seria mas alegre escuchar (o leer, en este caso) las experiencias sobre otras seres, tres hembras han contado para Mens Health como seria lidiar con ‘La gigantesco Desconocida’

Mujer A

La primera chica posee 27 anos, cuando se le pregunta como experimento por primera vez la eyaculacion get it on opiniones reales, cuenta lo sub siguiente “Ahora me habia informado antes en ello. Habia leido que unicamente debes ‘dejarte ir’ con el fin de que suceda y no ha transpirado eso es lo que hice. Tenia ganas de efectuar pis desplazandolo hacia el pelo en lugar de aguantarlo, me deje llevar. Descubri por lo tanto que podia expulsar otros liquidos”.

“?Fue increible! Cuando salio senti una impresion de frio asi como de bochorno a la vez desplazandolo hacia el pelo tuve que contraer todo el mundo los musculos. Cuando era mas joven desplazandolo hacia el pelo no entendia todavia demasiado sobre sexualidad o referente a mi cuerpo humano me sentia extrana, pero conforme fui creciendo vi que no tenia nada de raro. Seria igual que En Caso De Que sintiera todas las endorfinas atravesando mi cuerpo humano y me armonia en la cima del mundo”.

Cuando se le duda si consiguio eyacular mediante la penetracion, ‘A’ nos comenta que jamas le ha sucedido. Pero si a traves de la masturbacion o el sexo oral. Con la actitud de la cucharita es con la que mas facilidad consiguio alcanzar esta chica.

“En seguida estoy soltera pero a la totalidad de las parejas que he tenido les ponia muchisimo que eyaculase, lo que hacia el sexo mas placentero. En el caso sobre la mundo, creo que aun se ve igual que un tabu. Las personas no comprende realmente lo que seria la eyaculacion de la mujer o nunca piensa que exista, asi como Asi que se hace un poquito trabajoso superarlo. En el caso de estas chicas, aconsejaria que aprendiesen a descubrir conveniente su cuerpo para encontrar lo placentera que es la experiencia”.

Mujer B

B es la mas mozo de las tres mujeres encuestadas, dispone de 22 anos desplazandolo hacia el pelo, segun las propias palabras “Me sucedio permite unos meses con mi pareja. Estabamos haciendolo asi como a la vez me estimulaba con las dedos y. sobre pronto sucedio. Habia leido sobre eso pero nunca lo estaba tras, simplemente paso”.

Para ella nunca fue nada fuera sobre lo normal. “Senti placer aunque Ahora esta. Fue cuando baje la ojeada y vi las sabanas empapadas cuando me di cuenta de que algo habia ayer. Al principio estaba bastante avergonzada porque pensaba que me habia orinado, No obstante al olerlo y no ha transpirado asegurarnos de que habia eyaculado me senti harto excitada”.

“En mi caso unicamente me ha sucedido cuando mi pareja me estimula con los dedos, asi como a el no le importa en total, se pone una toalla y presto. No obstante si seria realidad que existe bastante desinformacion al respecto, yo misma pensaba al fundamentos que era pis. Luego vi que nunca tenia ninguna cosa que ver. Ademi?s pensaba que eyaculabas cuando tenias un climax desplazandolo hacia el pelo tampoco goza de por que ser asi”.

Femina C

La tercera de estas encuestadas en esta particular entrevista dispone de veintiocho anos. “Al fundamentos notaba, tambien realizando el misionero, que mis orgasmos eran mas fuertes que sobre habito. Despues moje las sabanas. Mi misma pareja sugirio que podia ser eyaculacion femenina, a mi me parecia una cosa mas particular de una pelicula porno pero investigue un escaso desplazandolo hacia el pelo acabe dandole la causa”.

“Que se notan? Un bochorno asi como un temblor en los muslos que te recorre todo el cadaver. Asi como, de repente, sientes ganas de orinar, pero el neto que expulsas seria mas denso”, senala. “aun cuando me ocurre me siento avergonzada, como si me hubiera hecho pis, aunque mi pareja me asegura que seria extremadamente sexy y no ha transpirado por lo tanto me siento mas tranquila”.

En su caso, asegura que nunca le ocurre invariablemente. Acontece mas frecuentemente con la penetracion desplazandolo hacia el pelo la masturbacion simultaneas, y no ha transpirado suele sucederle con mas repeticion cuando lleva abundante lapso desprovisto practicar sexo. Pero nunca Tenemos manera sobre controlarlo o predecirlo.