JuliГЎn Gil buscГі a Eugenio Derbez para pedirle consejos sobre paternidad

El actor destacГі que su actual pareja, Valeria MarГ­n, lo estГЎ apoyando en el proceso que implica nunca obtener ver a su hijo

DespuГ©s de la extraviГі de la custodia de su vГ­ВЎstago MatГ­as, JuliГЎn Gil decidiГі personarse a Eugenio Derbez Con El Fin De pedirle consejos referente a paternidad, por consiguiente querГ­a saber igual que fue que el cineasta mexicano sorteГі el no estar cercano de su hijo JosГ© Eduardo hasta que este fue de mГ­ВЎs grande de perduraciГіn.

“Me interesa la plática con Eugenio, más sobre ver cómo manejó las cosas, todos las casos son variados por las circunstancias, no es lo mismo, yo no se que le pasó a ellos, Existen millones sobre individuos que se encuentran pasando, esto, millones sobre padres así­ como madres que se encuentran separadas de las hijos”, dijo el ex esposo sobre Marjorie sobre Sousa para Ventaneando.

Asimismo, destacГі que su actual pareja, Valeria MarГ­n, lo estГЎ apoyando en al completo el desarrollo y no ha transpirado ahondГі que su compaГ±Г­a era un soporte Con El Fin De los instantes difГ­ciles que implicaba el no conseguir convivir con su vГ­ВЎstago.

“Ella me apoya, no serí­a un argumento que tocamos diariamente, le expliqué y no ha transpirado no le realiza sentido por qué existe la separación de el chaval con su padre”, externó Gil.

Cerca de memorizar que la a trato que tuvieron JuliГЎn Gil asГ­В­ como Marjorie de Sousa destacГі en el medio del recreo por las fuertes declaraciones asГ­В­ como revelaciones de su pleito legal. En este interГ©s, recientemente JuliГЎn Gil dijo que su ex pareja padecГ­a de un desorden mental.

“Yo creo que los consumidores Asimismo debe sobre asimilar que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de individuos que lo padecen. Mientras nunca conscienticen que resulta una indisposición, Matías y no ha transpirado yo vamos a continuar separados”, señaló a Televisa.

En sintonГ­a a Richard Garner, creador de este tГ©rmino, el SГ­ndrome sobre AlienaciГіn Parental (SAP) ocurre cuando la origen inicia la campaГ±a injustificada de denigraciГіn en contra de el padre a travГ©s de estas y no ha transpirado los niГ±os igual que mecanismo Con El Fin De sancionar y no ha transpirado castigar a sus esposos desplazГЎndolo hacia el pelo alcanzar de ellos un prototipo de beneficio o consideraciГіn.

El actor comentó que lleva tres años de vida sobre las cuatro sobre vida de Matías desprovisto alcanzar verlo. “Tampoco es que lo extrañe, por motivo de que no puedes exiliar alguna cosa que no sabes, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”.

AdemГ­ВЎs fue cuestionado sobre cГіmo pasarГЎ el fecha de el padre y no ha transpirado asegurГі que cuenta con el apego de las otros 2 hijos Julian Jr. y Nicolle, aГ±adiГі que las hijos son espectaculares y tambiГ©n dispone de el amor de sus madres, y lo celebrarГЎ como lo ha hecho las diferentes fechas atinado y no ha transpirado con las personas que quiere.

En otra entrevista en el programa actualmente Marjorie tratГі de nunca sobar el motivo en un probable reencuentro con JuliГЎn, puesto que ambos se estГЎn trabajando en la misma televisora, sin embargo, sГ­ dejГі clara la cosa, puesto que agradece a todas los usuarios por las aprendizajes que dejan en su vida.

“Gracias a Dios todo el tiempo he estado bastante bien, ha sido un desarrollo de aprendizaje, un transcurso de aumento que agradezco a la totalidad de las personas involucradas”, explicó evitando replicar al inevitable reencuentro con su ex.

JuliГЎn Gil perdiГі la custodia total de su hijo MatГ­as, dejando a Marjorie de Sousa toda la incumbencia, pero recibiendo el apoyo mГіdico del actor.

En la interviú realizada en abril sobre este año para El grueso y la Flaca el actor dijo que no apelará la elección "¿desplazándolo hacia el pelo apelar? ¡No! La que posee que apelar a su moralidad serí­a la mamá de Matías, nunca soy yo. Marjorie nunca tuvo la figura paterna en su vida, la novia no tiene por qué repetir eso con su hijo"