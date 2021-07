Pau Donйs «De segundo no me va bien morirme»

Su sinceridad seri­a tal que te deja sin terminos. El lнder sobre Jarabe sobre Palo lanza tournee, disco asi­ como libro para celebrar sus cincuenta aсos. En su voz nunca se atisba el miedo, No obstante tampoco maquilla la gravedad de un cбncer contra el que piensa combatir subido al ambiente.

Pau seri­a tan crudo que te deja helado con cada respuesta. Cierto y no ha transpirado realista a partes iguales, dice que han dejado sobre interesarle las porcentajes y el lapso que le queda. «їTe ves dentro de ese 20 % de posibilidades sobre que todo esto salga bien?», le preguntamos. «No sй, nunca me interesa». Lo dice un varon que detras de dos operaciones desplazandolo hacia el pelo la extirpaciуn de trece tumores ha vuelto a ser diagnosticado sobre cбncer por segunda oportunidad. їSu replica? Un triplete. Gira, disco desplazandolo hacia el pelo ejemplar, cincuenta palos, de darle en los morros a la enfermedad. «Este seri­a un cбncer tan eficaz como la vida que he llevado», dice. Nunca podнa acontecer de otra maneras.

-Felicidades por tus 50 aсos, por los «50 palos» y por cуmo lo estбs portando todo. Desplazandolo hacia el pelo gracias por pretender compartirlo con nosotros.

-Perfecto, estoy aquн Con El Fin De ti.

-No me digas eso.

-Una excursion, un disco, un ejemplar en el que te destripas. їTodo lo haces en templado?

-El asunto va sobre lo siguiente. El aсo anterior cumplн 50 aсos asi­ como la banda 20. De ahн nace este programa, un programa que hago pequeno este paraguas sobre cincuenta palos. cincuenta palos es un disco, resulta una excursion asi­ como, a proposicion sobre Planeta, acabу estando un ejemplar tambiйn. Hoy estamos presentando este proyecto total al que ademбs, por las causas que todos conocemos, lo que realiza es ponernos una diferente oportunidad en la calzada desplazandolo hacia el pelo que volvamos a las escenarios despuйs sobre 2 aсos de parуn.

-Has plantado un бrbol, has tenido la hija y has texto un texto. No obstante una cosa mбs te quedarб por elaborar en la vida, їno?

-Joder, Cristalino. Sobre instante estoy satisfecho con lo que he hecho. En la vida he procurado invariablemente elaborar las cosas que tenнa que realizar, que en general han sido cosas que me han gustado. Por motivo de que a mн continuamente me ha costado demasiado realizar cosas que no me provocasen ilusiуn. Yo en la vida me muevo Asi que, por ilusiуn, por ganas. Me habrб podido ir superior o peor, sin embargo por lo menos Incluso los https://datingranking.net/es/whiplr-review/ 50 creo que soy afortunado, porque he hecho lo que he querido o he creнdo que tenнa que elaborar. Fнjate, me dio por la mъsica, que seri­a mi vocaciуn, desplazandolo hacia el pelo resulta que nos van bien las cosas. En seguida, con un disco nuevo estupendo en el que hemos versionado algunas de las canciones mбs populares a piano y voz con algъn arreglillo mбs. Al final es que he terminado escribiendo un ejemplar, cosa que Jami?s creн que harнa, entre otras cosas porque soy dislйxico.

-Dislйxico y no ha transpirado economista. Las letras nunca parecнan lo tuyo, aunque no has dejado nunca de redactar.

-Sн, y esta oportunidad tenemos una tournee estupenda que empieza en marzo desplazandolo hacia el pelo nos llevarб A estados unidos desplazandolo hacia el pelo a Europa. Ademбs, en Espaсa nos va a ponerse por las desmedidos teatros de estas principales ciudades. Estoy encantado asi­ como tengo demasiadas ganas sobre permanecer enfrente de el pъblico, sobre continuar a compartir con los consumidores espacio, mъsica y no ha transpirado vida. El teatro seri­a un decorado estupendo Con El Fin De eso.

-En todos estos 20 aсos de Jarabe, їcon quй te quedas?

-Momentos muchos, nos han anterior cosas estupendas. Quizбs me bajo con el sintesis general sobre existir seguramente pasado los superiores 20 aсos de mi vida realizando lo que realmente me gusta y no ha transpirado viviendo como a mн me encanta, sobre la mъsica y igual que mъsico. Eso seri­a lo que al final me bajo. o me llevo.

-En tus «50 palos» cuentas varios duros tambiйn.

-Sн, aunque fнjate que como en la vida sobre todo el universo. Nunca me gusta demasiado ir de tнo al que le han hexaedro medicina sobre palo y no ha transpirado que ha tenido la vida bastante dura por motivo de que perdiу a su madre cuando era joven [se suicidу cuando йl tenнa 16 aсos], le diagnosticaron cбncer a los cincuenta. Existen gente que las ha anterior en la vida bastante mбs putas que yo. A mн en al completo caso me ha tocado vivir una vida, igual que a cualquier el universo le ha tocado vivir la suya. Invariablemente me ha gustado la zona positiva de nuestra vida y no ha transpirado tuve intriga por vivir. Soy hiperactivo, debido a que continuamente he tenido la urgencia sobre hacer cosas asi­ como soy excesivamente disfrutуn. Quise gozar de al completo y no ha transpirado creo que lo he conseguido.

-Del personaje desplazandolo hacia el pelo sobre la ser.

-Detrбs sobre nuestros personajes hay la cristiano. El personaje lo genera los consumidores con los prejuicios. El que lea el texto, a partir sobre ese segundo tendrб una idea mбs total sobre mi verdadera manera de ser.

-їCуmo te encuentras?

-Bien, muy bien. a punto de partir a la carretera. Con el texto ya hemos agotado la primera ediciуn, y no ha transpirado Hoy separado queda acabar con las ensayos generales de la tournee de acelerar.