В«El amor perfecto no existe, pero el amor pleno sГ­В»

Nashma Brou, psicГіloga asГ­В­ como terapeuta de pareja, revela cuГЎles son las tres ingredientes que forman parte de la contacto sobre pareja completa asГ­В­ como estable

A menudo nos referimos al amor de pareja como si afuera un sentimiento ciego o inclusive irracional. Pero lo cual sucede por motivo de que tendemos a confundirlo con el enamoramiento, un estado emocional que es apto de fabricar un autГ©ntico caos en el interior. No obstante, tal igual que explica la psicГіloga y no ha transpirado terapeuta Nashma Brou en realidad el apego de pareja serГ­В­a tranquilo, fiable, amable asГ­В­ como considerado. AsГ­В­ como, no obstante asegura que el apego superior no existe, sГ­ que estГЎ convencida sobre que podrГ­В­amos obtener un amor completo. ВїCГіmo? Procurando vigilar estos tres ingredientes con el fin de que continuamente estГ©n presentes en la comunicaciГіn.

Algunos de los componentes serГ­В­a el ‘eros’, que estГЎ relacionado con conceptos igual que la atracciГіn, el erotismo, el sexo y no ha transpirado el anhelo. В«Es un factor que empuja y que impulsaВ», explica Brou. Otro de los ingredientes esenciales serГ­В­a la llamada ‘philia’, que posee que ver con la amistad, la difusiГіn, la confianza desplazГЎndolo hacia el pelo con la urgencia sobre compartir proyectos. В«Este serГ­В­a el que nos permite pensar desplazГЎndolo hacia el pelo enlazar con el otroВ», afirma. Y en tercer punto, si bien nunca tiene por quГ© acontecer ni el mГЎs ni el menos importante, tendrГ­a que estar actual el ‘ГЎgape’, que permite relato a la ternura, la compasiГіn asГ­В­ como la dulzura. В«Es lo que nos une altruistamente al otroВ», indica Brou.

В«Cuando una conexiГіn sobre pareja contiene aquellos tres puntos o ingredientes de maneras regular serГ­В­a cuando se notan completa desplazГЎndolo hacia el pelo estableВ», asegura. Sin embargo aclara que, al momento sobre insertar aquellos ingredientes en la comunicaciГіn, cada pareja tendrГЎ que precisar cuГЎl serГ­В­a la combinaciГіn que les funciona, por consiguiente en unos casos estarГЎ mГЎs actual un factor asГ­В­ como en otros casos, serГЎ otro, pero lo que sГ­ que estГЎ Cristalino, segГєn aconseja Brou, es que los 3 deberГ­В­an permanecer presentes porque si carencia alguno sobre ellos, nunca podrГ­amos hablar sobre un amor total. Como podrГ­В­a ser, si en la comunicaciГіn estГЎ actual la emociГіn y tambiГ©n la ternura, sin embargo no Tenemos aprecio ni proyectos sobre vida en comГєn, podrГ­a decirse, Conforme comenta Brou, que esa comunicaciГіn nunca Гєnico no serГ­В­a total sino que В«cojeaВ».

Las lenguajes de el apego

Sin embargo tambiГ©n sobre englobar estos ingredientes el apego no debe ser algo estГЎtico, sino dinГЎmico, pues serГ­В­a aconsejable elaborar tareas diarias sobre cautela y sustento. В«Me fascina cotejar el apego sobre pareja con la casa que no podemos dejar abandonada por motivo de que En Caso De Que lo hacemos nunca sentiremos que es nuestro hogar ni estaremos a voluntad en ella. Existe que limpiarla, cuidarla, decorarla, arreglar lo que no funciona, pintarla cuando las paredes se vuelven oscuras. В», propone. Y en esa labor de sustento cada pareja tiene que investigar sus propios cГіdigos o su mismo idioma del amor. De este modo, la experta citaciГіn como referencia el trabajo de Gary Chapman ‘Los cinco lenguajes de el amor el confidencia del apego duradero'(‘The cinco love languages the reserva to love that lasts’) en el que se hacen referencia a las cinco maneras sobre dar y cobrar apego. Una sobre ellas serГ­В­a la expresiГіn del apego sobre maneras verbal (decir palabras bonitas al otro y no ha transpirado sentiro placer al escucharlas). Una diferente es el tiempo de calidad (valorar el disfrute sobre tareas juntos, de dar con momentos sobre intimidad asГ­В­ como sobre sentirse priorizados en la agenda sobre la humano que aman). Otra manera sobre reflejar apego se realiza por mediaciГ­Віn de la dedicaciГіn sobre regalos o pormenores (dar atenciones materiales desplazГЎndolo hacia el pelo sorpresas emocionales). Igualmente estarГ­a el manera de reflejar amor en excelente condiciГіn fГ­sica de favores o actos de trabajo (que serГ­В­a aquella en la cual se valora sobre ella sobre todo realizar una cosa por el otro). AsГ­В­ como Para finalizar, un quinto jerga de el amor serГ­a aquel que se expresa a travГ©s del roce fГ­sico (abrazos, caricias, besos, masajes, roces. ). Mismamente, en el momento de sobre vigilar asГ­В­ como regar el apego, Brou considera significativo que cada Algunos de los miembros sobre la pareja sea consciente nunca Гєnico de El mГ©todo sobre decir apego que mГЎs le permite acertado al otro, sino tambiГ©n la que le hace acertado an el novio mismo.

La vulnerabilidad que une

La comunicaciГіn asГ­В­ como la seguridad son palabras que se citan habitualmente cuando se deje de los pilares en la pareja. Aunque en el momento de de referirse an estos conceptos la psicГіloga incide en el valor de ir mГЎs allГЎ sobre la comunicaciГіn de adentrarse en la conexiГіn. В«La difusiГіn profunda o conexiГіn implica indagar, profundizar, interesarse por el otro de verdad, conocer lo que le encanta y no ha transpirado lo que nunca e igualmente comprender sus zonas oscuras. Encontramos el apego cuando conectamos profundamente con una persona asГ­В­ como de eso serГ­В­a importante exponerse emocionalmente al otro o, para resumir, presentar la vulnerabilidad. Desde la vulnerabilidad conectamos profundamente con el otro asГ­В­ como de ahГ­ es de a donde nace el amor. En la relaciГіn sobre pareja serГ­В­a fundamental la conexiГіn con la vulnerabilidad de el otroВ», argumenta.

Por tanto, si la comunicaciГіn ha sobre acontecer profunda Algunos de los enfoques que cobra todavГ­a mГЎs trascendencia es la urgencia de entrenar, entrenar asГ­В­ como perfeccionar la ‘escucha activa’, que implica nunca resolver y no swinglifestyle ha transpirado nunca intervenir, sino interesarse de verdad por el otro asГ­В­ como debido a que le preocupa o le realiza feliz. En este significado la experta hace un matiz atrayente que ha podido corroborar en la asesoramiento a lo largo de sus terapias de pareja pues, tal como asegura, hombres y chicas gestionan la empatГ­a con el otro de un estilo extremadamente diferente (В«No resulta una cuestiГіn sobre gГ©nero, sino mГЎs bien un matiz relacionado con las distintas ГЎreas que se activan en el cabeza en hombres y no ha transpirado chicas ante situaciones similaresВ», aclara). AsГ­, la psicГіloga revela que mientras que ellos suelen procurar usualmente dar una enmienda praxis a las preocupaciones o los temas que les plantean, ellas Гєnicamente buscan distribuir lo que sienten, tener buenas sensaciones comprendidas o inclusive desahogarse. В«No desean soluciones sino alivio y comprensiГіnВ», comenta Brou.