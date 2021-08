En la actualidad me dirijo exclusivamente a los varones. A nuestros, novios, practicantes y no ha transpirado consortes.

Préstenme interés caballeros, porque primeramente sobre meterla en caliente, existe que precalentar el horno y no ha transpirado encender la chispa. Como canta The Boss, you can’t start a fire without a spark (algo mismamente como falto chispa nunca Tenemos fuego).

En caso de que me equivoco, vosotros los miembros masculinos se encuentran diseГ±ados de fecundarnos a la de mГ­ s grande brevedad probable, No obstante a nosotras nos va mГЎs eso sobre vГ­steme despacio que tengo urgencia. Existen que joderse. De nuevo no nos aclaramos ni Con El Fin De follar. En las cuestiones amatorias, no siempre cualquier va a ser alcanzar y besar el santo, por motivo de que las benditos preliminares importan. Y no ha transpirado bastante. Me temo que hay que prestarle mГЎs amabilidad sobre la que estiman oportuna a los prolegГіmenos sexuales, que A veces, nos encienden mГЎs que la penetraciГіn. Sobre todo si nos encontramos ante un micro miembro viril.

AsГ­ como no se me ofendan, serГ­ a sГіlo un humilde guiГ±o.

Ninguna persona debe posicionar las preludios del sexo a la cola en las rankings de las experiencias sexuales, por consiguiente nunca en vano, a lo largo de las mismos se desarrolla la excitaciГіn sobre la pareja desplazГЎndolo hacia el pelo la lubricaciГіn sobre los genitales de los dos.

Que cuГЎnto deben durar? No Existen reglas ni prisas querid s, a excepciГіn de que sГіlo posean lapso para uno rapidito asГ­ como fuera. Las preliminares podrГ­ n perdurar lo que dura un parpadeo o inclusive varias horas anteriormente de ocurrir a la fornicaciГіn pura asГ­ como dura. Tampoco se duerman en las laureles, que el polvo serГ­ a de actualmente. Las profesionales sobre Durex dicen en su cГ©lebre Informe Durex que todo el mundo queden satisfechos y nadie se queje, el asunto preliminar tiene que durar mГЎs sobre 21 min..

Nunca es concreto que se lleve a cabo todo de ataque, ni en el exacto polvo, igual que pollos carente inteligencia, como quien sigue la relaciГіn de la obtenciГ­Гіn por el hipermercado. Se prostituciГіn sobre ir innovando, probando cada fecha la cosa desplazГЎndolo hacia el pelo comparando las objetivos. Asimilar quГ© teclas asГ­ como cГіmo tocarlas de afinarnos igual que a la guitarra. Sobre lo que se trata durante los preliminares es sobre calentar motores, sobre ir subiendo el calor para que cuando llegue la ocasiГіn de el folleteo puro asГ­ como riguroso, todo estГ© a punto de caramelo.

Hoy por hoy sГ­, vayamos al bulto. Sus variedades son infinitas, desde la mГЎs leve invitaciГіn por mediaciГ­Гіn de la palabra, pasando por miradas lascivas o maniobras descaradas que invitan a la lascivia, incluyendo tocamientos sin querer. O roces absolutamente premeditados.

Comenzamos..

1. Atrezo la estancia decorada con esmero, unas sГЎbanas limpias desplazГЎndolo hacia el pelo que el atmosfera no huela a tigre todo el tiempo harГЎn del acto sexual una vivencia mГЎs placentera. Eviten dejar la ropa tirada por el asfalto, es altamente desaconsejable. SerГ­ a concebible que si una fГ©mina observa toda esta juerga de ropa sucia, ustedes nunca la vuelvan a ver. Ninguna cosa sobre polvo, el Гєnico polvo que debe existir es el que se encuentran a aspecto sobre echarse. Nunca se olviden sobre poner su playlist particular, esa que poseen bautizada como MГєsica para follar. Solo les digo que intenten impedir las temas manidos, sean un poco originales. Aunque varios nunca fallan.

2. Vayan limpios y no ha transpirado aseados, por favor. Nos gusta que huelan bien, a pan reciГ©n hecho, a canela o sencillamente a adulto. Personalmente me conformo con que nunca huela a tigre o incluyan la sugerente colonia. Entendido tigre? Nada de fragancias pachuli o le pondrГЎn sobre patitas en la calle.

3. DesnГєdenla. Desnudar al otro, en este caso a la una diferente, es un arte. En ocasiones rГЎpidamente asГ­ como con fuerza desmedida, diferentes despacito asГ­ como con gran letra. Vayan deshaciГ©ndose sobre cada apariencia y observen como su organismo se estremece. ObsГ©rvenlo como En Caso De Que afuera una trabajo de procedimiento asГ­ como hГЎganselo saber.

4. Sean ese adulto que susurra guarradas al oído. Díganle cositas lindas y no ha transpirado románticas o frases más caviladas, sexys y húmedas. Las angloparlantes lo llaman sexy talking. En cualquier momento, en algún punto, alguien sugirió que “la preferiblemente maneras sobre llegar a las ovarios es por la trompa de Eustaquio”.

cinco. BГ©senla. De la totalidad de las formas posibles, en todos los rincones que halle en su organismo. En la cara, en la boca, en el cuello http://hookupdate.net/es/single-parent-dating-es, en las manos, en los pies, en las orejas. Con o sin lengua. No se olviden de las pechos, siempre deseamos que nos coman las tetas. SerГ­ a un hecho. Y no ha transpirado el culo. Y no ha transpirado el sexo. Con cariГ±o, con deseo y no ha transpirado con gran entusiasmo. CГіmansela a besos. O a mordiscos.

6. TГіquenla desplazГЎndolo hacia el pelo magreenla. Metan mano allГЎ donde puedan. DetГ©nganse en cada recoveco. Manoseen, palpen, acaricien. Recuerden que las tetas no son bolas anti estrГ©s, son tetas. TrГЎtenlas como se merecen, tГіquenlas como lo que son. Hablaremos de este motivo en el maГ±ana. Y a nosotras, acarГ­ciennos como En Caso De Que fuГ©ramos una palomilla, igual que si externamente la Гєltima ocasiГіn que fueran a manosear chicha.

7. Si son sobre los que les encanta el regusto de el flanco salvaje sobre la vida, desplazГЎndolo hacia el pelo de el sexo, recuerden que todo el tiempo hay lapso Con El Fin De las juegos de roles. Si hay empuje, se atreven desplazГЎndolo hacia el pelo los 2 se encuentran predispuestos, podrГ­ an jugar a los mГ©dicos. O jugar a la de profesores asГ­ como alumnos. Si les pone el rollo sideral, la novia puede ser la princesa Leia y no ha transpirado usted Han Solo. O al revГ©s.

8. Elementos calentorros No a cualquier el universo le van estas historias, sin embargo si no le hacen ascos a los juguetes sexuales, podrГ­ n hacerse con geles, plumas, esencias, ungГјentos comestibles desplazГЎndolo hacia el pelo aceites destinados a nuestras vergГјenzas que nos colocan on fire. AdemГЎs dildos y vibradores (igualmente les hablarГ© sobre los mГ­ s grandes en el porvenir). A estas alturas de la faena, a la chica se le tiene que de estar practicando el chichi Pepsi cola.

En caso de que lo cual se le queda pequeГ±o, definitivamente lo suyo son las tendencias hardcore. Desde que apareciГі Grey, ya ninguna cosa volverГЎ a acontecer igual que anteriormente. VГ©ndenle las ojos, mГ©tanle la bola china en la boca, ГЎtenla con unas esposas (superior sobre cuero, las prototipo carcelarias podrГ­ n fracturarle la muГ±eca), desplazГЎndolo hacia el pelo denle unos azotes. El universo hardcore nunca posee lГ­mites.

9. Actualmente serГ­ a la ocasiГіn sobre comГ©rsela entera. Pongan toda la carne en el asador desplazГЎndolo hacia el pelo nunca se dejen ninguna cosa en el bandeja. Que es sobre mala medicaciГіn. DevГіrenla, por motivo de que hoy serГ­ a noche de sexo. DesplazГЎndolo hacia el pelo demuГ©strenle que ninguna persona la va a palpar como ustedes. Ha llegado la hora sobre la verdad, el sobre todo de adentro. Por fin les toca el turno a su utensilio particular. AcГЎ querid s, ya les dejo Гєnicamente ante el riesgo. Esta es su pelea y confГ­o en que sabrГЎn librarla de forma infalible, como un gran follador. Recuerden que las azotainas, las tirones de pelo, la potencia de las embestidas asГ­ como las introducciones del pene por orificios alternos al habitual dependen de el voluntad de la consumidora. EscГєchenla, obsГ©rvenla, entiГ©ndanla. Y cumpla las fantasГ­as, a ver En Caso De Que serГ­ a verdad.

A por la novia desplazГЎndolo hacia el pelo denle caГ±a machotes. DesplazГЎndolo hacia el pelo usted seГ±ora, suГ©ltese la melena y no ha transpirado sea esa que en la calle es una dama asГ­ como en la cama, una puta.