Les meilleurs sites de rencontres pour trouver l’amour

Il n’y a pas si longtemps de cela, on pouvait trouver l’amour un peu partout: dans les bars, au restaurant, meme a l’epicerie! Maintenant, c’est tout juste si on ne doit pas s’inscrire a une tele-realite comme L’amour est dans le pre pour se matcher en moins de 3 mois. On peut evidemment essayer de rencontrer le beau Jonathan qui est l’ami https://besthookupwebsites.net/fr/the-perfect-match-review/ de l’ami du chum de notre amie, mais c’est un peu pousser notre luck pour une histoire qui ne va surement pas depasser l’echange de quelques SMS et une pinte au Saint-Sulpice. Le mieux est d’installer une application de rencontre sur notre telephone, t’sais la generation 2.0 des sites de rencontres, et d’essayer de trouver la perle rare, celle qui va faire battre notre c?ur et nous redonner foi au romantisme. Pour t’aider dans tes recherches, voici 5 apps de rencontres a essayer.

Bumble

Bumble est de loin mon application de rencontres favorite (car oui, je les ai toutes testees – pour le besoin de l’article, evidemment). Ce que j’aime de cette application, c’est que c’est les femmes qui font le premier pas et qu’on peut y faire autant des rencontres amoureuses qu’amicales et professionnelles selon les parametres qu’on choisit.

Bumble, comme la plupart des apps de rencontres, comporte une section bio et photos. Tu peux egalement connecter ton compte Instagram et Spotify a ton app pour en reveler un peu plus sur toi. Bumble permet aussi d’ajouter des infos de base comme ton signe astrologique, ce que tu recherches comme relation, ton niveau d’etudes, etc.

Encore une fois, le fonctionnement de Bumble ressemble a celui de toutes les autres applications de rencontre. Les matchs sont faits lorsque deux personnes swipent a droite. Une fois que le match est fait, tu as 24h pour aborder ton match. Apres, tu as tout le temps du monde pour faire connaissance avec l’autre personne et developper une relation serieuse ou rester dans le celibat.

Tinder

Malgre ce que ta tante Gisele pense de Tinder, cela reste une app de rencontre «classique». De fait, c’est un peu elle qui a ouvert la porte aux autres applications du genre en inventant le swipe left et swipe right. J’aime sa simplicite et le fait qu’on puisse desormais s’en servir sur son ordinateur si jamais on feel vintage. Mon seul bemol vient du fait qu’elle bogue de temps en temps. Il faut donc parfois etre patiente pour trouver le grand amour, mais aussi avec les uploads de son app!

OkCupid

OkCupid a ete cree en 2004. C’etait, a l’epoque, un site de rencontres sur lequel on matchait avec des gens apres avoir rempli des questionnaires a choix multiples. Le populaire site de rencontres a ensuite cree une application. Tu peux donc desormais trouver l’ame soeur grace au site web d’OkCupid et a l’app faite par la compagnie. Tout ce que tu as a faire, c’est de te creer un compte et de repondre aux (tres) nombreuses questions de l’app. L’algorithme de l’app se charge ensuite de te proposer des personnes censees convenir a tes valeurs, gouts, passions et aspirations, bref, de faire de belles rencontres par affinites. Il s’agit, sans contredit, d’une application beaucoup plus complete que Tinder, mais tu dois y mettre un peu de temps!

Happn

Happn, a l’instar de toutes les autres applications de rencontres, se sert du systeme de la geolocalisation pour te faire rencontrer la personne de tes reves. Or, contrairement aux autres applications ou sites de rencontres, Happn te propose des matchs que tu as rencontres dans la «vraie vie». Tu vois donc, sur ton timeline, que tu as croise le beau Maxime il y a un jour. Si tu sors souvent dans les memes endroits, c’est un bon moyen de rencontrer des gens qui ont des interets communs avec toi et de debuter une conversation de maniere assez naturelle.

Hinge

Hinge, l’app «faite pour etre supprimee», est aussi tres populaire. Cette application mise sur les «connexions» pour creer des matchs. Apres avoir mis tes photos, tu dois donc repondre a 3 courtes questions, ce qui te donne l’opportunite, par la suite, d’aimer et de commenter les photos ou reponses aux questions des autres utilisateurs de l’app. Une fois que deux personnes ont matche, elles peuvent discuter ensemble. La seule chose que je n’ai pas aimee de cette app est que la version gratuite nous empeche de liker autant de personnes qu’on le voudrait par jour.

Il s’agit de 5 bonnes applications gratuites pour faire de belles rencontres. Tu peux evidemment payer pour les versions premium, mais je te suggere de telecharger 2 applications au lieu de debourser de l’argent. Assure-toi aussi de bien regarder les parametres de notification, sinon tu risques d’etre derangee aux 2 minutes, particulierement sur OkCupid et Hinge. Il existe evidemment d’autres sites de rencontres comme Pof et EliteSingles. L’important avec n’importe quelle rencontre virtuelle est que tu y prennes plaisir et que tu sois a l’aise dans celle-ci!

Credit photo couverture: Photo par Paul Hanaoka sur Unsplash