12 frases de presentacion para usar en Bumble—Porque eres preferible que un simple “Epa”

?Conoces ese ligero rubor desplazandolo hacia el pelo esas vibraciones positivas que sientes cuando estas Bumbling desplazandolo hacia el pelo Se Muestra la pantalla de ?es un match!? Ya sea que hayas consumido Bumble por diversos anos de vida o por un par de dias, esta sensacion nunca se olvida verdaderamente. Y mientras un match seri­a el primer paso fundamental de semejante vez conocer tu nuevo amor, lo que viene despues —tu oracion sobre presentacion de destrozar el hielo— seri­a lo que puede hacer una enorme diferencia.

Tan originales igual que nos agrada imaginar que somos, la certeza podri­a ser la generalidad sobre nosotros confiamos en algunas formulas probadas y no ha transpirado comprobadas de empezar una charla con nuestros matches. Como nunca paramos de trabajar de ti, hemos hecho competiciones beta de algunas de estas frases sobre presentacion mas usuales con varones reales y elegibles para reconocer sus reacciones. Haz una prueba con varias sobre ellas asi­ como cuentanos ?cuales han sido exitosas e igualmente, cuales fallaron!

UN POCO SUPERIOR QUE UN SENCILLA “EPA”

Algunas varones nunca requieren que los cautiven con la presentacion unica, asi­ como eso nos gusta. Unos pocos fueron capaces de escoger la delantera asi­ como emprender la chachara excelente cuando nos presentamos con una version ligeramente coqueta asi­ como distinguido sobre “Epa”.

EL CHISTE BOBO

?Que le dice un pez a un naufrago?Nada

?Por que las pajaros vuelan hacia el sur a lo largo de el invierno?Porque es extremadamente lejos de ir caminando.

?Quieres descubrir el significado del humor sobre tu match de inmediato? Prueba contandole un chiste bien bobo al presentarte. Hemos descubierto que aquellos hombres que dan respuesta bien a chistes bobos tienden a ser chistosos, sencillos para relacionarse desplazandolo hacia el pelo en ocasiones de forma rapida responden con un chiste igualmente bobo.

EL PARECER DEL OBSERVADOR INTERESADO

?Donde tomaste esa gran foto esquiando? ?Soy una enorme esquiadora!Parece que poseemos el tiempo voluntad musical. ?Has conocido a The National en concierto?

En certeza, puedes ocurrir varios minutos sobre tu fecha creando un critica observador e inteligente acerca del perfil o biografia sobre un hombre, sin embargo ese trabajo no asegura la solucii?n. ?Sigue adelante a peligro propio!

EL SALUDO GIF

?A quien nunca le fascina un buen gif? Hemos descubierto que estas imagenes juguetonas han generado las mayores respuestas entre las presentaciones que hemos probado. La mayoridad de los hombres responden con un gif particular, mismamente que asegurate que con el lapso empieces a redactar frases de verdad.

EL DESAFIO DEL ESPARCIMIENTO

?Juguemos a 2 verdades y una mentira!?Verdad o mentira [inserte el texto aqui]?

Esta clase sobre presentacion seri­a formidable para iniciar la charla animada y no ha transpirado entretenida. Preparate para participar con verdades asi­ como la mentira tuyas y con ideas cautivadoras de ?verdad o mentira!

LA PREGUNTA ESTRAFALARIO

?Como fue tu 2004??Que cancion sobre las 90 seria el titulo de tu diario?

?Te sientes ligeramente esoterico? Reta a tu match a dar una replica inteligente a la pregunta plenamente inesperada que pruebe su significado del humor— y no ha transpirado su sabiduria sobre musica antigua.

EL ATENDIDO ATREVIDO

Posees el cabello igual que un galan de las 90.Bonito esmoquin, ?me encanta tu estilo!

El contratiempo de comendar con una afirmacion en lugar sobre la pregunta, es que es citas despuГ©s de la universidad reddit complicado para varios hombres hacer la mudanza hacia una gran chachara reciproca. A lo superior tienes que tomar la delantera desplazandolo hacia el pelo proseguir haciendo preguntas.

SEPARADO EMOJIS

?Te encanta un poquito de secreto, cierto? Interesar a tu match con unos cuantos emojis bien escogidos es una senal segura sobre que no obstante estes iniciando la conversacion, el novio posee una cosa que descifrar.

LA PRESENTACION carente ADORNOS

“Hola [ingresa el apelativo aqui], ?que hay nuevamente?”

Creelo o no, hemos tenido abundante triunfo con la presentacion directa desplazandolo hacia el pelo desprovisto adornos. Esta seri­a la especie de duda que le harias a un adulto en ser, lo que en evidente modo favorece su replica por texto.

LA DUDA DIRECTO A LA CITACION

?No hay tiempo que perder? ?Sabes lo que quieres? ?No lo digas, Trabaja! ?Por que no ir al grano desplazandolo hacia el pelo ver si tu match esta dispuesto a tener la citacion Ahora similar? La tactica es utilizar el emoji sobre vino y no ha transpirado pizza seguido de un sena sobre duda, o una cosa casual como, “?Estas disponible de coger una copa esta noche?

Este progreso directo atraera a un adulto descomplicado. En diferentes terminos, alguien como tu, preparado para salir, por declarar, ayer.