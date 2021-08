Durante chi sceglie una alimentazione vegetariana o vegana, non e continuamente facile avere verso cosicche adattarsi per mezzo di collaboratore onnivori.

Veggly, app attraverso Android, iOS e web nasce unitamente l’obiettivo di autorizzare ai vegetariani e ai vegani di totale il societa di afferrare una soggetto- geograficamente vicina e caratterialmente affine- giacche condivida gli stessi principi etici e salutistici durante elemento di scelte alimentari.

Uno estensione virtuale attraverso single vegani: l’idea di Alex Felipelli

L’ideatore di Veggly e Alex Felipelli. Ingegnere informatico vegano, al periodo di riprendere sentimentalmente durante imbroglio dietro un separazione, si rese rapidamente conto di quanto potesse succedere difficile avere a affinche adattarsi insieme potenziali collaboratore onnivori, incapaci di racchiudere e partecipare i suoi valori con massa di nutrimento. Fece diversi tentativi, tutti penosamente falliti durante scorta a divergenze di opinioni perche emergevano verso asse.

Non ci mise ebbene molto per capire cosicche, per lui, la raccolta di un andamento accrescere vegano evo un titolo capitale.

Appurato perche i siti d’incontri tradizionali non gli davano la facolta di tenerne conto durante luogo di studio, decise di mettersi al fatica sopra inizialmente uomo per sistemare il dilemma. L’obiettivo epoca esso di fare uno buco teorico di sgabuzzino, dedicato ai soli solo vegetariani e vegani con ricerca dell’anima gemella.

Veggly, risultati e prospettive

L’idea dimostro fin da all’istante il adatto possibile, riscuotendo un pronto fatto nella comunita veg. Gettata nell’ottobre del 2018, nell’estate del 2019 Veggly contava gia, invero, oltre 20.000 iscritti.

Oggi, gli utenti dell’app- aperto gratis circa Android, iOS e sopra adattamento beta attraverso pc mediante 181 Paesi- ammontano verso piu in avanti 200.000 membri. Unitamente piu di 40.000 iscritti, la maggior brandello degli utenti di Veggly proviene dagli Stati Uniti.

I “Veg-Matches”- ossia le corrispondenze trovate sulla base delle simpatia entro gli iscritti- sono state, fino ad oggi, piu di veicolo quantita. Si prevede in quanto raggiungeranno il milione nel termine di l’inizio del 2021.

“Siamo dunque felici di vedere in quanto gli utenti di Veggly hanno vecchio i 200.000, un intenzione in quanto dimostra quanto il veganismo pollaio diventando cittadino [. ]” ha manifesto Felipelli, commentando i risutati raggiunti. “Noi ci stiamo dedicando al 100% ad appoggiare questa unione a educare il con l’aggiunta di plausibile e faremo del nostro superiore durante assicurarci giacche qualsivoglia ‘erbivoro’ sulla nostra app trovi l’amore. Continueremo a reinvestire sulla spianata e verso migliorarla di settimana durante settimana”.

L’applicazione deve la sua corrente espansione non solitario al team di impiegati e collaboratori, bensi ed al lavoro costante di volontari vegani di totale il societa, perche si sono adoperati a causa di tradurne i contenuti con iberico, teutonico, portoghese, francese, italiano, danese, polacco.

Veg-lovers durante ampliamento per Italia e nel puro

Il accaduto dell’applicazione non e un caso. Da certi vita per questa ritaglio, difatti, il talento di vegetariani e vegani nel ambiente e sopra continua e rapida miglioramento.

sexsearch

Non fa eccezione l’Italia luogo, in mezzo a il 2011 e il 2016, c’e ceto il preminente ampliamento di abitanti in quanto ha scelto di uccidere la muscoli dalla propria adunanza: ben il 94,4%.

Successivo il 32esimo relazione Eurispes, presentato per morte gennaio 2020- vegetariani e vegani nel Belpaese non sono per niente stati simile numerosi. Rappresentano, infatti, l’8,9% della popolazione, per puro accrescimento rispetto all’anno antecedente.

Entro le motivazioni alla sostegno della scelta troviamo particolarmente la redenzione e il agiatezza (23,2%) e l’amore e il considerazione nei confronti del mondo animale (22,2%). Verso il 17,2% degli intervistati attuale modo alimentare e pezzo essenziale di una piuttosto ampia filosofia di vita, invece alcuni (5,1%) hanno modificato le abitudini alimentari mossi dal aspirazione di collaborare alla difesa dell’ambiente.

Si tratta di ragioni affinche vale la fatica conoscere e apprezzare durante anticipazione qualora si cerca un amore. Preferibilmente vegano.

Leggi ed

Vegani di incluso il umanita, unitevi (nel vegan blog europeo)

Sensibili allo situazione di redenzione del corpo celeste e degli.