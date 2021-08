Hoteles para indagar pareja en la citaciГіn enamorando

Situado en la planta sГіtano, con plazas selladas asГ­В­ como privadas. Las habitaciones de Durante la reciente planta disponen sobre garaje cerrado anexo.

Wifi Incluido

Dispone sobre Wifi Gratis en todas las habitaciones del hotel, cafeterГ­a, recibo.

IVA Incluido

Todo el mundo los valores y ofertas que le proponemos llevan incluido el IVA pertinente en hostelerГ­a

Carta de restauraccion

Descargate la carta aqui

En el Hotel los PeГ±ascales simplemente tenemos una obsesiГіn, realizar que disfrutes con tu pareja de la superior forma concebible con la maxima intimidad asГ­В­ como discreciГіn.

Bienvenidos al Hotel las PeГ±ascales en Madrid, un hotel diseГ­В±ado y gestionado de su disfrute con su pareja.

Al completo en nuestro hotel estГЎ diseГ­В±ado con el fin de que disfrutes con tu pareja de un circulo moderno, con todo el mundo los servicios sobre un hotel de calidad, diseГ­В±ado para abrigar tu privacidad, con unas tarifas asГ­В­ como precios acordes a todo el mundo las bolsillos.

Ademas el Hotel las PeГ±ascales tiene Suites con Jacuzzi desplazГЎndolo hacia el pelo Sauna en la misma habitacion en la propia habitacion, a donde puedes gozar sobre la carta sobre cafeteria desplazГЎndolo hacia el pelo nuestro servicio sobre habitaciones sobre una manera totalmente privada desplazГЎndolo hacia el pelo con un asistencia y clase dificil sobre dar con.

Recuerda que disponemos de Tarifas por horas asГ­В­ como por dias enteros, sabemos que la flexibilidad serГ­В­a su satisfacion.

Opiniones sobre nuestros clientes

Cliente LAEVI “im presionante” Excelentes instalaciones. Habitaciones limpias y no ha transpirado modernas. Extremo silencio. Buen asistencia sobre habitaciones y no ha transpirado cafeterГ­a. DiscreciГіn principio. Ideal Con El Fin De escapadas con tu pareja o Solamente Con El Fin De aislarte de el ambiente y relajarte. Extremadamente conveniente. MALDINICARRISI “Nos alojamos en este hotel (que podГ­a acontecer maravillosamente un hotel de 4 estrellas o superior) mi pareja y yo Con El Fin De desconectar asГ­В­ como realizar una respiro en plan sensible sin caer en el clГЎsico zouk. “

Comprador yayaluis “el conveniente hotel que he conocido. 10 acerca de 10.” usuario Sinnerman024 “Servicio ideal desplazándolo hacia el pelo discreción garantizada” Mas Opiniones aqui

DesempeГ±ar tu Check-In desde tu particular auto

El hotel cuenta con un avanzado sistema digital y no ha transpirado domГіtico en donde el comprador nunca necesita ni siquiera bajarse de su automГіvil para entrar al hotel y poder seleccionar el tipo sobre habitaciГіn que desea, poniendo a su valor imГЎgenes digitales de estas estancias disponibles para permitir que su selecciГіn sea la mГЎs acertada desplazГЎndolo hacia el pelo conforme a las preferencias.

TambiГ©n del trato vГ­a interfono constante asГ­В­ como permanente con nuestro personal, que estarГЎ su disposiciГіn para ayudarle desplazГЎndolo hacia el pelo orientarle en cuanto necesite en todo segundo.

Cualquier eso desde la confort de su mismo automГіvil , sin ocurrir por recibo, manteniendo sobre esta modo desplazГЎndolo hacia el pelo igual que meta principal la intimidad de nuestros usuarios

Ni verГЎs a nadie ni te veran, principio intimidad

Hotel para Parejas en Madrid, Sauna desplazГЎndolo hacia el pelo Jacuzzi en la Habitacion Suite

Pulsa en Me encanta! de promociones

Galeria Hotel PeГ±ascales

Servicios Especiales

Dependiendo sobre la habitaciГіn o suite, serГ­В­a factible disfrutar sobre servicios adicionales, como sauna de calor sin humedad o baГ±era de hidromasaje/jacuzzi

Garaje

Situado en la cГіmo eliminar la cuenta snapsext planta sГіtano, con plazas selladas desplazГЎndolo hacia el pelo privadas. Las habitaciones sobre Durante la reciente planta disponen sobre garaje cerrado anexo.

Servicios Comunes

Aparato de climatizaciГіn, Wifi Gratis en al completo el Hotel, mГєsica por TV, televisiГіn en abierto asГ­В­ como canales privados, 40 canales sobre pelГ­culas falto valor. Asistencia sobre habitaciones 24h

PeГ±ascales

Bienvenidos al Hotel los PeГ±ascales en Madrid, un hotel diseГ­В±ado desplazГЎndolo hacia el pelo gestionado para su disfrute con su pareja.

Todo en nuestro hotel estГЎ diseГ­В±ado con el fin de que disfrutes con tu pareja de un ambiente reciente, con todo el mundo las servicios de un hotel sobre clase, diseГ­В±ado de amparar tu intimidad, con unas tarifas y no ha transpirado costos acordes a todos las bolsillos.

Ademas el Hotel los PeГ±ascales tiene Suites con Jacuzzi desplazГЎndolo hacia el pelo Sauna en la propia habitacion en la misma habitacion, donde puedes gozar de nuestra carta sobre cafeteria y no ha transpirado nuestro asistencia de habitaciones sobre la maneras absolutamente privada y no ha transpirado con un servicio y clase dificil de dar con.

Recuerda que disponemos sobre Tarifas por horas y por dias enteros, sabemos que la flexibilidad serГ­В­a su satisfacion.

Consejos de nuestros clientes

Cliente LAEVI “im presionante” Excelentes instalaciones. Habitaciones limpias y no ha transpirado modernas. MГЎximum silencio. Buen trabajo sobre habitaciones y cafeterГ­a. DiscreciГіn norma. Ideal Con El Fin De escapadas con tu pareja o simplemente para aislarte de el mundo desplazГЎndolo hacia el pelo relajarte. Excesivamente aconsejable. MALDINICARRISI “Nos alojamos en este hotel (que podГ­a acontecer maravillosamente un hotel sobre 4 estrellas o de arriba) mi pareja y yo de desconectar y no ha transpirado hacer la parada en plan sensible desprovisto caer en el tГ­pico zouk. “

Usuario yayaluis “el superior hotel que he popular. 11 sobre 10.” comprador Sinnerman024 “Servicio ideal así­ como discreción garantizada” Mas consejos aqui

DesempeГ±ar tu Check-In desde tu mismo auto