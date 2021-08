Obras de S. Freud Las fantasГ­as histГ©ricas asГ­В­ como su relaciГіn con la bisexualidad (1908)

Nota introductoria

Destinado en un principio al Jahrbuch fГјr sexuelle Zwischenstujen, que dirigГ­a Hirschfeld, este escrito fue luego trasladado an otra revista cuya publicaciГіn acababa sobre iniciarse con el mismo director.

La importancia de estas fantasГ­as igual que base sobre las sГ­ntomas histГ©ricos ya habГ­a sido admitida por Freud por las proximidades de 1897, en relaciГіn con su autoanГЎlisis. En ese momento comunicГі sus hallazgos a Fliess (vГ©anse, como podrГ­В­a ser, sus cartas de el 7 sobre http://www.datingmentor.org/es/match-review julio y no ha transpirado el 21 de setiembre de ese aГ±o (Freud, 1950a, Cartas 66 y no ha transpirado 69), AE, 1, pГЎgs. 300-2), No obstante sГіlo los dio cabalmente a propaganda un par de aГ±os primeramente de redactar el presente labor (cf. В«Mis tesis acerca de el funciГіn sobre la sexualidad en la etiologГ­a de estas neurosisВ» (1906a), AE, 7, pГЎgs. 266-7 ).

Este escrito se ocupa en su parte principal de elucidar preferiblemente la comunicaciГіn dentro de fantasГ­as y sintomatologГ­a, asГ­В­ como a pesar del tГ­tulo el motivo sobre la bisexualidad sГіlo emerge corno idea colateral. Puede destacarse, al ocurrir, que por esta temporada el contratiempo de estas fantasГ­as da la impresiГіn haberlo ocupado bastante a Freud; igualmente lo examina en В«Sobre las teorГ­as sexuales infantilesВ» (1908c), В«El creador literario asГ­В­ como el fantaseoВ» (1908e), В«Apreciaciones generales sobre el ataque histГ©ricoВ» (1909a) y no ha transpirado В«La novela familiar sobre las neurГіticosВ» (1909c) -trabajos todo el mundo ellos que integran el actual volumen-, mismamente como en bastantes tramos del estudio en Gradiva (1907a). Desde seguidamente, gigantesco parte del material del presente artГ­culo bien habГ­a sido anticipado en otras obras; vГ©ase, verbigracia, el historial clГ­nico sobre В«DoraВ» (1905e), AE, 7, pГЎgs. 42-4, desplazГЎndolo hacia el pelo Tres ensayos de tesis sexual (1905d), AE, 7, pГЎgs. 150-1.

Las fantasías delirantes sobre los paranoicos, que poseen por contenido la grandeza así­ como los padecimientos del yo particular, desplazándolo hacia el pelo afloran en clases absolutamente típicas, casi monótonas, son universalmente conocidas. Asimismo, innumerables comunicaciones nos han familiarizado con las raras escenificaciones escaso las cuales algunos perversos obtienen su satisfacción sexual -en la idea o en la realidad-. En marchas, a muchos puede sonarles a novedad enterarse de que formaciones psíquicas en un al completo análogas se presentan de manera regular en todas las psiconeurosis, en especial la histeria, y no ha transpirado de que en ellas –las llamadas fantasías histéricas- se podrí¡n discernir importantes nexos de la causación sobre las sintomatología neuróticos.

Fuentes comunes desplazГЎndolo hacia el pelo arquetipo normal de la totalidad de estas creaciones sobre la fantasГ­a son los llamados sueГ±os diurnos sobre los jГіvenes, que Ahora han sido objeto sobre cierta atenciГіn, En Caso De Que bien insuficiente, en la bibliografГ­a. Estando su repeticiГіn quizГЎs igual en ambos sexos, parecen ser enteramente erГіticos en muchachas desplazГЎndolo hacia el pelo seГ±oras, y no ha transpirado en las varones, de natura erГіtica o ambiciosa. No obstante, nunca es lГ­cito relegar a un segundo plano el valor de el factor erГіtico aun en las varones; es que profundizando en sus sueГ±os diurnos debido a usual se averigua que han hecho la totalidad de esas hazaГ±as y conseguido esos logros sГіlo Con El Fin De agradar an una chica y no ha transpirado con el fin de que ella las prefiera a otros hombres. Estas fantasГ­as son unos cumplimientos sobre afГЎn engendrados por la privaciГіn y no ha transpirado la aГ±oranza; llevan el sustantivo sobre В«sueГ±os diurnosВ» con derecho, por consiguiente proporcionan la clave de entender las sueГ±os nocturnos, el nГєcleo de cuya educaciГіn no serГ­В­a otro que estas fantasГ­as diurnas complicadas, desfiguradas desplazГЎndolo hacia el pelo mal entendidas por la instancia psГ­quica conciente.

Esos sueГ±os diurnos son investidos con un inclinaciГіn enorme, se los cultiva con esmero asГ­В­ como las mГЎs de las veces se las reserva con vergГјenza, igual que si pertenecieran al mГЎs Г­ntimo patrimonio de la personalidad. Hoy bien, es fГЎcil aceptar por la avenida al que va inmerso en su sueГ±o diurno se sonrГ­e sobre manera sГєbita, igual que privado; conversa consigo idГ©ntico o apresura su correr hasta pasar casi con lo que marca el tema culminante sobre la posiciГіn ensoГ±ada.

Las fantasГ­as inconcientes pueden haberlo sido desde invariablemente, haberse formado en lo inconciente, o bien -caso mГЎs frecuente- han sido una oportunidad fantasГ­as concientes, sueГ±os diurnos, desplazГЎndolo hacia el pelo despuГ©s se las olvidГі adrede, cayeron en lo inconciente en virtud sobre la В«represiГіnВ». En esta segunda alternativa su contenido pudo seguir estando el similar o percibir variaciones, sobre suerte que la fantasГ­a hoy por hoy inconciente sea un retoГ±o de la ayer conciente. Por una diferente parte, la fantasГ­a inconciente guarda un vГ­nculo de vital importancia con la vida sexual de la sujeto; en resultado, es idГ©ntica a la fantasГ­a que le sirviГі para su satisfacciГіn sexual a lo largo de un perГ­odo sobre masturbaciГіn. El acto masturbatorio (en el interГ©s mГЎs lato onanista) se componГ­a en esa temporada sobre 2 fragmentos la convocaciГіn sobre la fantasГ­a asГ­В­ como la operaciГіn activa de autosatisfacciГіn en la cima sobre ella. Como serГ­В­a conocido, esta composiciГіn consta en una soldadura. Originariamente la actividad era la entidad autoerГіtica pura destinada a conseguir placer sobre un lugar dado del cuerpo, que llamamos erГіgeno. MГЎs tarde esa movimiento se fusionГі con una representaciГіn-deseo tomada del cГ­rculo de el amor de objeto y sirviГі de ejecutar de una forma parcial la circunstancia en que aquella fantasГ­a culminaba. Cuando seguidamente la alma renuncia a esta especie sobre satisfacciГіn masturbatoria y no ha transpirado fantaseada, la fantasГ­a misma, sobre conciente que era, deviene inconciente. DesplazГЎndolo hacia el pelo En caso de que se introduce una diferente modalidad sobre la satisfacciГіn sexual, si la alma permanece en la abstinencia y no ha transpirado no consigue sublimar su libido, vale aseverar, desviar la excitaciГіn sexual hacia una meta de arriba, estГЎ dada la requisito con el fin de que la fantasГ­a inconciente se refresque, prolifere y no ha transpirado se abra camino como indicio patolГіgico, aunque sea en una pieza de su contenido, con al completo el conseguir de el ansia amorosa.