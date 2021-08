Para muchas hembras la penetracion no seria lo mas satisfactorio en el sexo

Cristina Callao, autora sobre ‘Encantada sobre conocerme’ nos proporciona todas las herramientas de cultivar nuestro imaginario amoroso desplazandolo hacia el pelo vivir una sexualidad empoderada, plena asi como libre

Admitamoslo el tabu en torno al sexo se va levantando poco a poquito, pero nuestra modo sobre entenderlo y no ha transpirado vivirlo esta influida por los prejuicios de continuamente desplazandolo hacia el pelo de este modo seguira En Caso De Que continuamos informandonos a traves del ‘porno mainstream’, las peliculas romanticas o cualquier cosa que encontremos en la red. Necesitamos urgentemente desaprender lo aprendido de centrarnos en lo unico que importa sentirnos confortables, seguras asi como disfrutar al maximo.

De alli nace ‘Encantada sobre conocerme’, un texto escrito por Cristina Callao, psicologa desplazandolo hacia el pelo sexologa especializada en desarrollo erotico, formacion sexual desplazandolo hacia el pelo terapia sobre pareja e ilustrado por Carolina de Prada, que nos invita a explorarnos falto pavor, por motivo de que en el sexo no Existen respuestas selladas, sino que al completo parte sobre conocernos y no ha transpirado querernos tal igual que somos. Con test, consejos y no ha transpirado el humor justo de la superior amiga, nos favorece a despojarnos de falsas creencias y nos proporciona todas las herramientas Con El Fin De cultivar nuestro imaginario sexy y no ha transpirado vivir una sexualidad empoderada, completa y no ha transpirado libre, Asimismo sobre ayudarnos an estudiar especialmente aquello que no conocemos de el espacio sexual.

Se cree que el meta de tener sexo es el espasmo. Cuanto desconocimiento Tenemos referente a esto?

Si, hemos aprendido que la intencion de el sexo seria la penetracion asi como el orgasmo. an esto se le llama proposito tunel, en otras palabras, que ‘todo lo que se empieza, se acaba’ o el ‘todo o nada’. Cuando nos focalizamos en la consecucion del orgasmo, perdemos sobre vista el momento presente, el disfrute, el placer. En caso de que llegamos, nos frustramos, nos preocupamos, nunca valoramos la interaccion que hemos tenido, porque el ‘resultado’, no ha sido el esperado.

El espasmo es relevante aunque no debe ser el epicentro de tus relaciones sexuales. Existen muchos causas que podrian intervenir en su consecucion igual que el poco sabiduria del propio placer, las preocupaciones, las inseguridades, el miedo y desconocimiento, los mitos en torno a la sexualidad, permanecer pendiente de el placer sobre la otra humano o permanecer en la mente y no ha transpirado no en las sensaciones sobre tu particular torso, como podria ser. A tener orgasmos se aprende, eso resulta una certeza. Igual que tambien lo seria el hecho de que la destino de el sexo seria multiple placer, satisfaccion, conexion o bienestar.

Ya que el espasmo nunca es el epicentro, que etapas de solucii?n sexual humana vivimos a lo largo de el sexo?

Hay cinco etapas adentro sobre la replica sexual humana. La primera es el afan, la convite, a traves de pensamientos, emociones y no ha transpirado sensaciones, an empezar la ejercicio sexual. La sub siguiente es la excitacion, que seria la manifestacion fisiologica de ese deseo, como podria ser con elevacion sobre ritmo cardiaco, empinamiento del clitoris y de el pene, lubricacion, dentro de diferentes.

La tercera seria la meseta que seria la antesala al climax, en esta fase, podriamos mirar sensaciones preorgasmicas y un grado muy elevado sobre excitacion. El orgasmo, o sea, el cuarto, se daria cuando la alma se deja ponerse por esa acumulacion sobre tension sexual y no ha transpirado se abandona al placer, llegando al climax.

Me gustaria aclarar que el orgasmo se da en el cabeza, no obstante vias de conseguirlo pueden existir demasiadas. En las chicas nunca Existen un patron unico sobre solucii?n de el orgasmo, sino que hay chicas que experimentan orgasmos explosivos sobre muchisima potencia asi como diferentes que son capaces de seguir con la estimulacion y no ha transpirado tener multiples orgasmos.

Por ultimo tenemos la fase sobre resolucion, en donde el cuerpo humano va recuperando progresivamente las niveles basales.

Es fundamental que cada individuo reconozca su propio mapa erogeno Cristina Callao , Psicologa y no ha transpirado sexologa

Las chicas tenemos fama sobre tener fingido alguna vez aunque sea un espasmo. Por que hacemos esto?

Por motivo de que hemos centralizado las relaciones sexuales en la penetracion. Hemos entendido que el pene encaja en la vagina y no ha transpirado, en cierto modo, si. Sin embargo la penetracion no suele ser la practica mediante la que las chicas experimenten mas placer y, por ende, puedan obtener un orgasmo. Cada cristiano es unica desplazandolo hacia el pelo seria su mision el indagar que asi como como funciona su particular placer, Asi que es preciso que tengamos presentes las 3 ‘A’ Autoconociento, autoexploaracion desplazandolo hacia el pelo autoaceptacion. Las mujeres y seres con vulva, tenemos un viscera fantastico, encargado unica y no ha transpirado exclusivamente de el placer sexual, el clitoris.

Entonces que ocurre?

Nos empenamos en Adquirir orgasmos a traves de la penetracion y no ha transpirado, desde esta praxis, Con El Fin De muchas, va a ser altamente complejo por cuestiones sobre sensibilidad. La epidermis es el organo mas enorme que poseemos las personas y es relevante que cada alguno reconozca su mismo mapa erogeno.

Las mujeres hemos fingido a lo largo sobre la leyenda por multiples motivos, igual que acabar una interaccion que nunca se mostraba placentera o por no danar la autoestima an el companero sexual, como podria ser. Sin embargo fingir implica no permitirse disfrutar plenamente asi como, Asimismo, dar a ver que eso nos agrada, por tanto, estara la tendencia natural sobre que el companero sexual vaya a reiterar eso, por motivo de que ha entendido que fascina.

Es trascendente reconocer y no ha transpirado saber que te gusta y no ha transpirado que lo te sea posible compartir, asi que practiquemos la asertividad sexual.

Que me puedes relatar referente a el ‘squirting’? Se trata de un asunto muy comentado finalmente.

El squirt esta popularizado de manera real o falseada porque en las peliculas porno se ha extendido muchisimo desplazandolo hacia el pelo eso hace que creamos que la totalidad de las hembras podriamos alcanzarlo desplazandolo hacia el pelo que todo el mundo los miembros masculinos nos lo podri?n acarrear.

La verdad podria ser el analisis sobre la solucii?n sexual de la mujer esta escaso estudiada, en comparacion a la del adulto, y hay un factor psicologico imprescindible que considerar en el momento de afirmar que todas las chicas pueden realizar un squirt desplazandolo hacia el pelo es el hecho de que el principal viscera sexual seria el cerebro y no ha transpirado las chicas portamos un antichat buscar pareja bagaje restrictivo en cuanto al disfrute sobre nuestro placer sexual. El objetivo de anhelo nunca dispone de por que acontecer el identico en cada uno, como tampoco lo seria la respuesta fisica, por eso yo siempre invito a descubrirnos, sufrir e ir aprendiendo sobre el cuerpo humano y no ha transpirado las sensaciones.